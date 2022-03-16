بعد 20 مليون وفاة.. الصحة العالمية تنهي "حالة طوارئ كورونا"

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة (الخامس من أيار/مايو 2023) أنّ جائحة كوفيد-19 التي أودت خلال أكثر من ثلاث سنوات بأرواح "20 مليون شخص على الأقلّ" وأثارت فوضى اقتصادية وعمّقت انعدام المساواة، لم تعد تشكّل حالة طوارئ صحية عالمية، محّذّرة في الوقت نفسه من أنّ الوباء لم ينته.
وقال المدير العام لمنظّمة الصحّة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس للصحفيين: "أُعلنْ أنّ كوفيد-19 لم يعد يعتبر حالة طوارئ صحية عالمية"، مقدّرًا أنّ الجائحة أودت بحياة "ما لا يقلّ عن 20 مليون شخص"، وهي حصيلة أعلى ثلاث مرات من التقديرات الرسمية (أكثر من 6.9 مليون شخص). وأوضح غيبرييسوس أن الجائحة اتبعت اتجاها تنازليًا خلال العام الماضي، في إشارة إلى زيادة المناعة عبر التطعيم والإصابة بالعدوى.
وجاء هذا الإعلان بعدما اتفقت لجنة الطوارئ المستقلة التابعة لمنظمة الصحة العالمية بشأن كوفيد خلال اجتماعها الـ15 الخميس على أنّ الأزمة لم تعد تستحقّ أعلى مستوى من التأهب.
لكنّ غيبرييسوس حذّر من أنّ القرار لا يعني أنّ الخطر قد زال، مشيرًا إلى إمكان إعادة إعلان حالة الطوارئ إذا تغيّر الوضع. وقال: "أسوأ شيء يمكن أن يفعله أيّ بلد الآن هو استخدام هذا الإعلان سببًا للتخلّي عن حذره أو تفكيك الأنظمة التي أنشأها أو إرسال رسالة إلى شعبه مفادها أنّ كوفيد-19 لا يثير القلق". وأكد غيبرييسوس أن فيروس كورونا لايزال خطيرًا وبإمكانه تطوير متحوراته الخطيرة في أي وقت.
بدورها، قالت ماريا فان كيركوف التي كانت مسؤولة عن مكافحة الجائحة في منظمة الصحة العالمية منذ بداياتها للصحفيين: "لا يمكننا أن نتخلّى عن حذرنا"، موضحة أنه "انتهت مرحلة الأزمة، مرحلة الطوارئ، لكنّ كوفيد لم ينته". يشار إلى أن هذا الإعلان ليس له أي تأثير ملموس لأن كل دولة تقرر بنفسها تدابير الحماية التي تفرضها.
م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)
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كرنفال كولونيا.. عودة الألوان إلى عروس الراين بعد قطيعة كورونا
200 عام على مسيرات "اثنين الورود"
انطلقت في الصباح مسيرات "اثنين الورود"، والذي يمثل ذروة موسم الكرنفالات في ألمانيا، بمواكب ساخرة في مدينتي دوسلدورف وكولونيا، بعد انقطاع دام ثلاث سنوات بسبب جائحة كورونا. تحتفل كولونيا أيضاً في هذا الكرنفال بمرور مئتي عام على مسيرات "اثنين الورود". تم تأسيس هذه العروض في عام 1823 من قبل مواطنين أثرياء في كولونيا، بغرض فرض بعض النظام على فوضى الكرنفالات.
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كرنفال كولونيا.. عودة الألوان إلى عروس الراين بعد قطيعة كورونا
ما المقصود بتعبير "ييك Jeck"؟
هو تعبير يطلق على أي شخص يحتفل بالكرنفال في كولونيا. لا تخجل من المحتفلين حولك والذين لا تعرفهم. فقط اتبع خطواتهم في الاحتفال: اعقد ذراعيك مع من حولك.. تمايل مع الموسيقى.. إذا أمسكوا بكتفيك لعمل حائط كبير لا تعترض فهذا أمر جيد! والأفضل من ذلك: الغناء معًا حتى لو كنت لا تعرف الكلمات. في كل الأحوال لدى الشخص ستة أيام كاملة ليتعلم الكثير من الأمور الجديدة.
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كرنفال كولونيا.. عودة الألوان إلى عروس الراين بعد قطيعة كورونا
بوتين يقبل الشيطان
وكما هو معروف يشهد الكرنفال عدداً من الأشكال المجسمة بصورة ساخرة لسياسيين ومشاهير. وبالطبع كان أبرزهم هذا العام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي ظهر بأشكال مختلفة منها مصاص دماء، وتمثال آخر له وهو يقبّل الشيطان. شهد الكرنفال كذلك احتاجات حاشدة ضد الغزو الروسي لأوكرانيا.
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كرنفال كولونيا.. عودة الألوان إلى عروس الراين بعد قطيعة كورونا
التقبيل ليس ممنوعاً
التقبيل هو عادة شائعة طوال الاحتفالات، خاصة في احتفالات Weiberfastnacht وهو اليوم الذي يبدأ باقتحام النساء لبلدية المدينة وتسلمها بشكل رمزي. وعلى مدار اليوم تقوم النساء بقص أربطة عنق الرجال دلالة على السطوة وتقبيل أي رجل يمر في طريقهن أو ما يعرف باسم Bützchen، وهو تعبير عن فرحة المحتفلين. وبالطبع لا يجب الخلط بين هذا الطقس وبين الدوافع غير المحترمة؛ وهناك من يرفض هذه القبلة الودية!
