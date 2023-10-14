بعد 20 عاماً.. أمريكي يعترف بسرقة حذاء نسائي ظهر في فيلم شهير!

أقر رجل أمريكي يوم الجمعة (13 تشرين الأول/أكتوبر 2023) بأنه سرق قبل عشرين عاماً الحذاء الأحمر الشهير، للممثلة، جودي غارلاند، في فيلم ("The Wizard of Oz"). وكان الحذاء المرصّع بالترتر القرمزيّ الانعكاسات، اختفى بشكل غامض عام 2005 من متحف "جودي غارلاند" في غراند رابيدز، مسقط رأس الممثلة، في ولاية مينيسوتا.

في عام 2018، أعاد مكتب التحقيقات الفدرالي الحذاء الثمين، وهو أحد أربعة أزواج بقيت بعد تصوير الفيلم الصادر عام 1939. وقالت المحكمة إن تييري مارتن (76 عاماً) الذي اتُهم بالسرقة في مايو/أيار الفائت، أقر بأنه مذنب وسيظل حراً حتى تاريخ الحكم عليه الذي لم يُحدّد بعد.

انتعلت الممثلة جودي غارلان الحذاء الأحمر الشهير في الفيلم

وقال مارتن المقيم على بعد حوالى عشرين كيلومترا من متحف "جودي غارلاند"، أمام محكمة مينيسوتا، أنه استخدم مطرقة لكسر علبة زجاجية كانت تحمي الحذاء الذي اعتقد أنّه مرصع بأحجار ياقوت حقيقية، على ما نقلت صحيفة "ستار تريبيون" في مينيابوليس. لكن بمجرّد أن أدرك عند محاولته بيع الحذاء في السوق السوداء، أن هذه "الأحجار الكريمة" هي في الواقع حبوب من الزجاج لم يعد يرغب باقتناء الحذاء، بحسب الصحيفة.

ولم يطلب الادعاء عقوبة السجن للمتهم الذي حضر إلى المحكمة على كرسي متحرك ومعه أسطوانة أكسجين. وأشارت وزارة العدل الأمريكية إلى أنّ الحذاء الأحمر يُعدّ "أحد أشهر الاكسسوارات في تاريخ السينما الأميركية".

وتجدر الإشارة إلى أن البطلة الشابة، دوروثي في فيلم ("The Wizard of Oz") الموسيقي، المقتبس من روايةتحمل الإسم نفسه، تنتعل الحذاء ثلاث مرات من أجل تحقق أمنيتها بالعودة إلى منزلها في كانساس.

إ.م/ع.ج.م (أ ف ب)