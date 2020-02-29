 بعضهم في حالة خطرة.. عجوز تدهس أشخاصا عند محطة مترو بألمانيا | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 29.02.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

بعضهم في حالة خطرة.. عجوز تدهس أشخاصا عند محطة مترو بألمانيا

عند إحدى محطات الترام في مدينة إيسن الألمانية أخذ الناس يهبطون من عربات الترام، وفجأة اقتحمت سيدة عجوز بسيارتها المكان، محدثة إصابات بعدد من الأشخاص بعضهم حالاتهم حرجة، حسب الشرطة.

حسب المسعفين والشرطة فإن ثلاثة من الجرحى إصاباتهم خطيرة.

عجوز تدهس عددا من الأشخاص عند محطة مترو بمدينة إسن الألمانية وتصيب 11 شخصا.

دهست امرأة في الحادية والثمانين من العمر بمدينة إيسن الألمانية مجموعة من الأشخاص اليوم السبت (29 شباط/ فبراير 2020) عند محطة للترام، إثر اقتحامها لهذه المجموعة بسيارتها. وأدى الحادث إلى جرح أحد عشر شخصا وفقا لما ذكرته متحدثة باسم الشرطة ثلاثة منهم يصارعون الموت.

وبحسب المعلومات الأولية للشرطة، يفترض أن يكون ما وقع مجرد حادث مروري، ولم تعلم بعد أسباب وقوعه، وكيفيتها.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة إن الترام كان واقفا في محطة "غرفينوس شتراسه"، وأن الركاب هبطوا منه، وفي تلك اللحظة صدمتهم السيدة العجوز بسيارتها دون أن تضغط على مكابح السيارة.

وبحسب معلومات صحيفة "بيلد" فإن الحادث وقع حوالي الخامسة والنصف مساء بالتوقيت المحلي وأن العجوز كانت تقود سيارة من نوع بي إم دبليو. وأضافت الصحيفة الشعبية الواسعة الانتشار ن العجوز نفسها أصيبت في الحادث ودخلت المستشفى ولا يعلم شئ عن حالة من كان جالسا بجوارها في السيارة، وهو شخص متقاعد أيضا.

يذكر أن شابا (29 عاما) كان قد صدم الأسبوع الماضي فيبلدة فولكمارسن حشدا يشاهد فعالية من فعاليات الكارنفال بالمدينة فأصاب 61 شخصا بجروح ثلثهم جروحه خطيرة.

ص.ش/أ.ح (د ب أ)

مشاهدة الفيديو 26:42

حادث دهس مشاركين في كرنفال وسط ألمانيا.. ما خلفياته؟

مختارات

ألمانيا: سيارة تدهس مشاركين في كرنفال والشرطة تعتقل السائق

صدمت سيارة مسيرة كرنفال في فولكمارسن في غرب ألمانيا موقعة "العديد من الجرحى"، على ما أعلنت الشرطة المحلية. وأفادت الشرطة أنه تم "توقيف" سائق السيارة بدون أن تكشف أي تفاصيل حول ظروف الحادث أو دوافع المشتبه به. (24.02.2020)  

سيارة تدهس مجموعة من السياح الألمان في شمال إيطاليا

أكدت الشرطة الإيطالية أن كل ضحايا حادث الدهس بالسيارة في مقاطعة تيرول، هم من السياح الألمان. ولم تحدد الشرطة بعد دوافع الحادث. بيد أن وسائل إعلام إيطالية اشارت إلى أن سائق السيارة كان مخمورا. (05.01.2020)  

إعلان
Themenbild Facebook

 