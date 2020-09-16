 بعد 30 عاما من الوحدة.. هل اختفت الفوارق بين شرق وغرب ألمانيا؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 29.09.2020

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سياسة واقتصاد

بعد 30 عاما من الوحدة.. هل اختفت الفوارق بين شرق وغرب ألمانيا؟

حتى بعد مرور 30 عاما على إعادة توحيد ألمانيا، لا يمكن الحديث عن تساو في ظروف العيش وعدم وجود فوارق بين شرقي ألمانيا وغربيها. فالاختلاف بين الشرق والغرب ليس اقتصاديا فقط وإنما اجتماعي وسياسي أيضا إلى حد ما.

الاحتفال بمرور 30 عاما على الوحدة الالمانية في مدينة غيرا في شرقي البلاد 10.09.2020

هل اختفت الفوارق بين شرقي وغربي ألمانيا بعد 30 عاما من الوحدة وجهود الحكومة الاتحادية من أجل المساواة التامة بين شطري البلاد؟

ببلوغ 30 عاما يكون الشخص في ألمانيا شابا، وفي متوسط العمر حين صل إلى نحو 45 عاما. ومع بلوغ 30 عاما تنجب المرأة في ألمانيا من الناحية الإحصائية طفلها الأول. وفي هذه النقطة لا توجد اختلافات بين شرق وغرب ألمانيا.

مختارات

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في خطابها بمناسبة الاحتفال بيوم الوحدة الألمانية، على أهمية تذكر ضحايا ديكتاتورية حزب الوحدة الاشتراكي الألماني (إس إيه دي) في جمهورية ألمانيا الديمقراطية (ألمانيا الشرقية).

على مدار شهر ووسط إجراءات كورونا الصارمة، تحيي ألمانيا الذكرى الثلاثين لإعادة توحيدها. تمثل هذه الذكرى فرصة لتقييم مدى نجاح ألمانيا في إعادة لم شملها. التقرير السنوي لحال الوحدة يلقي الضوء على ما أنجز وما ينتظر الإنجاز.

حزب البديل من أجل ألمانيا يواصل التوسع بالنظر إلى نتيجة الانتخابات المحلية في ولايتي ساكسونيا وبراندنبورغ. نظرة في مشاريع حزب البديل وأخطاء الأحزاب الأخرى.

وقبل إعادة الوحدة الألمانية في الـ 3 من أكتوبر/ تشرين الأول عام 1990 كان الوضع مختلفا. فعمر الأمهات كان في ألمانيا الغربية في المتوسط 27 عاما لدى إنجاب الطفل الأول وفي المانيا الديمقراطية 24 عاما. ففي التخطيط الأسري تعادلت إذن ظروف العيش.

ومفوض الحكومة الألمانية للولايات الجديدة، ماركو فاندرفيتس، يبدو محقا حين يقول إن "ألمانيا باتت منذ عام 1990 في كثير من الأمور متشابهة". وكأمثلة إضافية يذكر تنظيم أوقات الفراغ والترفيه. وكيفما كانت الإحصائيات التي ننظر إليها، "نجد الأشياء المشتركة أكثر من المختلفة"، حسب المفوض الحكومي، فهل هذا صحيح؟ والتقرير السنوي الذي عرضه منتصف سبتمبر/ أيلول حول وضع الوحدة الألمانية يترك المجال لاستنتاجات أخرى. فالحقائق تكشف عن صورة أقل تفاؤلا: فالقوة الاقتصادية للولايات الشرقية الخمس تصل إلى فقط 73 في المائة من المتوسط الألماني. وحتى الرواتب لا تتجاوز 89 بالمائة من نسبة مستوى رواتب الغرب. والمفوض الحكومي لشؤون شرق المانيا يعترف بهذا الأمر ويأمل في حصول تحول: من خلال تمركز تكنولوجيات مستقبلية مثل نموذج شركة السيارات الكهربائية تيسلا بالقرب من برلين. وبشكل ملموس هو يفكر في استثمارات في مجالات حركة النقل والهيدروجين والذكاء الاصطناعي.

