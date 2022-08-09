 بعد 3 سنوات على البريكست.. ماذا حلّ بقطاع السياحة البريطاني؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 31.01.2023

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سياسة واقتصاد

بعد 3 سنوات على البريكست.. ماذا حلّ بقطاع السياحة البريطاني؟

قبل ثلاث سنوات، وفي مثل هذا اليوم، أي 31 يناير 2020، خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما ألقى بظلاله على العديد من القطاعات الحيوية ومنها السياحة. فماذا تغير بالنسبة للسياح وكيف أثر البريكست على قطاع السياحة البريطاني؟

لم يعد بالسهل على الأوروبيين زيارة بريطانيا كما كان الحال قبل البريكست

لم يعد بالسهل على الأوروبيين زيارة بريطانيا كما كان الحال قبل البريكست

مازال الثالث والعشرون من يونيو/ حزيران عام 2016 يوما حاسما في تاريخ العلاقات بين البريطانيين والأوروبيين إذ صوتت أغلبية ضئيلة من الناخبين البريطانيين لصالح مغادرة بلادهم التكتل الأوروبي.

مختارات

وفي الحادي والثلاثين من يناير / كانون الثاني عام 2020، وقع الانفصال بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي وهو الطلاق الذي ألقى بظلاله على قطاعات متعددة لا سيما الهجرة والتجارة والسياحة.

ورغم ذلك، فإنه لم يتضح بعد بشكل دقيق وشامل التداعيات طويلة المدى على الانفصال البريطاني-الأوروبي أو ما يُعرف بـ "البريكست".

وبالنسبة لمواطني الاتحاد الأوروبي، أصبح قضاء عطلة في بريطانيا أكثر تعقيدا إذ كان في الماضي بإمكان الأشخاص الذين يحملون بطاقات الهوية الصادرة عن دول الاتحاد الأوروبي دخول بريطانيا بحرية.

بيد أن هذا الأمر انقلب رأسا على عقب منذ الأول من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2021 إذ انحصر ذلك على حاملي جوازات سفر الصادرة من بلدان التكتل الأوروبي. ويشار إلى أن اثنين فقط من كل ثلاثة من مواطني في بلدان الاتحاد الأوروبي يمتلكان جوازات سفر.

انخفاض السائحين الأوروبيين
وعلى وقع ذلك، انخفض إجمالي عدد الزوار إلى بريطانيا عام 2022 بمعدل أقل من الثلث عن معدلات عام 2019 أي قبل تفشي وباء كورونا الذي ألحق الضرر بقطاع السياحة والسفر على مستوى العالم، وفقا لتقرير صدر عن الهيئة السياحة البريطانية (فيزيت بريتين) في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

ورغم أن هذا يمثل انخفاضا كبيرا في حركة السياحة إلى بريطانيا، إلا أن التقرير لا يوضح جليا تأثير البريكست  على قطاع السياحة في ضوء أن تداعيات كورونا ما زالت تلقي بظلالها على قطاع السفر.

لكن البيانات توضح أن ثمانية ملايين شخص من بينهم خمسة ملايين من مواطني الاتحاد الأوروبي، قد زاروا بريطانيا في الفترة ما بين أبريل / نيسان إلى يونيو / حزيران العام الماضي وهو لا يشكل رقما ضئيلا مقارنة بالأرقام التي جرى تسجيلها في نفس الفترة عام 2019.

ورغم ذلك، فإن البيانات لا توضح ما إذا كان السبب وراء المعدل الإيجابي للزوار يعود إلى رفع  قيود السفر  التي فُرضت خلال وباء كورونا أم أن الأمر يعود إلى قبول ضمني لقواعد السفر التي فرضت عقب البريكست.

 


ارتفاع تكلفة السياحة في بريطانيا
وفي سياق متصل، قال بعض منظمي الرحلات السياحية إلى بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي إنهم يعانون من ارتفاع التكاليف في قطاع الضيافة البريطاني.

وفي مقابلة مع DW، قال صاحب إحدى شركات السياحة في ألمانيا، طلب عدم الكشف عن هويته، إنه اضطر إلى رفع الأسعار منذ البريكست في أعقاب ارتفاع أسعار الإقامة في الفنادق البريطانية وخدمات الضيافة الأخرى.

