بغداد في انتظار حكومة جديدة!

حماية وسائل الإعلام والصحافيين في العراق مسؤولية من؟

اقتحام مبنى قناة الرابعة في بغداد، أثار المخاوف حول أمن وسائل الإعلام والصحافيين في العراق، ومن المسؤول عن حمايتهم وحرية ممارستهم لمهنتهم. كيف يمكن ضمان حرية العمل الصحافي ووسائل الإعلام؟