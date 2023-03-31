بعد 80 سنة على غارات مدمرة.. الملك تشارلز يختتم زيارته بجولة في هامبورغ

في ختام أول زيارة له الى الخارج بصفته ملكا، توجهالملك تشارلز الثالث وزوجته كاميلا، صباح الجمعة (31 مارس/ آذار 2023) عبرالقطار من برلين إلى هامبورغ برفقة الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير.
وفي ختام رحلة استغرقت ساعتين في القطار، وهو أمر نادر في إطار زيارة دولة، قام العاهل البريطاني بوضع إكليل من الزهور تحت المطر في محطة دامتور أمام نصب في ذكرى الأطفال اليهود الذين أرسلوا إلى بريطانيا هربا من النازية. ثم توجه إلى كنيسة القديس نيكولاس التي دُمرت من جراء القصف الجوي البريطاني والأميركي في 1943، في لحظة تأمل إلى جانب الرئيس الألماني، أعلى سلطة معنوية في البلاد.
وتعتبر زيارة كنيسة القديس نيكولاس، التي تركت في حالة خراب وتستخدم كنصب تذكاري في ألمانيا، إشارة إلى المسؤولية والمصالحة ذات "الأهمية الكبرى" وهي أكثر أهمية من "أي خطاب" بحسب صحيفة بيلد الشعبية. وقال أسقف هامبورغ، كيرستن فيرس، الذي أدى صلاة المصالحة الجمعة إن "إشارة المصالحة بين العدوين السابقين في الحرب والذكرى المشتركة للضحايا هي إشارة مهمة".
الملك تشارلز والرئيس الألماني شتاينماير يضعان إكليلا من الزهور تكريما لذكرى ضحايا مدنيين سقطوا في قصف نفذه الحلفاء في الحرب العالمية
وفي 24 تموز/ يوليو 1943، أطلقت بريطانيا والولايات المتحدة عملية أدت الى مقتل أكثر من 30 ألف شخص في هامبورغ. وكان ذلك الهجوم الجوي الأكثر دموية مع قصف دريسدن في الشرق. وكانت الملكة اليزابيث الثانية التي توفيت السنة الماضية قد زارت في 1992 كنيسة السيدة العذراء في دريسدن، وهي رمز للدمار في الحرب وقد أعيد بناؤها منذ ذلك الحين. لكنها استقبلت آنذاك برشق البيض.
وأنهى تشارلز الثالث زيارته التي استغرقت ثلاثة أيام بزيارة للمنشآت الصديقة للبيئة في ميناء هامبورغ، يليها أداء قصير لفرقة موسيقية تستعيد أغاني البيتلز، الفرقة البريطانية الأسطورية التي انطلقت مسيرتها من هذه المدينة الساحلية.
وأجرى الملك البريطاني جولة في ميناء هامبورغ، لتفقد مساعي حماية المناخ والجهود المحلية للمضي قدما في قضايا بيئية. وذكر الملك أنه يريد إجراء محادثات مع ممثلين من الميناء بشأن إزالة الكربون من الاقتصاد البحري ودعم مصادر الطاقة المتجددة وتكنولوجيا الهيدروجين وتحول للصناعة الصديق للبيئة والمناخ.
ع.ش/ ف.ي (أ ف ب، رويترز)
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علاقة خاصة.. محطات زيارة الملك تشارلز الثالث إلى ألمانيا
أول زيارة رسمية
وصل الملك تشارلز الثالث إلى ألمانيا، في أول زيارة رسمية يقوم بها منذ إعلانه ملكا لبريطانيا، في إطار جهود لطي صفحة سنوات من العلاقات المضطربة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد خروج لندن من التكتل.
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علاقة خاصة.. محطات زيارة الملك تشارلز الثالث إلى ألمانيا
أمام بوابة براندنبورغ
وتوجه الملك وزوجته كاميلا، بعدما استقبلهما رئيس البروتوكول الألماني والسفير البريطاني في ألمانيا، إلى بوابة براندنبورغ في وسط برلين حيث استقبلهما الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير وزوجته.
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علاقة خاصة.. محطات زيارة الملك تشارلز الثالث إلى ألمانيا
تشارلز وشتاينماير.. صداقة وثيقة
تطورت صداقة وثيقة بين الملك تشارلز والرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في ضوء اللقاءات العديدة على مر السنين التي جمعتهما. هذه الصورة تعود إلى مايو/ أيار 2019 جمعتهما عند قصر "بيلفوي"، مقر إقامة الرئيس الألماني. ستُقام مأدبة رسمية على شرف الملك تشارلز وزوجته في قصر "بيلفوي" مساء يوم الأربعاء 29 مارس/ آذار الجاري.