وأضاف إنه قبل أربع أو خمس سنوات، كانت تكلفة إقامة شخصين لعشرة أيام في بريطانيا تتراوح ما بين 6000 و8000 يورو، لكن هذه التكلفة تضاعفت في الوقت الراهن.

وقال إنه ينظم رحلات سياحة في اسكتلندا مخصصة للسائحين الأثرياء من ألمانيا والنمسا وسويسرا منذ تسعينات القرن الماضي. وأضاف "هناك رحلات سياحية مماثلة، لكن لا نجني أي مكاسب إضافية. ضاعفت الفنادق البريطانية أسعار الغرف مرتين وثلاث مرات في بعض الأحيان. وفي ضوء ذلك، أصبح الأمر شديد التكلفة".

وقد كشف باحثون في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية عن أن البريكست زاد من حجم الأعمال المكتبية والورقية اللازمة لتدشين أعمال وأنشطة تجارية بين بريطانيا والدول الأوروبية مما ساهم في ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا الذي بلغ في أواخر العام الماضي أعلى مستوى له في 40 عاما.

وأضاف الباحثون أن هذا الأمر نجم عنه أيضا ارتفاع في تكاليف خدمات الضيافة والعروض السياحية رغم أن أزمة الطاقة ساهمت أيضا في ارتفاع الأسعار.

صوت معظم الناخبين في اسكتلندا ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال استفتاء عام 2016

صوت معظم الناخبين في اسكتلندا ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال استفتاء عام 2016


وقد أدى البريكست أيضا إلى تفاقم أزمة نقص الموظفين في  الفنادق والحانات والمطاعم  في بريطانيا فيما دفعت عمليات الإغلاق جراء جائحة كورونا الكثير من العاملين في قطاع السياحة والمطاعم إلى البحث عن وظائف في قطاعات أخرى غير السياحة.

تزامن هذا مع قيام العديد من العاملين ممن يحملون جنسيات أوروبية ويعملون في الفنادق والمطاعم ببريطانيا بالعودة إلى بلادهم وهو الأمر الذي أثر على قطاع السياحة البريطاني خاصة أن هذا القطاع كان يعتمد على العمالة منخفضة الأجر من دول التكتل.

وقد أظهرت بيانات مرصد الهجرة التابع لجامعة أكسفورد أن عدد مواطني بلدان الاتحاد الأوروبي الذين يعملون في قطاع الضيافة البريطاني انخفض بنسبة 25٪ في الفترة ما بين يونيو / حزيران عام 2019 ويونيو / حزيران عام 2021.

وفي ذلك، تحدثت الكثير من وسائل الإعلام عن تفاقم ظاهرة نقص العمالة في بريطانيا إذ ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن العديد من المطاعم في لندن تضطر إلى تقليل ساعات العمل بسبب نقص العمال. وقالت الصحيفة إن معدل الإشغال في هذا القطاع لم يتجاوز نسبة 11 بالمئة.

وبحسب تقارير فقد أدى انتهاء حرية التنقل والإقامة للأوروبيين في بريطانيا بعد الخروج من التكتل الأوروبي، إلى تأثيرات سلبية على سوق العمل في البلاد خاصة وأن قواعد الهجرة الجديدة بعد البريكست تجعل من الصعب على مواطني الاتحاد الأوروبي من ذوي المهارات المنخفضة الدخول إلى سوق العمل البريطاني.

أدى البريكست إلى تفاقم أزمة العمالة في بريطانيا خاصة في قطاع السياحة والضيافة

أدى البريكست إلى تفاقم أزمة العمالة في بريطانيا خاصة في قطاع السياحة والضيافة


بريطانيا "مازلت مقصدا رائعا للسائحين"
بدوره، أكد جوس كروفت، رئيس جمعية UKinbound التي تمثل الشركات التي تجلب سائحين إلى بريطانيا، على أن البلاد ما زالت "مقصدا رائعا للسائحين".
لكنه أكد على ضرورة إبرام اتفاقيات خاصة بالعمل والسفر والسياحة  بين بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي على غرار الاتفاقيات المبرمة مع أستراليا بما في تأشيرات العطلات التي تسمح للأشخاص ممن تقل أعمارهم عن ثلاثين عاما بالعمل أثناء فترات السياحة. 