ماركو فاندرفيتس، مندوب الحكومة لشؤون الشرق

ماركو فاندرفيتس، مفوض الحكومة لشؤون الشرق، يرى أن الفوارق بين شرقي وغربي ألمانيا ليست اقتصادية فقط

من مجلس الشعب إلى البرلمان الاتحادي

والمفوض الحكومي الذي ينتمي لحزب المستشارة أنغيلا ميركل هو متفق في هذه النقطة مع داغمار انكلمان التي لها موقف سياسي مختلف. فرئيسة مؤسسة روزا لوكسمبورغ المقربة من حزب اليسار تؤكد على الفوارق الاقتصادية التي تعني "بالطبع تطورا آخر في الشرق"، كما قالت في مقابلة مع دويتشه فيله. وشخصيا أبرمت النائبة السابقة في مجلس الشعب لألمانيا الديمقراطية سابقا والبرلمان الاتحادي (بوندستاغ) من كتلة حزب اليسار بعد شكوك أولية توافقها مع الوحدة الألمانية:" العالم بات مزركشا والهواء نقيا"، كما تعبر داغمار انكلمان عن سرورها لتمكنها من تكوين تصور شخصي للعالم. والغرب كان يعرفه مواطنو ألمانيا الديمقراطية (الشرقية سابقا) تقريبا فقط من خلال التلفاز، ومنذ عام 1990 بإمكانهم السفر عبر العالم.

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فيديو- حقائق: شرق ألمانيا وغربها

حلم "شعور الفرحة بالوحدة"

ورغم كل الانتقادات للفوارق التي ماتزال قائمة، فهي تخرج باستنتاج إيجابي وتقول النائبة البرلمانية انكلمان "لقد كان طريقا صحيحا بالنسبة لغالبية الناس في المانيا". ومندوب شؤون الشرق فاندرفيتس يأمل في إعادة إحياء "شعور فرحة إعادة الوحدة". لكنه، وهو أيضا ينحدر من ألمانيا الديمقراطية سابقا، ينتابه القلق من التقدير الضعيف في شرقي البلاد للديمقراطية، إذ أن فقط 78 في المائة يرون فيها النموذج الاجتماعي الأفضل لألمانيا وفي الغرب تصل النسبة إلى 91 في المائة.

ماركو فاندرفيتس يشير إلى النتائج الجيدة والعالية نسبيا للأحزاب اليمينية والمجموعات اليمينية المتطرفة في الولايات الشرقية. وهو يهتم بهذا الأمر شخصيا الذي لا يعود لأسباب اقتصادية فقط. فإذا أردنا الحفاظ على القوة الاقتصادية والخدمات في الشرق، "لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الهجرة". ومازال الكثير من الشباب ينتقلون إلى الغرب حيث توجد جميع كبريات شركات صناعة السيارات والصناعات الكيماوية وكذلك فرص عمل أفضل. وبالر30 عاماً على الوحدة... كورونا ينغّص على الألمان فرحتهمغم من ذلك يأمل مفوض الحكومة لشؤون شرقي البلاد في تحول ألماني داخلي لصالح ما تُسمى الولايات الجديدة أو الشرقية التي تعد منذ 30 عاما جزءا من جمهورية ألمانيا الاتحادية.

مشهد من مدينة فيلتسو بولاية برندنبورغ في شرقي المانيا

آثار التحول البنيوي في بلدة فيلتسو بولاية براندنبورغ في شرقي ألمانيا

مندوب الشرق يراهن على "الانفتاح على العالم وثقافة الترحيب"

وبما أن ذلك قد يبقى مجرد أمنيات، فإنه يفكر في قوى عمل جديدة من بلدان أخرى بسبب القرب الثقافي لاسيما من أوروبا. وعلى هذا النحو بإمكانه تصور قدوم البولنديين الذين لا يقدرون على البقاء في بريطانيا بسبب البريكسيت إلى شرق المانيا. "لكن يجب بالطبع النظر إلى كافة العالم، وهذا يشترط بالطبع الانفتاح على العالم وثقافة الترحيب".

