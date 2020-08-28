بعيداً عن الخرافات.. كم تعيش الحيوانات المنوية في الهواء؟

بنظرة سريعة إلى صفحات الإنترنت التي تتناول موضوع منع الحمل، ستجد الكثير من الأسئلة والنقاشات عن مدة بقاء الحيامن أو الحيوانات المنوية حية بعد إفرازها. ويبدو أن الخوف من الحمل بشكل غير مخطط له هو مبعث هذه الأسئلة.

فما هي فترة بقاء هذه الحيوانات المنوية حية في الهواء؟ بشكل عام يؤكد المختصون أن البيئة خارج الجسم ليست المكان المثالي لبقاء الحيوانات المنوية حية، كما ينقل موقع "فوكوس" الألماني.

ومن أجل أن تعيش لفترة أطول، يجب أن تتوفر الظروف الملائمة من درجة حرارة ورطوبة والقيمة المناسبة للأس الهيدروجيني. أما في المهبل فيمكن أن يصل عمر الحيوانات المنوية إلى خمسة أيام، لكنها لا تعيش سوى دقائق قليلة خارج الجسم عادة.

عندما يلامس الهواء الحيوانات المنوية، فإنها تظل محاطة بالسائل المنوي الذي يتغير ويبدأ في الجفاف جراء ملامسة مع الهواء، كما يؤكد موقع المركز الاتحادي للتثقيف الصحي. وهذا يقلل بسرعة من وقت البقاء على قيد الحياة لبضع دقائق. لكن في حالات فردية قد يبقى عدد قليل من الحيوانات المنوية على قيد الحياة، بيد أنه من غير المرجح أن تظل قادرة على الإخصاب.

ويبدو الأمر يختلف بعض الشيء عندما تكون الحيوانات المنوية بالخارج في بركة كاملة من السائل المنوي، إذ يمكن أن تعيش لفترة أطول بقليل من بضع دقائق. إذا وضعت الحيوانات المنوية في وعاء معقم مثل كوب بغطاء لولبي بعد القذف مباشرة، يمكن للحيوانات المنوية البقاء على قيد الحياة لبضع ساعات لأنها لا تجف بسرعة هناك.

ماذا عن الملابس وأغطية السرير والمناشف؟

إذا وصل السائل المنوي إلى الملابس أو المواد الماصة الأخرى مثل أغطية السرير أو المناشف، فإن الحيوانات المنوية تموت في غضون بضع دقائق لأن السائل المنوي يجف بسرعة. كما تجف الحيوانات المنوية بسرعة على الجلد أيضاً، بحيث لا يمكن لها البقاء على قيد الحياة سوى لبضع دقائق هنا، بحسب المركز الاتحادي للتثقيف الصحي.

وماذا بشأن مياه الصنبور والحمام؟

يبدو الأمر سيئاً إلى حد ما بالنسبة للحيوانات المنوية في ماء الصنبور أو الحمام. فعلى الرغم من أن البيئة هناك رطبة وربما تشبه درجة حرارة الجسم ، إلا أن الحيوانات المنوية ليس لديها فرص جيدة للبقاء هنا، وذلك لأنها تمتص الماء، فتنفجر وتموت بعد بضع ثوان.

ع.غ/ م.م