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علاقة خاصة.. محطات زيارة الملك تشارلز الثالث إلى ألمانيا
كلمة أمام البوندستاغ
سيلقي الملك تشارلز كلمة أمام البرلمان الألماني "بوندستاغ". وكان تشارلز قد ألقى كلمة أمام البوندستاغ في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2020 بمناسبة ما يُعرف بـ "يوم الذكرى"، لكن القاعة كانت فارغة بسبب قيود كورونا حينها. بيد أن قاعة البوندستاغ سوف تكون ممتلئة عندما يلقى تشارلز كلمته المرتقبة خلال زيارته هذه إلى ألمانيا.
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علاقة خاصة.. محطات زيارة الملك تشارلز الثالث إلى ألمانيا
زيارة هامبورغ
سيقوم الملك تشارلز الثالث في اليوم الثاني من زيارته الرسمية إلى ألمانيا، بتفقد وحدة عسكرية ألمانية-بريطانية في مدينة براندنبورغ متخصصة في بناء الجسور. وبعد ذلك، سوف يقصد تشارلز يرافقه الرئيس الألماني هامبورغ، حيث سيتم عرض بعض التقنيات المحلية الصديقة للبيئة للضيف الزائر في ميناء هامبورغ. إذ يُعرف عن الملك تشارلز اهتمامه الكبير بحماية البيئة.
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علاقة خاصة.. محطات زيارة الملك تشارلز الثالث إلى ألمانيا
زيارة النصب التذكاري عند كنيسة القديس نيكولاي
تعرضت مدينة هامبورغ الساحلية لقصف مدمر من قوات الحلفاء في يوليو/ تموز عام 1943 فيما عُرف باسم "العملية غومورا" ما أدى إلى مقتل 35 ألف شخص وتشريد قرابة مليون آخرين. تحولت أنقاض كنيسة القديس نيكولاي إلى نصب تذكاري. وخلال الزيارة سيضع الملك تشارلز والرئيس الألماني أكاليل زهور عند النصب.
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علاقة خاصة.. محطات زيارة الملك تشارلز الثالث إلى ألمانيا
زيارة هامبورغ عام 1987
خلال زيارته لمدينة هامبورغ، سيقوم الملك تشارلز وزوجته كاميلا بالتوقيع في "الكتاب الذهبي" في قاعة بلدية المدينة. وهذا ليس التوقيع الأول لتشارلز في الكتاب الذهبي للمدينة. ففي نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1987 – كما تُظهر الصورة – قام بزيارة المدينة الساحلية مع زوجته الأميرة الراحلة ديانا تلبية لدعوة من عمدة هامبورغ آنذاك كلاوس فون دوناني (أقصى يسار الصورة).
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علاقة خاصة.. محطات زيارة الملك تشارلز الثالث إلى ألمانيا
تشارلز.. ضيف شرف لدى الرئيس الألماني عام 2009
زار تشارلز الثالث قصر "بيلفوي"، مقر إقامة الرئيس الألماني عام 2009 حيث كان ضيف شرف لدى الرئيس الألماني الأسبق هورست كولر. وكانت ترافقه في الزيارة زوجته كاميلا، فيما كان يعتبر زواجهما انتصارا للحب على الأعراف الملكية في بريطانيا.
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علاقة خاصة.. محطات زيارة الملك تشارلز الثالث إلى ألمانيا
أكثر من 40 زيارة
قام تشارلز بزيارات عديدة إلى ألمانيا بلغت أكثر من 40 زيارة منذ عام 1962، ما يؤكد علاقته الوثيقة مع ألمانيا. كانت معظم الزيارات خاصة، لكنه كان يلتقي ببعض عشاق العائلة الملكية. تعود هذه الصورة إلى عام 1995 عندما كان يزور تشارلز مدينة ميونيخ حيث التقى ببعض زوار سوق "فيكتوالين ماركت/ Viktualienmarkt " الشهير وسط المدينة.
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علاقة خاصة.. محطات زيارة الملك تشارلز الثالث إلى ألمانيا
جذور ألمانية
للعائلة الملكية البريطانية جذور تعود لقبائل "التوتونيون" الجرمانية. في عام 1714، أصبح جورج لويس، أمير هانوفر، أول ملك من أصل ألماني يتولى العرش البريطاني. وعلى مدى 300 عام الماضية، استمرت العلاقات القوية بين أفراد العائلة الملكية الانجليزية والعائلات الألمانية النبيلة. لدى الملك تشارلز جذور ألمانية ويُجيد التحدث باللغة الألمانية.