وفي مقابلة مع DW، قال إن هذا الأمر يمكن أن يكون "مصدرا مؤقتا جديدا" للعمالة في قطاع الضيافة فضلا عن أنه يساهم في تعزيز التبادل الثقافي، مضيفا "نعلم أن هذه الفئات العمرية عندما تأتي وهي شابة تعود مرة أخرى إلى بريطانيا عندما تكبر في السن. وقد يأتون في صورة مستثمرين".

وأعرب كروفت عن تفاؤله حيال مستقبل السياحة في بريطانيا، مضيفا أن أحداث مثل تتويج الملك تشارلز في أكتوبر/ تشرين الأول ومسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" التي ستُقام العام المقبل في ليفربول "سوف تزيد من الوعي (السياحي والثقافي) بالمملكة المتحدة وأيضا ستدفع السائحين إلى زيارتها".

بنيامين ريستل / م.ع

  • London Anti Brexit Protest (Getty Images/M. Kemp)

    بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق

    هذا الرجل الذي يصرخ في الميغافون (الميكروفون الضخم)، في وستمنستر يوم 15 يناير/ كانون الثاني 2019 هو ستيف براي، الذي اشتهر من خلال صيحته "أوقفوا البريكست"، التي يصرخ بها في لندن منذ الموافقة في استفتاء شعبي على الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو/ حزيران 2016.

  • Großbritannien | Brexit | Unterhaus (picture-alliance/dpa/PA Wire/PA)

    بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق

    في نفس اليوم كانت هناك هزيمة مدوية تنتظر رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي. فقد صوت البرلمان البريطاني الثلاثاء (15 كانون الثاني/يناير 2019) بأغلبية ساحقة على رفض خطة الخروج، التي اتفقت عليها حكومة ماي مع الاتحاد الأوروبي. ورفض 432 صوتاً بمجلس العموم الخطة مقابل 202 وافقوا عليها. وتعتبر هذه إحدى أكبر الهزائم التي يتلقاها رئيس حكومة في بريطانيا.

  • England, London: Theresa May (picture-alliance/AP/M. Duffy)

    بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق

    14 أذار/ مارس 2019

    رفض النواب البريطانيون بغالبية كبيرة الخميس (14 أذار/ مارس 2019) تعديلا يطلب إرجاء لبريكست تمهيدا لاجراء استفتاء ثان حول خروج لندن من الاتحاد الاوروبي، وذلك قبل 15 يوما من موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي المقرر في 29 آذار/مارس. لكن مجلس العموم صوت لصالح اقتراح رئيسة الوزراء تيريزا ماي الخاص بطلب تمديد مفاوضات الخروج، لمرة واحدة مدتها ثلاثة أشهر، حتى الثلاثين من حزيران/ يونيو المقبل.

  • Jean-Claude Junker (Picture alliance/NurPhoto/E. Contini)

    بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق

    واتفق السياسيون في الاتحاد الأوروبي على أن يوم رفض خطة "بريكست" كان يوماً حزينا لأوروبا. وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود-يونكر: "أدعو بريطانيا الى توضيح نواياها في أسرع وقت ممكن. لم يعد هناك الكثير من الوقت". وأضاف "اتفاق الخروج هو تسوية منصفة ويشكل أفضل اتفاق ممكن. يحد من الاثار المسيئة لبريكست على المواطنين والشركات في مجمل أنحاء أوروبا."

  • CDU Partei Treffen Potsdam (Reuters/A. Schmidt)

    بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق

    واتفق سياسيون ألمان مع نظرائهم الأوروبيين أنه "كان يوما حزيناً لأوروبا". وأعربت أنغريت كرامب-كارنباور، زعيمة الحزب الديموقراطي المسيحي والخليفة المحتملة للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن "الأسف العميق" للقرار البريطاني. وكتبت على تويتر "بريكست قاس سيكون أسوأ الخيارات"، وحضت الشعب البريطاني على عدم التسرع "في أي شيء".

  • Jeremy Corbyn, leader of the Labour Party, speaks on Brexit in Wakefield (Reuters/P. Noble)

    بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق

    وكان زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن قد استغل الفوضى المخيمة قبل التصويت على بريكست في مجلس العموم، ليدعوا مرة جديدة إلى انتخابات مبكرة في حال رفض الاتفاق، مؤكدا أن حزبه سيقدم مذكرة بحجب الثقة عن الحكومة. كوربن أكد أيضا بأن الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق سيكون "كارثيا"، وأنه سيحبذ في هذه الحالة التوصل لاتفاق على إجراء استفتاء ثان.

