بعد 20 عاماً.. أمريكي يعترف بسرقة حذاء نسائي ظهر في فيلم شهير!

أقر رجل أمريكي يوم الجمعة (13 تشرين الأول/أكتوبر 2023) بأنه سرق قبل عشرين عاماً الحذاء الأحمر الشهير، للممثلة، جودي غارلاند، في فيلم ("The Wizard of Oz"). وكان الحذاء المرصّع بالترتر القرمزيّ الانعكاسات، اختفى بشكل غامض عام 2005 من متحف "جودي غارلاند" في غراند رابيدز، مسقط رأس الممثلة، في ولاية مينيسوتا.
في عام 2018، أعاد مكتب التحقيقات الفدرالي الحذاء الثمين، وهو أحد أربعة أزواج بقيت بعد تصوير الفيلم الصادر عام 1939. وقالت المحكمة إن تييري مارتن (76 عاماً) الذي اتُهم بالسرقة في مايو/أيار الفائت، أقر بأنه مذنب وسيظل حراً حتى تاريخ الحكم عليه الذي لم يُحدّد بعد.
انتعلت الممثلة جودي غارلان الحذاء الأحمر الشهير في الفيلم
وقال مارتن المقيم على بعد حوالى عشرين كيلومترا من متحف "جودي غارلاند"، أمام محكمة مينيسوتا، أنه استخدم مطرقة لكسر علبة زجاجية كانت تحمي الحذاء الذي اعتقد أنّه مرصع بأحجار ياقوت حقيقية، على ما نقلت صحيفة "ستار تريبيون" في مينيابوليس. لكن بمجرّد أن أدرك عند محاولته بيع الحذاء في السوق السوداء، أن هذه "الأحجار الكريمة" هي في الواقع حبوب من الزجاج لم يعد يرغب باقتناء الحذاء، بحسب الصحيفة.
ولم يطلب الادعاء عقوبة السجن للمتهم الذي حضر إلى المحكمة على كرسي متحرك ومعه أسطوانة أكسجين. وأشارت وزارة العدل الأمريكية إلى أنّ الحذاء الأحمر يُعدّ "أحد أشهر الاكسسوارات في تاريخ السينما الأميركية".
وتجدر الإشارة إلى أن البطلة الشابة، دوروثي في فيلم ("The Wizard of Oz") الموسيقي، المقتبس من روايةتحمل الإسم نفسه، تنتعل الحذاء ثلاث مرات من أجل تحقق أمنيتها بالعودة إلى منزلها في كانساس.
إ.م/ع.ج.م (أ ف ب)
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عوالم سحرية: جولة في أهم مواقع تصوير "هاري بوتر"
مقهى "بيت الفيل" في إدنبرة
رغم أن هذا المقهى اللطيف ليس من ضمن مواقع أحداث هاري بوتر، إلا انه يُعد مكان ميلاد الساحر الصغير. فهنا سطرت الكاتبة جوان ك. رولينج أول كلمات القصة التي أصبحت فيما بعد من أشهر المجموعات القصصية في العالم. يزور محبي "هاري بوتر" هذا المقهى في إدنبرة متمنين أن يأتيهم نفس الإلهام الذي وجدته رولينج هنا.
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عوالم سحرية: جولة في أهم مواقع تصوير "هاري بوتر"
محطة "كينغز كروس" في لندن
محطة "كينغز كروس" في لندن من أهم محطات العالم السحري ل"هاري بوتر"، فلا تكتمل جولة معالم "هاري بوتر" السياحية دون أخذ صورة تذكارية عند الرصيف رقم 9 ¾ الأسطوري. هنا بدأت رحلة "بوتر" و أصدقاءه في طريقهم إلى مدرسة السحر "هوغوورتس".
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عوالم سحرية: جولة في أهم مواقع تصوير "هاري بوتر"
مكتبة "بودلي" في أكسفورد
هذه المكتبة العريقة هي المكتبة البحثية الرئيسية في جامعة أكسفورد، وتجذب العديد من منتجي الأعمال السينمائية للتصوير فيها بسبب عمارتها الرائعة: ظهرت هذه المكتبة في أول فيلمين لسلسلة "هاري بوتر" كموقع لمستشفى مدرسة "هووغورتس".
