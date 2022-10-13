بغداد في انتظار حكومة جديدة!

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الإطار التنسيقي مازال متمسكا بترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء. هل وزعت الأدوار واتفق أصحاب القرار ؟ هل نشهد حكومة جديدة رغم غياب التيار الصدري؟
ضيوف الحوار:
د. عدنان السراج الكاتب علاء الخطيب
الإطار التنسيقي مازال متمسكا بترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء. هل وزعت الأدوار واتفق أصحاب القرار ؟ هل نشهد حكومة جديدة رغم غياب التيار الصدري؟
اقتحام مبنى قناة الرابعة في بغداد، أثار المخاوف حول أمن وسائل الإعلام والصحافيين في العراق، ومن المسؤول عن حمايتهم وحرية ممارستهم لمهنتهم. كيف يمكن ضمان حرية العمل الصحافي ووسائل الإعلام؟
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