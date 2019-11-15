 بعكس ما هو شائع.. علماء يتحدثون عن أكثر من مخ لدى الإنسان! | علوم وتكنولوجيا | DW | 16.11.2019

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علوم وتكنولوجيا

بعكس ما هو شائع.. علماء يتحدثون عن أكثر من مخ لدى الإنسان!

تعلمنا أننا نحمل مخاً واحداً فقط، مخُ يتحكم بسلوكنا وطبيعتنا ويقرر صحتنا من عدمها أو درجة ذكائنا. لكن الحقيقة شيء آخر، كما يرى علماء، إذ بجانبه هناك مخين أحدهما يُعتبر المخ الأول!

يقع الجهاز العصبي المركزي في الرأس ، المخ.

يقع الجهاز العصبي المركزي في الرأس ، المخ.

هناك من يحب "ببطنه" لا بعقله أو قلبه، ويقول المثل الشعبي الألماني: "أنت تكون، ما تأكل"، ويقول الألمان أيضا، إذا لم يتمكن المرء من اتخاذ قرار بشأن ما "سأسأل بطني". هذه الأمثلة، ليست لها علاقة بتناول الطعام فقط، ولم تبتعد عن الواقع العلمي، كما يقول علماء متخصصون في علم الأعصاب.

إذ أن هناك مخا ثانياً في أجسادنا، يفكر ويساعد المخ الواقع في رأس الإنسان في اتخاذ القرارات، بل حتى في مزاجنا وطريقة تفكيرنا ويمكن أن يكون له دور حتى في أمراض نفسية وعصبية. والأصح القول، حسبما يرى علماء: أن مخ الإنسان الذي عرفناه هو المخ الثاني، والمخ الأول يقع في بطن الإنسان، وبالذات في الأمعاء.

ففي تعرجات الأمعاء - التي تشبه أيضا تعرجات المخ- هناك 500 مليون خلية عصبية، تساوي في عددها وترابطها مخ القط أو الكلب. ويطلق العلماء على نظام الأعصاب في الأمعاء، بالجهاز العصبي المعوي، بينما يطلق على المخ بالجهاز العصبي المركزي. وترى دراسات علمية حديثة أن كلا "المخين" يؤثران على بعضهما بشكل مستمر، بل أن طريقة عملهما متشابهة جداً إذ يستخدمان نفس الشبكة العصبية، ونفس الناقلات العصبية، بل أن أصلهما من نفس الخلايا الجذعية، حسبما ينقل موقع "لاكوميد" الطبي.

مئات ملايين الخلايا العصبية في الأمعاء، وتسمى بالجهاز العصبي المعوي. ألا تشبه تلافيف الأمعاء تلافيف المخ؟

مئات ملايين الخلايا العصبية في الأمعاء، وتسمى بالجهاز العصبي المعوي. ألا تشبه تلافيف الأمعاء تلافيف المخ؟

البروفسور ميشائيل غيرشون، من جامعة كولومبيا في نيويورك، يقول في تقرير نقلته قناة "arte" الأوروبية إن علاقة الجهاز العصبي المركزي مع الجهاز المعوي المركزي تشبه علاقة الكومبيوتر الموضوع على طاولة. فكلاهما يعملان معا.

غير أن البروفسور ميشيل نويله في جامعة نيس بفرنسا يرى في حديثه ضمن نفس التقرير التلفزيوني أن المخ الأول هو الجهاز المعوي المركزي، حيث نشأت الخلايا العصبية أولا مع تطور الإنسان، وحيث كان تناول الطعام هو الأساس. وقبل 1.5 مليون سنة، حدث الانقلاب، حين اكتشاف إنسان "هومو إريكتوس" ويعني الإنسان الواقف على قدميه، الشواء، فحدثت الطفرة التي ضاعفت من كمية الطاقة التي يوفرها الجسم نتيجة عدم مضغ الطعام الني إلى 16 ضعفاً. وهي طاقة وفرها الجسم لنمو الجهاز العصبي المركزي، وإلى بلوغ الإنسان مرحلة "هومو سابينس" أي الإنسان العاقل.