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عوالم سحرية: جولة في أهم مواقع تصوير "هاري بوتر"
قصر "ألنويك"
قد يبدو لك هذا القصر الواقع في شمال إنجلترا معروفاً، فهذا هو الموقع الخارجي لمدرسة السحر الشهيرة "هووغورتس" التي يتعلم فيها "هاري بوتر" و أصدقاءه التعويذات اللازمة لمواجهة قوى الشر. لكن لم تبدأ شهرة هذا القصر العريق مع العالم السحري، فقبل ذلك كان يُستخدم كموقع تصوير أفلام "روبين هوود" الشهيرة.
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عوالم سحرية: جولة في أهم مواقع تصوير "هاري بوتر"
قطار "هووغورتس" السريع على جسر "غلينفينن"
قد يكون هذا الموقع من أشهر أماكن سلسلة "هاري بوتر" على الإطلاق. فمن لا يعرف قطار "هووغورتس إكسبريس" الذي يوصل الطلبة إلى مدرسة السحر حيث تبدأ المغامرة؟ هذا القطار موجود في قرية "غلينفينن" الاسكتلندية التي يسكنها مئة نسمة فقط. يبلغ طول جسر "غلينفينن" 380 متراً، ويتكون من 21 عموداً خرسانياً. تستطيع في الفترة من شهر مايو/أيار حتى أكتوبر/تشرين أول ركوب قطار البخار "ياكوبين" في طريقك إلى أول درس.
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عوالم سحرية: جولة في أهم مواقع تصوير "هاري بوتر"
استوديو "وارنر بروزرز" في واتفورد
يبعد الاستوديو الخاص بسلسلة الأفلام الشهيرة 32 كيلومتراً عن شمال غرب مركز مدينة لندن. تجد هنا العديد من أماكن التصوير التي تم تصميمها خصيصاً لسلسلة "هاري بوتر"، مثل زقاق السحرة وقاعة درس الوصفات السحرية المبينة في الصورة. كما يستطيع الزوار ارتداء أزياء الشخصيات واستعمال الأدوات الاصلية الخاصة بهم، بالإضافة إلى مشاهدة الشخصيات المتحركة والمؤثرات التي تم استخدامها في الأفلام.
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عوالم سحرية: جولة في أهم مواقع تصوير "هاري بوتر"
البنك السحري في بيت أستراليا في لندن
تستطيع فتح حساب في بنك "غرينغوتس" فقط إذا كان لديك قدرات سحرية. هذا البنك الفاخر الذي تديره كائنات "الغوبلين" الخيالية لن يستطيع كل محبي "هاري بوتر" زيارته، فهو في الحقيقة مقر المفوضية العليا الأسترالية في لندن.
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عوالم سحرية: جولة في أهم مواقع تصوير "هاري بوتر"
محطة جوثلاند في يوركشاير
في قرية جوثلاند تقع هذه المحطة العتيقة المحاطة بالمستنقعات و الطبيعة. من كان يتوقع أن تكون هذه إحدى محطات "قطار هووغورتس" السحري؟ السياحة في هذه المنطقة ليست بالجديدة، إذ يتوافد السائحون و محبي الطبيعة منذ عقود على المحمية الطبيعية الموجودة هناك. ويمكن لعشاق أفلام "هاري بوتر" الأن الانضمام اليهم في استكشاف هذه المنطقة الساحرة.
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عوالم سحرية: جولة في أهم مواقع تصوير "هاري بوتر"
بيت الزواحف في لندن
هل تتذكرون المشهد الذي يكتشف فيه "هاري بوتر" قدرته على مخاطبة الثعابين؟ كان بيت الزواحف في لندن هو موقع تصوير هذا المشهد المهم في أول فيلم بالسلسة. يضم هذا المكان حوالي 650 نوعاً من الزواحف. فهل لديك أنت ايضاً موهبة التحدث اليها؟
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عوالم سحرية: جولة في أهم مواقع تصوير "هاري بوتر"
فندق بالمورال في إدنبرة
إذا تبقت معك بعض النقود بعد رحلتك حول مواقع تصوير "هاري بوتر"، تستطيع ان تنهي مغامرتك في فندق بالمورال الواقع في قلب إدنبرة. في هذا الفندق ذو الخمس نجوم يُمكنك الإقامة بجناح "جي كيه رولينج" رقم 552 الذي ختمت فيه الكاتبة أخر سطور العالم السحري. تركت الكاتبة المشهورة توقيعها على تمثال في الغرفة التي تتمتع بالطابع الكلاسيكي للتذكير بهذه اللحظة المهمة في حياتها و حياة جميع محبي "هاري بوتر".