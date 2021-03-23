بعيداً عن الإعلام.. بوتين يتلقى لقاح كورونا بعد أشهر من تطويره

يعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء الثلاثاء (23 مارس/ آذار 2021) تلقي لقاح كورونا، وفق ما أعلن عنه الكرملين دون توضيح أي نوعية اللقاحات سيحصل الزعيم الروسي. وصرح المتحدث الرسمي ديمتري بيسكوف للصحافيين إنه "لم يتم تطعيم الرئيس بعد لكننا نتوقع (أن يتم) بحلول نهاية اليوم، مساءً"، مضيفاً بالقول: "لن نُظهر ذلك، ويجب تصديق ما نقول". وأشار المتحدث إلى أن بوتين "لا يحب تلقي اللقاح أمام الكاميرات".

كما رفض بيسكوف تأكيد ما إذا كان بوتين سيتلقى لقاح "سبوتنيك- في" الشهير أو أحد اللقاحين الآخرين اللذين طورتهما الدولة. وأوضح بيسكوف "ستكون إحدى اللقاحات الثلاث، ولن نقول أيها على وجه التحديد" مشيداً بـ "فعاليتها ومصداقيتها".

ويأتي ذلك غداة وعد قطعه فلاديمير بوتين (68 عاماً) بأخذ اللقاح، في إعلان طال انتظاره. وكان من المنتظر أن ينفذ وعده في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عندما أطلقت بلاده حملة التلقيح لسكانها. فيما تلقى العديد من قادة العالم اللقاح ضد فيروس كورونا، بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن والبابا فرنسيس والملكة إليزابيث الثانية. وهناك من قام بذلك علناً وأمام الكاميرات، في خطوة تهدف لنشر الثقة بين المواطنين.

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ورغم الإعلان عن نجاح "سبوتنيك-في" واعتماده في 56 دولة، فإن روسيا تسعى لإقناع سكانها في تلقي اللقاح حيث لا يزال جزء كبير منهم متخوفاً.

وتلقى حتى الآن 4 ملايين شخص فقط جرعتين من اللقاح ومليونان آخران الجرعة الأولى، أي ما يعادل 4 بالمئة من سكان روسيا، بفارق كبير عن المعدل المعلن في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وأظهر استطلاع للرأي قام به معهد ليفادا المستقل في أوائل آذار/ مارس الجاري أن نحو ثلثي الروس يعتقدون أن كوفيد-19 هو "سلاح بيولوجي" صنعه الإنسان، ولا ينوي 62 بالمئة ممن تم استطلاع آرائهم تلقي اللقاح ضده.

و.ب/ ع.غ (أ ف ب، د ب أ)