عقل ثالث؟

يذهب العلماء أبعد من ذلك ويتحدثون عن مخ ثالث، إلا وهو مئات مليارات من البكتريا التي تعيش في مستعمرات داخل أمعائنا، وبعكس ما يظن كثيرون، فإن هناك نحو ألف نوع من البكتريا الصالحة التي تؤثر في حياتنا وصحتنا تعيش في الأمعاء. إذ ينقل نفس التقرير كيف أن هذه البكتريا تؤثر في عملها حتى على قرارتنا وسلوكنا، على سبيل المثال أن يكون المرء متحفظا في سلوكه أو عصبيا. 

مئات مليارات البكتريا النافعة تعيش في أمعائنا.

مئات مليارات البكتريا النافعة تعيش في أمعائنا.

هذا العدد الهائل من الكائنات الحية هو أكبر مجتمع لكائنات حية تعيش في نظام حياتي على وجه الأرض. كما أن عددها يبلغ مائة ضعف عدد خلايا الجسم البشري. ويصور علماء تواجد هذا العدد الهائل من الكائنات الحية داخل الأمعاء وكأن الإنسان لا يعيش مفردا بل يحمل داخله نظاما حياتيا هائل التعقيد، يفكر مع الإنسان ويشاركه في اتخاذ القرارات.

ويقول البروفسور المتخصص في علوم البكتريا، ستيفن كولنس من جامعة مكاستر في كندا، إننا نحمل في أجسامنا عددا أكبر من الحمض النووي للبكتريا، مقارنة بالحمض النووي البشري. هذه الكائنات الحية التي تصنع منا ما نحن عليه لا نعاملها بالحسنى، كما يرى العلماء. إذ أن الإنسان الذي يعيش في المدن يتناول الطعام السريع أو حتى السيء، ولا يغذي البكتريا غذاء صحيا ، فتموت أو تمرض ونمرض معها. فهي أهم جهاز مناعة في اجسامنا. وينصح التقرير بتناول الخضروات والفاكهة كثيرا، التي تساعد على نمو هذه البكتريا وبقائها على قيد الحياة والابتعاد عن الطعام المعلب وكذلك عدم الإفراط في تناول المضادات الحيوية التي تقتل البكتريا الضارة والنافعة معا.

وأوضح التقرير، كيف أن بشرا يعيشون في غابات أميركا الجنوبية وتنزانيا يحملون في أمعائهم ستة أضعاف ما يحمله الناس الذين يعيشون في المدن الكبيرة حول العالم، ويمتلكون صحة أكثر.

بعد كل هذا، هل سنغير من طريقة تعاملنا مع أمعائنا التي تعمل طيلة النهار وربما الليل، وتفكر معنا، وكيف نستضيف مئات مليارات البكتريا النافعة التي تصحبنا طيلة حياتنا؟ 

عباس الخشالي

  • Mexiko, Gemüseangebot (picture-alliance/AP Photo/R. Blackwell)

    الطماطم ـ استعمالات مختلفة وفوائد غذائية وصحية عدة

    حمراء كالدم

    تعود أصول الطماطم إلى أميركا الجنوبية، وبالخصوص إلى حضارة الأزتيك، حيث ظهر اسمها أول مرة. وتحتوي على مواد غذائية مهمة للجسم، أحدها هو ليكوبين، وهو مركب عضوي مهم يساعد في تحييد الجذور الحرة المضرة بالجسم. كما يحمي خلايا الجلد من الاشعاعات فوق البنفسجية. بالإضافة إلى أن هذا المركب العضوي يقي من أنواع مختلفة من السرطان، وجيد للدورة الدموية، ويساعد على التخلص من المواد الضارة في الأوعية الدموية.

