 بعيداً عن الأدوية.. أغذية صحية ″مضادة″ للإكتئاب! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 11.10.2022

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صحة

بعيداً عن الأدوية.. أغذية صحية "مضادة" للإكتئاب!

تظهر المزيد من الدراسات والأبحاث العلمية التأثير الإيجابي للأغذية على صحتنا النفسية. فيما يلي ستة أغذية ينصح الأطباء وخبراء التغذية بإدراجها في النظام الغذائي الصحي للحماية من الإكتئاب أو تخفيف أعراضه.

Kaliumreiche Lebensmitteln

تعمل بعض الأغذية على تحفيز هرمونات السعادة!

"الوقاية خير من العلاج" حكمة قالها أطباء وحكماء عرب قديماً، ومازالت الدراسات والأبحاث تكشف عن أهميتها في عصرنا الحالي. في دراسة حديثة، نشرت نتائجها على مجلة " myself"، كشف مجموعة من الباحثين عن فوائد بعض الأغذية في الوقاية من الأمراض النفسية وعلى رأسها مرض الإكتئاب أو في علاج أو التخفيف من أعراض هذا المرض النفسي.

توصلت دراسة أسترالية حديثة، أجرتها جامعة "ديكن" في ملبورن، إلى أن تغيير النظام الغذائي والإنتقال من الوجبات السريعة إلى الأطعمة الصحية له تأثير إيجابي على المرضى. بعد ثلاثة أشهر، انخفضت أعراض الاكتئاب لدى المرضى بشكل كبير.

بفتقر النظام الغذائي غير الصحي إلى العناصر المغذية للجسم. تؤثر هذه العناصر على الناقلات العصبية للحصول على المشاعر الإيجابية وإنتاج هرمونات السعادة. الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الأحماض الأمينية والمعادن والبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامينات ب وفيتامين د أو أحماض أوميغا 3 الدهنية تؤثر على الحالة المزاجية للإنسان.

أغذية من أجل دماغ أفضل

"مضادات" طبيعية للإكتئاب!

فيما يلي ستة أغذية ينصح الأطباء وخبراء التغذية بإدراجها في النظام الغذائي الصحي للحماية من الإكتئاب أو تخفيف أعراضه:

سمك السلمون: يصف خبراء التغذية سمك السلمون  بـ "المضاد" الطبيعي للاكتئاب. هذا النوع من السمك غني بأوميغا 3 وفيتامين بـ 6 و بـ 12 ، وهذا النوع من السمك يجعل المرء في حالة مزاجية أفضل بشكل طبيعي.

الموز: "البوتاسيوم" و"التريبتوفان"، عنصران مغذيان يوجدان بكثرة في فاكهة الموز، ويعتبران من العوامل المحسّنة للمزاج والمساعدة على إفراز هرمونات السعادة. لذلك إذا كنت تأكل هذه الفاكهة المعمرة، قد تحمي نفسك من الاكتئاب.

الزبادي:  الأغذية التي تحتوي على "البروبيوتيك" مثل الزبادي تحفز الجراثيم المعوية. في هذا السياق، وجد الباحثون أن بكتيريا الأمعاء هي المسؤولة عن مزاجنا. فكلما كانت الفلورا المعوية أفضل، كنا أكثر سعادة.

البيض: فيتامين د. الموجود في البيض له تأثير إيجابي على مرض الاكتئاب. يحتوي الفطر والجبن الصلب والأسماك الدهنية أيضًا على الكثير من الفيتامينات.

الفلفل الحار: تطلق التوابل الحارة هرمون "الإندورفين"، وهو من هرمونات السعادة. تعمل هرمونات السعادة هذه على الاسترخاء وتحسين الحالة المزاجية على المدى الطويل. أنواع أخرى من الفلفل أو الفلفل الحار لها نفس التأثير أيضاً.

 جذور الشمندر: تحتوي جذور الشمندر على حمض "الفوليك"، الذي يعمل على تعزيز إنتاج هرمونات الشعور بالسعادة. هذه الهرمونات لها تأثير إيجابي على التعب والأرق. كما تحتوي السبانخ والهليون والبقوليات المختلفة أيضاً على الكثير من حمض "الفوليك".

