 بعيداً عن الخرافات.. كم تعيش الحيوانات المنوية في الهواء؟ | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 29.08.2020

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صحة

بعيداً عن الخرافات.. كم تعيش الحيوانات المنوية في الهواء؟

خوفاً من الحمل بشكل غير مُخطط له، تتكرر الأسئلة عن مدة بقاء الحيوانات المنوية أو الحيامن بعد إفرازها خارج الجسم، فكم تعيش على أغطية السرير أو ماء الحمام؟ وما هي العوامل التي تحدد مدة بقائها على قيد الحياة؟

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فيديو: تراجع في نسبة وصحة الحيوانات المنوية لدى الرجال

بنظرة سريعة إلى صفحات الإنترنت التي تتناول موضوع منع الحمل، ستجد الكثير من الأسئلة والنقاشات عن مدة بقاء الحيامن أو الحيوانات المنوية حية بعد إفرازها. ويبدو أن الخوف من الحمل بشكل غير مخطط له هو مبعث هذه الأسئلة.

فما هي فترة بقاء هذه  الحيوانات المنوية  حية في الهواء؟ بشكل عام يؤكد المختصون أن البيئة خارج الجسم ليست المكان المثالي لبقاء الحيوانات المنوية حية، كما ينقل موقع "فوكوس" الألماني. 

مختارات

نجح علماء صينيون في تجربة قد تغير مستقبل الجنس البشري لو طُبقت على الإنسان بدل الفئران، إذ تمكنوا من إخصاب فأرة وإيلادها دون حاجة إلى الحيوانات المنوية الذكرية.

شكل السر القديم الذي اعترف به والدان لابنهما الشاب في هولندا مفاجأة كبيرة له. وهكذا بدأ، بعد سماعه الخبر الصاعق، رحلة بحث عن أخوته، الذي يُعتقد بأن عددهم قد يصل إلى حوالي الألف أخ وأخت.

لا داعي للذهاب إلى المختبر لقياس مستوى الخصوبة في حيامنك، فهاتفك الذكي يمكنه أن يزودك بهذا وأنت في بيتك دون حرج من خلال ميكروسكوب بعدسة سمكها ملليمتر واحد في رقيقة بلاستيك مع تطبيق الكتروني للتحليل.

لطالما أدركت النساء حدود الخصوبة لديهن ومضاعفات الولادة المحتملة مع تقدمهن العمر. الآن تظهر الأبحاث العلمية أن الحيوانات المنوية للوالدين الأكبر سناً يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات صحية لأطفالهم في وقت لاحق.

ومن أجل أن تعيش لفترة أطول، يجب أن تتوفر الظروف الملائمة من درجة حرارة ورطوبة والقيمة المناسبة للأس الهيدروجيني. أما في المهبل فيمكن أن يصل عمر الحيوانات المنوية إلى خمسة أيام، لكنها لا تعيش سوى دقائق قليلة خارج الجسم عادة.

عندما يلامس الهواء الحيوانات المنوية، فإنها تظل محاطة بالسائل المنوي الذي يتغير ويبدأ في الجفاف جراء ملامسة مع الهواء، كما يؤكد موقع المركز الاتحادي للتثقيف الصحي. وهذا يقلل بسرعة من وقت البقاء على قيد الحياة لبضع دقائق. لكن في حالات فردية قد يبقى عدد قليل من الحيوانات المنوية على قيد الحياة، بيد أنه من غير المرجح أن تظل قادرة على الإخصاب.

ويبدو الأمر يختلف بعض الشيء عندما تكون الحيوانات المنوية بالخارج في بركة كاملة من السائل المنوي، إذ يمكن أن تعيش لفترة أطول بقليل من بضع دقائق. إذا وضعت الحيوانات المنوية في وعاء معقم مثل كوب بغطاء لولبي بعد القذف مباشرة، يمكن للحيوانات المنوية البقاء على قيد الحياة لبضع ساعات لأنها لا تجف بسرعة هناك.

ماذا عن الملابس وأغطية السرير والمناشف؟

إذا وصل السائل المنوي إلى الملابس أو المواد الماصة الأخرى مثل أغطية السرير أو المناشف، فإن الحيوانات المنوية تموت في غضون بضع دقائق لأن السائل المنوي يجف بسرعة. كما تجف الحيوانات المنوية بسرعة على الجلد أيضاً، بحيث لا يمكن لها  البقاء على قيد الحياة سوى لبضع دقائق هنا، بحسب المركز الاتحادي للتثقيف الصحي.