لكن يبدو أن الألمان في شرقي البلاد لهم إشكاليات أكبر مع الهجرة والمهاجرين مقارنة بالغرب. وهذا يمكن استنتاجه من النجاح الانتخابي للشعبويين اليمينيين وحزب البديل من أجل المانيا اليميني المتطرف الذي أحرز في الولايات الشرقية الخمس نتائج انتخابية تفوق جزئيا 20 في المائة ليدخل البرلمانات هناك. لكن الخبراء يعتقدون أن حزب البديل من أجل المانيا ليس ظاهرة شرقية، بل هو حزب ناجح حتى في الولايات الغربية التي تنعم برخاء كبير مثل بافاريا. وبغض النظر عن العاصمة برلين التي تقع في الشرق وبعض المدن الجامعية الجذابة مثل لايبزيغ ودريسدن أو بوتسدام، فإن غربي ألمانيا شيبقى أكثر جاذبية لمدة أطول.

مارسيل فورستناو/ م.أ.م

  • Gedenkfeier 30 Jahre Mauerfall Berlin (Reuters/H. Hanschke)

    لقطات مؤثرة من احتفالات الذكرى الثلاثين لسقوط جدار برلين

    سيلفي يرمز إلى جيل ما بعد الجدار

    تتبادل المستشارة ميركل وشاب يافع الإبتسامة وهما يبدوان في صورة سيلفي يلتقطها الشاب بهاتفه الجوال، أثناء الاحتفالات في العاصمة الألمانية بذكرى سقوط جدار برلين. الشاب يرمز إلى جيل جديد من الألمان، الذين ولدوا بعد سقوط جدار برلين بسنوات طويلة. ودُعي آلاف من طلاب المدارس للمشاركة في الاحتفالات.

  • Deutschland Berlin Gedenkfeier 30 Jahre Mauerfall Merkel und Schäuble (picture-alliance/AP Photo/M. Sohn)

    لقطات مؤثرة من احتفالات الذكرى الثلاثين لسقوط جدار برلين

    مواجهة الكراهية

    في خطابها بمناسبة ذكرى مرور ثلاثين سنة على سقوط جدار برلين، دعت المستشارة أنغيلا ميركل إلى مزيد من الحزم في مواجهة الكراهية والعنصرية ومعاداة السامية. كما طالبت ميركل مواطنيها بعدم السماح لأحد بإحباط همتهم. وفي الصورة يظهر رئيس البوندستاغ فولفغانغ شويبله مشغولا بشيء ما.

  • 30. Jahrestag Mauerfall - Feier am Brandenburger Tor (AFP/M. Tantussi)

    لقطات مؤثرة من احتفالات الذكرى الثلاثين لسقوط جدار برلين

    عرفان لدور الحلفاء ..ولوم!

    الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير شدد في خطابه بمناسبة الاحتفال بسقوط جدار برلين على دور بلدان شرق أوروبا في هدم الستار الحديدي في عهد الاتحاد السوفياتي سابقا وفي سقوط جدار برلين. حليف آخر مهم هو الولايات المتحدة الأمريكية أشاد به أيضا شتاينماير لكنه حذر من "أنانية" أمريكية في سياستها اليوم.

  • BdTD | Deutschland 30. Jahrestag Mauerfall - Feier am Brandenburger Tor (Reuters/A. Hilse)

    لقطات مؤثرة من احتفالات الذكرى الثلاثين لسقوط جدار برلين

    أضواء تنبعث من رمز برلين

    بوابة براندنبورغ ترمز للحرية والوحدة كما أنها شعار مدينة برلين. بالأمس كان هذا الموقع التاريخي مسرحا لأحداث حاسمة في سقوط جدار برلين. وبعد 30 عاما يحتفل الألمان أمام البوابة بوحدتهم. ألعاب نارية وأضواء ساطعة أضاءت ليل العاصمة الألمانية (السبت/ الأحد 10/9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019).

  • 30. Jahrestag Mauerfall - Feier am Brandenburger Tor (picture-alliance/dpa/B. von Jutrczenka)

    لقطات مؤثرة من احتفالات الذكرى الثلاثين لسقوط جدار برلين

    احتفالات شعبية

    في ساحة بوابة براندنبورغ الشهيرة شارك عشرات الآلاف من المواطنين الألمان والزوار الأجانب في فعاليات الاحتفالات بالذكرى الثلاثين لسقوط الجدار. وتشهد العاصمة برلين وعواصم ولايات ألمانية عديدة على امتداد أسبوع مهرجانات ثقافية وفنية ورياضية تخليدا للذكرى الغالية عند الألمان.