  • Großbritanien | Theresa May | Parlament | Brexit (picture-alliance/dpa/AP/UK Parliament/J. Taylor)

    بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق

    14 كانون الثاني/يناير 2019

    حثت ماي النواب على إلقاء "نظرة ثانية" على اتفاقها الخاص بالخروج من الاتحاد، وحذرتهم من أن التصويت ضده قد يفتح الباب أمام تفكك المملكة المتحدة.

  • Brüssel EU Brexit Abkoomen Theresa May (picture-alliance/AP Photo/A. Grant)

    بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق

    11 كانون أول/ديسمبر 2018 :

    خشية مواجهة هزيمة مؤكدة، أرجأت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تصويتا في البرلمان حول اتفاق خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي حتى كانون الثاني/يناير 2019، حتى يتسنى لها الحصول على دعم المزيد من المشرعين.

  • London EU Referendum Kampagne Leave.eu Brexit Symbolbild

    بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق

    وطالما مرت العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بأوقات صعبة ومفاوضات معقدة بدأت من طلب بريطانيا لعضوية المجموعة الاقتصادية التي سبقت الاتحاد في عام1961، والتي لاقت اعتراضا فرنسيا أعاق المشروع لمدة 12 عاما. وبعد دخول المملكة المتحدة عضوا في المجموعة في عام 1973 بقيت العلاقة مشوبة بالتوتر والمشاحنات.

  • Premierminister Harold MacMillan in 10 Downing Street in London

    بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق

    9 أب/ أغسطس 1961

    رئيس الوزراء البريطاني المحافظ هارولد ماكميلان تقدم بترشيح عضوية بلاده إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية ( السوق الاوروبية المشتركة) ، التي سبقت الاتحاد الأوروبي ومهدت له.

  • Bildergalerie Französische Präsidenten Affären

    بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق

    14 كانون الثاني/يناير 1963

    الجنرال شارل ديغول لجا إلى الفيتو للمرة الأولى معترضا على دخول المملكة المتحدة إلى السوق الأوروبية المشتركة ولجا إليه للمرة الثانية في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1967 لنفس الغرض.

  • Premierminister Edward Heath bei seiner Unterzeichnung der Beitrittsurkunde zur EU 1972 in Brüssel

    بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق

    الأول من كانون الثاني/ يناير 1973

    رئيس الوزراء البريطاني إدوارد هيث وقع وثيقة الانضمام الى المجموعة الأوروبية في 22 كانون الثاني/ يناير 1972. وبذلك اصبحت المملكة المتحدة عضوا في المجموعة الاقتصادية الأوروبية في الوقت نفسه مع ايرلندا والدنمرك ابتداء من الأول من كانون الثاني/يناير 1973.

  • Margaret Thatcher Europa Großbritannien Referendum

    بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق

    5 حزيران/ يونيو 1975

    رئيسة الوزراء المحافظة مارغريت تاتشر قادت البريطانيين للتصويت بنعم للبقاء في المجموعة الاقتصادية الأوروبية في الخامس من حزيران/يونيو 1975. واحتفت تاتشر بأوروبا مرتدية كنزة تحمل أعلام الدول الأوربية. وأيد 67 بالمائة من البريطانيين البقاء في المجموعة الاقتصادية الأوروبية.

  • EU Großbritannien Premierminister Margaret Thatcher 1984

    بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق

    30 تشرين الثاني/نوفمبر 1979

    لكن رئيسة الوزراء تاتشر طالبت بعد ستة أعوام من التصويت على الانضمام الى المجموعة الاقتصادية الأوروبية بحسم مقابل مشاركة بلادها في الموازنة الأوروبية وقالت كلمتها الشهيرة "أريد استعادة أموالي"، وهو طلب حصلت عليه في العام 1984.

  • Audioslideshow Helmut Kohl Margaret Thatcher

    بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق

    20 أيلول/سبتمبر 1988

    وفي عام 1988 رفضت تاتشر في كلمة لها في بروج (بلجيكا) أي تطوير فدرالي للهيكلية الأوروبية. في الصورة لقاء تاتشر بالمستشار الألماني الأسبق هليموت كول في عام 1988.