وماذا بشأن مياه الصنبور والحمام؟

يبدو الأمر سيئاً إلى حد ما بالنسبة للحيوانات المنوية في ماء الصنبور أو الحمام. فعلى الرغم من أن البيئة هناك رطبة وربما تشبه درجة حرارة الجسم ، إلا أن الحيوانات المنوية ليس لديها فرص جيدة للبقاء هنا، وذلك لأنها تمتص الماء، فتنفجر وتموت بعد بضع ثوان.

ع.غ/ م.م

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    النافع والضار لخصوبة الرجال

    الأطعمة المُعلبة

    تحتوي الأطعمة المعلبة على كمية كبيرة من الصوديوم الذي يؤدي إلى زيادة الإصابة بغازات المعدة، مما يؤدي إلى ضعف الخصوبة. فضلا عن أن هناك الكثير من الدراسات أثبتت أن المادة التي تطلى بها المعلبات من الداخل تزيد من إنتاج الهرمونات الأنثوية ما يؤثر على خصوبة الرجال.

  • Symbolbild Wursttheke

    النافع والضار لخصوبة الرجال

    اللحوم المصنّعة

    كثيرا ما يتردد أن الإكثار من تناول اللحوم يزيد الخصوبة، لكن علماء من جامعة بوسطن الأمريكية توصلوا إلى نتائج ربما تزعج عشاق اللحوم. فوفقا للدراسة التي نشرت نتائجها مؤخرا في دورية " الخصوبة والعقم" فإن تناول منتجات اللحوم المصنعة يؤثر سلبا على خصوبة الرجال.

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    النافع والضار لخصوبة الرجال

    الأطعمة الجاهزة

    ووفقا للدراسة فإن الرجال الذين تناولوا منتجات اللحوم المصنعة مثل النقانق والأطعمة الجاهزة انخفضت قدرتهم على الإنجاب بشكل ملحوظ، مقارنة بأولئك الذين اعتمدوا في غذائهم على تناول الدواجن. والسبب هو أن اللحوم المصنعة تزيد نسبة الدهون في الدم وتؤثر سلبا على عدد الحيوانات المنوية.

  • default

    النافع والضار لخصوبة الرجال

    التدخين

    لا شك أن التغذية الصحية مهمة جدا بالنسبة للشريكين الراغبين بالانجاب، لذا يشدد خبراء الصحة على ضرورة إتباع نظام غذائي صحي متكامل غني بالمعادن والفيتامينات. والابتعاد عن بعض العادات السيئة، مثل التدخين، فهو يعمل على خفض قدرة الحيوانات المنوية على الحركة، كما أنه يزيد من نسبة الحيوانات المنوية المشوهة.

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    النافع والضار لخصوبة الرجال

    الكافيين

    لزيادة الخصوبة ينصح خبراء الصحة بعدم الإكثار من تناول المشروبات التي تحتوي على كمية عالية من الكافيين، فالإكثار من هذه المشروبات يؤدي إلى احتباس الماء في الجسم، الأمر الذي يؤثر سلبا على الخصوبة.

  • Gemüse und Obst

    النافع والضار لخصوبة الرجال

    الفواكه والخضروات

    يعد تناول الخضروات والفواكه مهم جدا للخصوبة، فهي تحتوي على مضادات أكسدة تساعد على إنتاج حيوانات منوية صحية. والبروكولي من الخضروات التي ينصح بالإكثار من تناولها لمن يرغب بالإنجاب، فهو يحتوي على فيتامن "A" وعلى مواد كيميائية تقلل من مستويات الهرمون الأنثوي "الأستروجين" في جسم الرجل، ويرتفع بالمقابل مستوى الهرمون الذكوري "التستوستيرون"، ما يزيد من مستوى الخصوبة.

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    النافع والضار لخصوبة الرجال

    الأسماك

    لها دور كبير في تعزيز الخصوبة أيضا، فهي غنية بالمعادن والفيتامينات المهمة لتقوية الخصوبة، كاليود والكالسيوم والفوسفور الضروري لإنتاج مادة "ليسيثين" وهي مادة مهمة لتقوية الخصوبة، إذ تحفز الجسم على إنتاج الهرمونات الجنسية.

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    النافع والضار لخصوبة الرجال

    المكسرات

    تعتبر من أكثر المواد فائدة لأنها غنية بالزنك وهو من المعادن الضرورية لإنتاج الهرمون الذكري "التستوستيرون"، لذا ينصح أولئك الراغبون بالإنجاب بالإكثار من تناول المكسرات.

    الكاتب: دالين صلاحية


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فيديو: تراجع في نسبة وصحة الحيوانات المنوية لدى الرجال  

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