إ.م/ع.ش

  • عشر مواد غذائية تجلب لك السعادة

    الفستق

    الفستق غني بالدهون الأساسية غير المشبعة المفيدة في عمل الدماغ ويساعد على تنشيط الدورة الدموية ويحتوي على كميات كبيرة من السعرات الحرارية المفيدة في توليد الطاقة في الجسم.

  • عشر مواد غذائية تجلب لك السعادة

    الجوز

    يحتوي الجوز على كميات كبيرة من السعرات الحرارية والبروتينات المفيدة للجسم. بالاضافة الى ذلك يحتوي الجوز على كميات كبيرة جدا من أوميغا 3 ومادة السيروتونين المفيدتين في تحقيق السعادة للإنسان.

  • عشر مواد غذائية تجلب لك السعادة

    الشوكولاته

    نبدأ من الشوكولاته والتي تحتوي على نسبة كبيرة من مادة الكافئيين التي تنشط الجهاز العصبي وتساعد الجسم على التخلص من آثار التعب والإجهاد. بالإضافة إلى ذلك تحتوي الشوكولاته على نسبة كبيرة من السكر تساعد في رفع مستويات هرمون السيروتونين المنظم لمزاج الإنسان.

  • عشر مواد غذائية تجلب لك السعادة

    الحليب

    يحتوي الحليب على كميات كبيرة من الكالسيوم، إذ أن كوبا واحدا منه يوميا يكفي لإمداد الجسم بربع كمية الكالسيوم اللازمة. ويساعد الكالسيوم على بناء العظام والطاقة في الجسم ويساعد على تقليل التشنجات العضلية والمحافظة على اللياقة والحيوية للجسم.

  • عشر مواد غذائية تجلب لك السعادة

    الأجبان

    الأجبان كالحليب مليئة بالكالسيوم وتحتوي أيضا على كميات كبيرة من البروتينات الحيوانية المفيدة والتي لا يستطيع الجسم بناءها خلافا للبروتينات النباتية المصدر. بالاضافة الى ذلك توجد كمية كبيرة من فيتامين A المضاد للأكسدة والمفيد في التجدد الخلوي في الأجبان.

  • عشر مواد غذائية تجلب لك السعادة

    البرتقال

    يحتوي على كميات كبيرة من فيتامين C والتي تزيد من مقاومة الجسم للأمراض والفيروسات. يساعد البرتقال أيضا على تنشيط الدورة الدموية ويزيد من قابلية الجسم في امتصاص الحديد المهم في زيادة النشاط والحيوية للجسم.

  • عشر مواد غذائية تجلب لك السعادة

    الأسماك

    معظم أنواع الأسماك غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية المفيدة للجسم. وتساعد هذه الأحماض على تنشيط عمل الأوعية القلبية والدماغ وتقلل من كمية الدهون الضارة في الجهاز الهضمي.

  • عشر مواد غذائية تجلب لك السعادة

    الشوفان

    الشوفان مصدر جيد لكثير من المواد الغذائية والفيتامينات الجيدة، كفيتامين B6 الذي يساعد على تكون مادة السيروتونين في الدماغ وهي الناقلة العصبية المهمة في تنظيم مزاج الانسان وزيادة الطمأنينة النفسية وتقليل أعراض الكآبة. يحتوي الشوفان أيضا على الحديد والمغنزيوم والزنك والبروتين. ويحتوي أيضا على كميات كبيرة من الألياف المفيدة للجسم.

  • عشر مواد غذائية تجلب لك السعادة

    السبانخ

    السبانخ تحتوي كميات كبيرة من المواد الغذائية المفيدة للجسم، كالحديد والكالسيوم والمغنيزيوم وفيتامينات A,B,C وحامض الفوليك والأحماض الأمينية. تحافظ السبانخ على تنشيط الدورة العصبية وقوة تدفق الدم في الجسم لاحتوائه على كميات كبيرة من الحديد.

  • عشر مواد غذائية تجلب لك السعادة

    الموز

    الموز ينمي الفكر والذكاء وينشط الذهن ويبني العضلات ويحتوي على عدد من الفيتامينات المهمة، كفيتامين A, B2, B12 وفيتامين B6 المهم في تكوين مادة السيروتونين المنظمة لمزاج الإنسان.

    الكاتب: زمن البدري