  • Deutschland 30. Jahrestag Mauerfall | Bundesliga Olympiastadion (picture-alliance/dpa/A. Gora)

    لقطات مؤثرة من احتفالات الذكرى الثلاثين لسقوط جدار برلين

    جدار في الملعب الأولمبي

    وعلى ملعب برلين الأولمبي أقام نادي هيرتا برلين قبل مباراته مع ضيفه لايبزيغ في الدوري الألماني (السبت 9 نوفمبر/ تشرين الثاني) جدارين هذا الذي في الصورة أمام مدرجات الجماهير، أما الآخر فكان في منتصف الملعب. وتمت إزالة الجدارين قبل انطلاق المباراة. وكانت هناك يافطات كتب على أحدها "نحن أهل برلين لن يعوقنا جدار".

  • Deutschland 30. Jahrestag Mauerfall – Berlin | Trabis (picture-alliance/dpa/G. Fischer)

    لقطات مؤثرة من احتفالات الذكرى الثلاثين لسقوط جدار برلين

    عبور الحدود بالسيارة ترابانت

    عندما أُعلن فتح الحدود لمواطني ألمانيا الشرقية للسفر إلى غرب برلين بدون قيود في 9/11/1989 اندفع المواطنون نحو برلين الغربية مستخدمين السيارة الشهيرة "ترابانت"، التي كانت رمزا في ألمانيا الشرقية. هنا وبعد 30 عاما يتذكر المواطنون المسيرة الخالدة للسيارة "المعشوقة".

  • Deutschland 30. Jahrestag Mauerfall - Bornholmer Straße (picture-alliance/dpa/F. Sommer)

    لقطات مؤثرة من احتفالات الذكرى الثلاثين لسقوط جدار برلين

    واصلوا إسقاط الجدار

    صحيح أن كثيرا من تلك الفتيات ربما كنَّ صغيرات جدا في زمن سقوط الجدار أو ولدن بعد سقوطه إلا أن ذلك لم يمنعهن من الاحتفال، مع الدعوة لمواصلة المسيرة وإسقاط الجدران بين كثير من الناس داخل المجتمع .

  • Deutschland Gedenkfeier zum Mauerfall in Berlin - Steinmeier dankt Osteuropäern (Reuters/F. Bensch)

    لقطات مؤثرة من احتفالات الذكرى الثلاثين لسقوط جدار برلين

    تكريم بلدان ساهمت في إسقاط الجدار

    تكريما لدور بلدانهم المهم في هدم الستار الحديدي في أوروبا وإسقاط جدار برلين قبل ثلاثة عقود يضع الرئيس شتاينماير وضيوفه رؤساء مجموعة "فيشغراد": رئيس المجر يانوس أدر ورئيس بولندا أندري دودا ورئيسة سلوفاكيا زوزانا كابتوفا ورئيس جمهورية التشيك ميلوس زيمان زهورا في خرق رمزي لجدار برلين.

  • Deutschland Gedenkfeier zum Mauerfall in Berlin - Steinmeier dankt Osteuropäern (Reuters/F. Bensch)

    لقطات مؤثرة من احتفالات الذكرى الثلاثين لسقوط جدار برلين

    زهور ترمز لخرق الجدار

    هذه الزهور تم وضعها من قبل القادة المشاركين في الاحتفالات كرمز إلى خرق جدار برلين، كما وضعت ورود في ممر الموت خلف بقايا الجدار في شارع بيرناور، لإحياء ذكرى ضحايا الجدار. وأنهى سقوط سور أو جدار برلين تقسيم ألمانيا إلى شطرين شرقي وغربي على مدار أكثر من 28 عاما. وبحسب معلومات بحثية، لقي 140 شخصا، على الأقل، حتفهم عند جدار برلين على يد النظام الحاكم في ألمانيا الشرقية سابقا. اعداد: منصف السليمي/ ص.ش

    الكاتب: منصف السليمي


 

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