بعد 12 موسما مع دورتموند.. رويس يحط رحاله في الدوري الأمريكي

بعد سنوات من التألق قضاها في صفوف بوروسيا دورتموند، ودع ماركو رويس البوندسليغا، وانتقل إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم، حيث أعلن لوس أنجليس غالاكسي ضم صانع الألعاب بعقد لموسمين ونصف.

تعاقد نادي لوس أنجليس غالاكسي الأميركي مع نجم بوروسيا دورتموند الألماني السابق ماركو ريوس بعقد حتى عام 2026، وفقا لما أعلنه الخميس (15 أغسطس/ آب 2024). وقال النادي الأميركي في بيان صحفي "تعاقد النادي مع لاعب الوسط بصفقة انتقال حر لمدة عامين ونصف حتى نهاية موسم 2026 في الدوري الأميركي".

وقال ويل كونتز، مدير عام غالاكسي: "ماركو رويس لاعب من الطراز العالمي وتفوق على أعلى مستوى في الرياضة". ويتطلع مدرب الفريق، جريج فاني، إلى "الفائز والقائد".

وتم تقديم رويس نفسه في البداية إلى أنصاره في مقطع فيديو قصير، تحت شمس كاليفورنيا، وقال رويس باللغة الإنجليزية: "أنا جاهز يا مشجعي غالاكسي. هل أنتم أيضا؟".

ومن المفترض أن يواجه رويس في ديربي لوس أنجليس اللاعبين الدوليين الفرنسيين السابقين أوليفييه جيرو وهوغو لوريس، اللذين يلعبان في نادي لوس أنجليس إف سي.

قاد رويس دورتموند لإحراز لقب الكأس مرتين صورة من: firo Sportphoto/augenklick//picture alliance

وبفضل خبرته التي اكتسبها من أكثر من 500 مباراة احترافية، يعول الفريق على رويس ليساعده على الفور في الصراع على اللقب. ويحتل حامل الرقم القياسي في الدوري الأمريكي حاليا صدارة القسم الغربي، ومن المرجح أن يشارك في الأدوار المتقدمة.

كما يتطلع رويس لكسب بطولة دوري أخيرا، حيث قاد دورتموند للفوز بلقب الكأس مرتين، ولكن لم يحقق معه بطولة الدوري.

وربما بهذه الطريقة يستطيع الألماني ملء عمود فارغ في سيرته الذاتية. وقد نال سبع مرات لقب الوصيف مع دورتموند، وفاز فريق دورتموند ببطولة الدوري الأخيرة في عام 2012 تحت قيادة المدرب يورغن كلوب - قبل عام من انتقال رويس إلى النادي قادما من مونشنغلادباخ.

واستقطب الدوري الأميركي العديد من نجوم الكرة العالميين في السنوات الأخيرة أمثال الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز والإسباني سيرجيو بوسكيتس وجميعهم يدافعون عن ألوان إنتر ميامي.

ف.ي/أ.ح (د ب ا، رويترز، ا ف ب)