  • Niederlande EU Deutschland Vertrag von Maastricht Unterzeichnung

    بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق

    7 شباط/ فبراير 1992

    ألمانيا وبريطانيا وقعتا معاهدة ماستريخت، العمل الثاني الأساسي للهيكلية الأوروبية بعد معاهدة روما في عام 1957. وتمتعت بريطانيا ببند استثنائي اتاح لها عدم الانضمام تحت مظلة العملة الموحدة ( اليورو) .

  • Audioslideshow Helmut EU-Gipfel Maastricht 1991

    بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق

    23 تموز/ يوليو 1993

    توصل رئيس الوزراء المحافظ جون ميجور إلى إقناع البرلمان بإقرار معاهدة ماستريخت بعدما لوح بالاستقالة. في اليوم نفسه وصف ثلاثة من وزرائه المشككين بأوروبا بـ "الجبناء". في الصورة احتفال القادة الأوربيين بمعاهدة ماستريخت.

  • Großbritannien Tony Blair & Gerhard Schröder

    بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق

    20 نيسان/ ابريل 2004

    رئيس الوزراء العمالي المؤيد لأوروبا توني بلير اعلن نيته تنظيم استفتاء حول الدستور الأوروبي الذي لم يتم إقراره في نهاية الأمر بسبب معارضة فرنسا والدنمرك. في الصورة توني بلير مع المستشار الألماني السابق غيرهارد شرويدر.

  • Brüssel EU Gipfel - David Cameron

    بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق

    23 كانون الثاني/ يناير 2013

    رئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون تعهد في كلمة له إجراء استفتاء حول عضوية بلاده في الاتحاد الأوروبي في حال فاز حزبه في الانتخابات التشريعية في العام 2015.

  • Europawahl Grobritannien Nigel Farage 22.05.2014

    بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق

    22 أيار/ مايو 2014

    تصدر حزب الاستقلال البريطاني المشكك بأوروبا والمعادي للهجرة نتائج الانتخابات الأوروبية مع أكثر من 26% من الأصوات ليحصل على 24 نائبا.

  • Großbritannien Cameron mit neu gewählten Abgeordneten seiner Partei

    بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق

    7 أيار/ مايو 2015

    فاز الحزب المحافظ في الانتخابات التشريعية. وتبني القانون بتنظيم استفتاء قبل نهاية العام 2017 قبيل عيد الميلاد في 2015.

  • Britischer Premier Cameron stellt Wahlprogramm vor

    بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق

    20 شباط/ فبراير 2016

    أعلن ديفيد كاميرون أن الاستفتاء سينظم في 23 حزيران/يونيو 2016 غداة إعلان اتفاق حول إصلاحات كان يطالب بها خلال قمة في بروكسل.

  • Großbritannien Brexit Pro- und Contra-Veranstalltungen

    بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق

    15 نيسان/ ابريل 2016

    انطلاق الحملة الرسمية للاستفتاء المقرر في 23 حزيران/ يونيو من نفس العام في المملكة المتحدة .

  • Brexit Presse London

    بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق

    23 حزيران/ يونيو 2016

    صوُّت الناخبون البريطانيون لخروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي بنسبة وصلت الى 52% ممن ادلوا باصواتهم.

  • Belgien EU-Gipfel Theresa May und Donald Tusk (Reuters/G. Vanden Wijngaert)

    بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق

    29 آذار/مارس 2017

    رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك يتسلم رسالة من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تفعّل المادة 50 من اتفاقية لشبونة لتبدأ بذلك عملية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد (بريكست). يفترض أن تستمر هذه العملية سنتين وتنجز عند الساعة 23,00 من التاسع والعشرين من آذار/مارس 2019.

  • Belgien Brüssel EU England Brexit-Verhandlungen May und Juncker (Getty Images/AFP/E. Dunand)

    بريطانيا والاتحاد الأوروبي - محطات في تاريخ الزواج والطلاق

    22 تشرين الثاني/نوفمبر 2018

    توصل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى اتفاق موقت حول العلاقات بينهما بعد بريكست، بعد أسبوع على تفاهمهما على "اتفاق انسحاب" بريطانيا. هذان الاتفاقان يفترض أن يقرهما القادة الأوروبيون في قمة استثنائية في بروكسل الأحد 25 نوفمبر تشرين الثاني 2018.

    الكاتب: زمن البدري/م.س


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