  • Spanien Tomatenschlacht in Bunol („La Tomatina“) (picture-alliance/AP Photo/A. Saiz)

    الطماطم ـ استعمالات مختلفة وفوائد غذائية وصحية عدة

    تصلب الشرايين

    لا تحتوي الطماطم على "فيتامين سي" فقط، بل على "فيتامين بي" أيضا. كما أن الحديد الموجود في مركبها يمنح الطاقة للجسم، ويلعب حامض الفوليك دورا في مكافحة التصلب العصيدي للشرايين. بذلك تمنح الطماطم قوة أكبر للجهاز المناعي.

  • Symbolbild Sperma (imago/Science Photo Library)

    الطماطم ـ استعمالات مختلفة وفوائد غذائية وصحية عدة

    الحيوانات المنوية

    باحثون في جامعة شيفيلد في بريطانيا توصلوا إلى فائدة أخرى لليكوبين، إذ يشير بحث قاموا به إلى تحسن ملحوظ في حجم ونشاط الحيوانات المنوية لرجال كانوا يعانون من نقص في عدد وضعف حركة الحيوانات المنوية، بعد تناولهم مادة مركزة من الليكوبين.

  • Symbolbild Sieb mit Gemüse (Fotolia/Africa Studio)

    الطماطم ـ استعمالات مختلفة وفوائد غذائية وصحية عدة

    أين تحفظ؟

    خبراء التغذية لا ينصحون بحفظها في الثلاجة بل في درجات حرارة الغرفة، لأن الطماطم تنضج وتحصل على رائحتها الزكية في درجات حرارة غير منخفضة. ولا ينصح بحفظها مع خضروات أخرى، لأنها تطلق غاز الإيثلين خلال نضوجها، ما يؤثر على نوعية هذه الخضروات. ويجب تناول الناضجة من الطماطم بعد 4 أيام على أقصى حد، كما يحبذ عدم تعرضها للضوء والحرارة.

  • Frau mit Tomaten vor den Augen (picture-alliance/united-archives/mcphoto)

    الطماطم ـ استعمالات مختلفة وفوائد غذائية وصحية عدة

    الرشاقة

    لأن نحو 95 بالمئة من مركبها هو الماء، فإنها لا تحتوي على نسبة كبيرة من السعرات الحرارية. إذ يحتوي كل 100 غرام منها على 19 سعرة حرارية فقط. ولهذا ينصح خبراء التغذية بتناولها مع أنواع أخرى من الخضروات لغرض فقدان الوزن.

  • Glas mit Saft und Tomate (BilderBox)

    الطماطم ـ استعمالات مختلفة وفوائد غذائية وصحية عدة

    طعمه أفضل في الجو

    عصير الطماطم مفضل جدا عند كثير من الألمان، ويستهلك منه نحو 1.7 مليون لتر سنوياً خلال الرحلات الجوية لخطوط لوفتهانزا الألمانية. إذ اظهرت دراسة في عام 2010 أن طعمه على الأرض مختلف جدا في الجو. دراسة في جامعة مورسيا الإسبانية بينت أن عصير الطماطم مفيد جدا في حماية الكبد وتنظيفه.

  • Achtung: Nur für Berichterstattung über Slow Food - Tomaten (Slow Food/Stefan Abtmeyer)

    الطماطم ـ استعمالات مختلفة وفوائد غذائية وصحية عدة

    ملونة ومختلفة

    هناك أكثر من 3800 نوع من الطماطم حول العالم. ويعتقد أن العدد قد يبلغ 7 آلاف نوع، لأن هناك أنواع منها تزرع بالحدائق الخاصة وليست للبيع. فهناك طماطم خضراء وصفراء، وصغيرة جدا، ومدورة وعرموطية الشكل، ولكل نوع منها خصائص وفوائد مختلفة واستعمالات متنوعة في المطبخ، كما تستعمل أحيانا كنباتات زينة بسبب شكلها الجميل. إعداد: عباس الخشالي.

    الكاتب: عباس الخشالي


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