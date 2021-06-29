بعد 20 عاما.. ألمانيا تسحب آخر جنودها من أفغانستان

أوضحت وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب-كارنباور الثلاثاء (29 يونيو/ حزيران 2021) أنه "بعد نحو 20 عاما على الانتشار، غادر آخر جنود الجيش الألماني أفغانستان هذا المساء. وهم الآن في طريقهم إلى بلادهم"، واصفة الأمر بأنه "انتهاء فصل تاريخي"، حسب تغريدة نشرها موقع وزارة الدفاع الألمانية على تويتر.

وقالت كرامب-كارنباور، المتواجدة حاليا في زيارة للولايات المتحدة، إنه بهذا الانسحاب ينتهي فصل تاريخي، وتنتهي مهمة صعبة، مثلت تحديا للجيش الألماني وأثرت فيه وأثبتت القوات جدارتها في القتال. وأضافت الوزيرة الألمانية: "مهمة تعرض خلالها أعضاء قواتنا المسلحة لجروح بدنية ونفسية، حيث فقد خلالها أناس حياتهم، وأسفنا لسقوط قتلى، وفكري منشغل بهم وسيبقون متواجدين" في فكرنا.

وبحسب الجيش الألماني، قُتل 59 جندياً ألمانيا خلال العملية العسكرية التي بدأت في العام 2001.

ووجهت كرامب-كارنباور "الشكر لأكثر من 150 ألفا من الرجال والنساء، الذين خدموا في أفغانستان منذ عام 2001". وأضافت "بإمكانهم أن يكونوا فخورين لما قدموه، لأنهم أدوا كل التكاليف، التي قدمها لهم البرلمان، باحترافية وإقناع".

وتم نقل آخر الجنود المغادرين بواسطة أربع طائرات عسكرية أقلعت من معسكر مرمل في مزار الشريف، اثنتان منها ألمانيتان من طراز ايه-400-ام والأخريان أميركيتان من طراز سي-17.

وعند بدء الانسحاب الألماني في أيار/ مايو كان عديد القوات الألمانية في أفغانستان 1100 جندي يعملون في إطار القوة الدولية للمساعدة الأمنية ومهمة "الدعم الحازم".

وسرّعت القوات المسلّحة الألمانية مؤخراً وتيرة انسحابها بعد أن بادرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تسريع وتيرة انسحاب قواتها المنتشرة في أفغانستان منذ 20 عاما

مشاهدة الفيديو 01:56 شارك أفغانستان: مخاوف من عودة طالبان إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3va6A مخاوف من عودة طالبان بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان

يشار إلى أن حلف الناتو بدأ هذا العام بسحب قواته العاملة في أفغانستان، البالغ قوامها نحو 9600 جندياً. وكان من المفترض أن يبدأ الحلف عملية الانسحاب في الأول من مايو/ أيار، وهو التاريخ الذي وضعه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في المباحثات مع حركة طالبان. ولكن هذا الموعد تأجل بسبب تعثر المفاوضات بين طالبان والحكومة الأفغانية في كابول.

أما الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، فقد أعلن عن نيته استكمال عمليات سحب القوات الأمريكية من أفغانستان في الذكرى العشرين لهجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية. وتبع الناتو إعلان بايدن بإعلان آخر يمنح قوات الحلف حتى سبتمبر/ أيلول لاستكمال انسحابها من البلد.

ودفعت الولايات المتحدة باتّجاه إنجاز انسحاب القوات الدولية من أفغانستان قبل موعد العيد الوطني الأمريكي في الرابع من تموز/يوليو.

وتنشر الولايات المتحدة وألمانيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا في أفغانستان ما مجموعة ستة آلاف من أصل 9592 عسكريا من 36 دولة أعضاء في حلف شمال الأطلسي أو شركاء له على غرار أوكرانيا (عشرة عسكريين) يعملون في إطار مهمة "الدعم الحازم".

ف.ي/ص.ش (د.ب.ا، رويترز، ا.ف.ب)