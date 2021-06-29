 بعد 20 عاما.. ألمانيا تسحب آخر جنودها من أفغانستان | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 29.06.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

بعد 20 عاما.. ألمانيا تسحب آخر جنودها من أفغانستان

أنهت ألمانيا سحب قواتها من أفغانستان في عملية كانت قد بدأتها في أيار/مايو، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، في حين من المتوقّع أن ينجز الانسحاب العسكري الأمريكي من البلاد بحلول 11 أيلول/سبتمبر.

قوات الناتو تغادر أفغانستان

بعد 20 عاما.. ألمانيا تسحب آخر جنودها من أفغانستان

أوضحت وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب-كارنباور الثلاثاء (29 يونيو/ حزيران 2021) أنه "بعد نحو 20 عاما على الانتشار، غادر آخر جنود الجيش الألماني أفغانستان هذا المساء. وهم الآن في طريقهم إلى بلادهم"، واصفة الأمر بأنه "انتهاء فصل تاريخي"، حسب تغريدة نشرها موقع وزارة الدفاع الألمانية على تويتر.

وقالت كرامب-كارنباور، المتواجدة حاليا في زيارة للولايات المتحدة، إنه بهذا الانسحاب ينتهي فصل تاريخي، وتنتهي مهمة صعبة، مثلت تحديا للجيش الألماني وأثرت فيه وأثبتت القوات جدارتها في القتال. وأضافت الوزيرة الألمانية: "مهمة تعرض خلالها أعضاء قواتنا المسلحة لجروح بدنية ونفسية، حيث فقد خلالها أناس حياتهم، وأسفنا لسقوط قتلى، وفكري منشغل بهم وسيبقون متواجدين" في  فكرنا.

مختارات

الرئيس الأمريكي جو بايدن يعلن إنهاء أطول حرب أمريكية وأنه "حان الوقت لعودة القوات الأمريكية إلى أرض الوطن" من أفغانستان، متطلعا إلى طي صفحة تدخل بلاده عسكريا هناك منذ 20 عاما، وسط مخاوف من عودة سيطرة طالبان.

أكدت حركة طالبان التزامها بمحادثات السلام لكنّها أصرت على أنّ "نظاما إسلاميا أصيلا" هو السبيل الوحيد لإنهاء الحرب في أفغانستان، مؤكدة أن جميع الحقوق يجب أن تندرج تحت هذا النظام، بما في ذلك حقوق المرأة.

وبحسب الجيش الألماني، قُتل 59 جندياً ألمانيا خلال العملية العسكرية التي بدأت في العام 2001.

ووجهت كرامب-كارنباور "الشكر لأكثر من 150 ألفا من الرجال والنساء، الذين خدموا في أفغانستان منذ عام 2001". وأضافت "بإمكانهم أن يكونوا فخورين لما قدموه، لأنهم أدوا كل التكاليف، التي قدمها لهم البرلمان، باحترافية وإقناع".

وتم نقل آخر الجنود المغادرين بواسطة أربع طائرات عسكرية أقلعت من معسكر مرمل في مزار الشريف، اثنتان منها ألمانيتان من طراز ايه-400-ام والأخريان أميركيتان من طراز سي-17.
وعند بدء الانسحاب الألماني في أيار/ مايو كان عديد القوات الألمانية في أفغانستان 1100 جندي يعملون في إطار القوة الدولية للمساعدة الأمنية ومهمة "الدعم الحازم".
وسرّعت القوات المسلّحة الألمانية مؤخراً وتيرة انسحابها بعد أن بادرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تسريع وتيرة انسحاب قواتها المنتشرة في أفغانستان منذ 20 عاما

مشاهدة الفيديو 01:56

مخاوف من عودة طالبان بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان

يشار إلى أن حلف الناتو بدأ هذا العام بسحب قواته العاملة في أفغانستان، البالغ قوامها نحو 9600 جندياً. وكان من المفترض أن يبدأ الحلف عملية الانسحاب في الأول من مايو/ أيار، وهو التاريخ الذي وضعه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في المباحثات مع حركة طالبان. ولكن هذا الموعد تأجل بسبب تعثر المفاوضات بين طالبان والحكومة الأفغانية في كابول.

أما الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، فقد أعلن عن نيته استكمال عمليات سحب القوات الأمريكية من أفغانستان في الذكرى العشرين لهجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية. وتبع الناتو إعلان بايدن بإعلان آخر يمنح قوات الحلف حتى سبتمبر/ أيلول لاستكمال انسحابها من البلد.

ودفعت الولايات المتحدة باتّجاه إنجاز انسحاب القوات الدولية من أفغانستان قبل موعد العيد الوطني الأمريكي في الرابع من تموز/يوليو.
وتنشر الولايات المتحدة وألمانيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا في أفغانستان ما مجموعة ستة آلاف من أصل 9592 عسكريا من 36 دولة أعضاء في حلف شمال الأطلسي أو شركاء له على غرار أوكرانيا (عشرة عسكريين) يعملون في إطار مهمة "الدعم الحازم".

ف.ي/ص.ش (د.ب.ا، رويترز، ا.ف.ب)

  • 3. Afghanistan Armee der Beinlosen (picture-alliance/dpa/Christine-Felice Röhrs)

    أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب

    نجحت العملية، وماذا بعد؟

    فقد هذا الجندي الأفغاني ساقيه أثناء تأدية الواجب في ولاية قندوز عام 2015. لكن بعد ذلك اكتشف الأطباء في مستشفى كابُل وجود بعض الشظايا في خصره، وكان يجب استخراجها أيضا. هناك ست مستشفيات يديرها الجيش الأفغاني، كما يجري بناء اثنتين جديدتين. كما يُتوقع زيادةُ عدد الجرحى جراء الوضع في البلاد.