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كرنفال كولونيا.. عودة الألوان إلى عروس الراين بعد قطيعة كورونا
ارتداء القبعة.. الحد الأدنى للمشاركة
إن كنت تريد المشاركة في المهرجان ولا تستهويك كثيراً تلك الأزياء التنكرية الصاخبة، فلا مشكلة، إذ يمكنك ارتداء قبعة. ويرى المشاركون في الكرنفال أن ارتداء القبعة هو الحد الأدنى المتوقع ممن يشاركون في الاحتفال. بهذه الطريقة سيعرف من حولك أنك Real Jeck أي أنك من المشاركين بالفعل في الاحتفالات. في كرنفال كولونيا لا يوجد ما يسمى بالمبالغة في التنكر- فكل شيء مقبول.. تقريبا!
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كرنفال كولونيا.. عودة الألوان إلى عروس الراين بعد قطيعة كورونا
ملابس مريحة.. وعملية
يعتبر زي الكرنفال مثاليًا عندما يكون مناسبًا للحفلات في الهواء الطلق، حيث يجب أن يتوافق مع عبارة "كرنفال الشارع" حرفيًا. ولكن يجب عليك أيضاً أن تتكيف مع الاحتفالات التي قد تقام داخل الحانات. ومع استمرار شرب الجعة، قد يحتاج الشخص إلى استخدام الحمام عدة مرات، لذا يجب ألا يكون زي الاحتفالات عائقاً أمام هذه المسألة!
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كرنفال كولونيا.. عودة الألوان إلى عروس الراين بعد قطيعة كورونا
استمتع بالموسيقى
يُسمع صوت الطبول بشكل متكرر خلال كرنفال الشارع بكولونيا. أينما ذهبت ستجد المجموعات والفرق الموسيقية. من المؤكد أنك ستستمتع بأنواع مختلفة من الموسيقى وسط مشاعر الفرحة والسعادة من حولك. ستجد الناس يرقصون بشكل عفوي ويغنون حتى الساعات الأولى من الصباح. لا يأتي الموسيقيون من كولونيا والمناطق المحيطة بها فحسب، بل يأتون من جميع أنحاء أوروبا للانضمام إلى حفلات المرح. لذا.. انطلق واستمتع!
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كرنفال كولونيا.. عودة الألوان إلى عروس الراين بعد قطيعة كورونا
احجز تذاكرك مبكرا
في تمام الساعة الحادية عشر وإحدى عشرة دقيقة يُفتتح كرنفال الشارع رسميًا بعرض مسرحي ضخم في Alter Markt في البلدة القديمة في كولونيا، حيث تُقدم أفضل فرق كرنفال المدينة عروضها للجمهور. من الشائع جدًا أن تمتلئ الساحات بالمشاركين منذ الساعة التاسعة صباحًا. يمكنك الدخول إلى بعض الأماكن فقط بتذكرة، حيث أنها ليست مفتوحة. لكن الناس يحتفلون في أماكن أخرى أيضًا.
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كرنفال كولونيا.. عودة الألوان إلى عروس الراين بعد قطيعة كورونا
لا لشرب الكثير من الكحول!
حتى في الأيام العادية ، تشتهر منطقة "تسولبشر شتراسه" بالقرب من الجامعة بالبارات والمطاعم. أثناء وبعد فعاليات Weiberfastnacht، تصبح المنطقة مليئة بالأشخاص الذين يفرطون في تناول الكحول - لسوء الحظ. يرى السكان المحليين أن الإفراط في الشرب لا علاقة له بالكرنفال، لذلك يبتعدون عن هذا الشارع.
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كرنفال كولونيا.. عودة الألوان إلى عروس الراين بعد قطيعة كورونا
الوقوف في الطابور جزء من المتعة
إذا كنت ترغب في الاحتفال مثل السكان المحليين، فتوجه إلى حانة أو "براوهاوس". يجدر تجنب المنطقة المزدحمة حول كاتدرائية كولونيا. تستمر الحفلات في كل منطقة دون استثناء. يعد الوقوف في الطابور جزءا من التجربة، وعادة ما يكون ممتعًا، لأنك تبدأ المحادثات مع أشخاص لا تعرفهم وربما تغنون سوياً خلال تناول "كولش"، وهو نوع شهير عالمياً من البيرة تتميز به كولونيا.
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كرنفال كولونيا.. عودة الألوان إلى عروس الراين بعد قطيعة كورونا
اختر موكبك
إن كنت تعتقد أن هناك عرض كرنفال واحد فقط في كولونيا - وهو الذي يحدث في يوم اثنين الورود - فهذا غير صحيح!. مع بدء فعاليات الكرنفال تنطلق العديد من المسيرات في كولونيا. تعتبر الأزياء الملونة والصاخبة والمصنوعة منزليًا علامة على بدء مسيرة "Schull- und Veedelszöch" التي تشارك فيها المدارس والنوادي فقط. تكافأ المجموعات التي تحصل على أعلى تقييم بمنحها مكانًا في موكب اثنين الورود في اليوم التالي.
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كرنفال كولونيا.. عودة الألوان إلى عروس الراين بعد قطيعة كورونا
مراسم انتهاء الكرنفال
يتدلي نوبيل Nubbel - وهو مجسم من القش - من واجهات بعض الحانات خلال الكرنفال. عشية أربعاء الرماد، يتم إنزال الدمية و "نقلها إلى القبر" في موكب يحمل فيه الناس مشاعل نارية. يشير حرق نوبيل إلى نهاية الكرنفال. يعرف أي شخص شارك في هذه الطقوس أن الكرنفال أكثر من مجرد حفلة. إنه مهرجان شعبي يربط الناس ببعضهم بطريقة سحرية.