  • Afghanistan Gedenkveranstaltung für 21 getötete Soldaten in Konar (Hussain Sirat)

    أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب

    ضحايا بالآلاف خدمةً للوطن

    أرقام رهيبة لضحايا الجيش والشرطة الأفغانيين، فبحسب أحد التقارير الأمريكية، في الثلث الأول من العام الحالي فقط، قُتل 2534 عنصراً من قوى الأمن، كما جُرح 4238 آخرون. وفي العام 2016 كان العدد 7000 قتلى و12 ألف جريح.

  • 2. Afghanistan Armee der Beinlosen (picture alliance / Christine-Felice Röhrs/dpa)

    أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب

    بيع الممتلكات للعلاج في الخارج

    الجندي "صفة الله"، الذي يقيم أيضاً في المستشفى العسكري بكابُل، فقد إحدى ساقيه "فقط" نتيجة لغم أرضي زرعته طالبان في ولاية كُنر. ويحتاج الضحايا أيضا إلى عمليات لا يمكن إجراؤها في أفغانستان، ولذلك يبيع بعض الناس أراضيهم حتى يستطيعوا إجراء العملية في الخارج.

  • 7. Afghanistan Armee der Beinlosen (picture-alliance/dpa/Christine-Felice Röhrs)

    أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب

    التدريب لقلّة مُختارة

    هؤلاء الجنود جُرحوا في الحرب، وهم هنا في يوليو/ تموز يتدربون في مركز رياضي تابع للجيش الأفغاني في كابُل تحضيراً لبطولة ألعاب "إنفيكتوس" في كندا، وهي حدث رياضي كبير للمحاربين السابقين المعاقين من جميع أنحاء العالم. وهؤلاء الجنود هم من بين القلائل، الذين وجدوا اهتماماً بعد إصابتهم.

  • 5. Afghanistan Armee der Beinlosen (picture-alliance/dpa/Christine-Felice Röhrs)

    أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب

    الأمل بعد التفكير في الانتحار

    أصيب مديح الله في قندهار عام 2009، وبعد بتر ساقيه الاثنتين كان يريد أن ينتحر. لكنه شاهد فيديوهات على موقع "يوتيوب" عن أشخاص ذوي إعاقة في بلدان أخرى فتحلى بالشجاعة من جديد. هو يعمل الآن في منظمة "مساعدة الأبطال" غير الحكومية. لكن ظروفه الجيدة لا تتوفر لكثير من الجنود الآخرين ذوي الإعاقة. فمديح الله تعلم حتى الصف الثاني عشر، ويجد دعما من العائلة كما أن والده موظف حكومي.

  • 6. Afghanistan Armee der Beinlosen (picture-alliance/dpa/Christine-Felice Röhrs)

    أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب

    وحيدون في مواصلة العيش

    القدرة على مواصلة العيش رغم الإصابة الجسدية والجرح النفسي هي بالنسبة لكثير من الجنود وعناصر الشرطة الأفغان السابقين مسألة تتوقف عليهم أنفسهم، فهم يكادون لا يتلقون أي دعم من الحكومة. وكثير منهم لا يعرفون القراءة والكتابة ولا تقدم لهم الحكومة من تلقاء نفسها المساعدات والاستحقاقات وإمكانيات التعليم اللازمة.

  • 4. Afghanistan Armee der Beinlosen (picture-alliance/dpa/Christine-Felice Röhrs)

    أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب

    ظروف تفوق طاقة أفغانستان

    بعد انسحاب معظم قوات الناتو، تتحمل أفغانستان العبء الأكبر في جهود مكافحة الإرهاب. والنتيجة هي المزيد والمزيد من الجرحى. وتكاد المستشفيات الست، التابعة للجيش الأفغاني لا تستوعب هذه الأعداد الكبيرة. وبالنسبة لإعادة دمج الجنود السابقين المصابين فإن أفغانستان ليس لديها القدرة ولا الإمكانيات. الكاتب: هانز شبروس/ م.ع.ح.


مواضيع ذات صلة

Afghanistan Taliban-Kämpfer in Farah

أمريكا تحذر طالبان من ضربات جوية إن لم توقف زحفها في أفغانستان 29.06.2021

لم يستبعد القائد الأعلى للقوات الأمريكية في أفغانستان شن ضربات جوية ضد طالبان إذا واصلت هجماتها للسيطرة على مناطق جديدة في جميع أنحاء البلاد التي مزقتها أعمال العنف، فيما تكمل القوات الأميركية انسحابها.

EURO 2020 | Deutschland vs England

أمم أوروبا - إنجلترا تفك العقدة الألمانية وتتاهل لربع النهائي 29.06.2021

ودع المنتخب الألماني كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 من دور الـ16 عقب خسارته أمام مستضيفه المنتخب الإنجليزي بهدفين نظيفين، في فوز هو الأول منذ 55 عاما للإنجليز على الألمان في الأدوار الإقصائية ولتلقى رحلة لوف نهاية حزينة.

Deutschland | Unwetter in Baden-Württemberg

عواصف رعدية شديدة تضرب جنوب غرب ألمانيا وتتمدد في مناطق أخرى 29.06.2021

عواصف قوية مصحوبة برياح شديدة وأمطار غزيرة تجتاح عدة مناطق في جنوب ألمانيا وسويسرا، ما تسبب بأضرار في بعض المناطق، وتوقف لحركة السير، كما حدث في مدينة شتوتغارت.