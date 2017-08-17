بعد 12 عاما من الولاء.. هل يرحل ريبيري أخيراً عن بايرن؟

ألمح المسؤولون في بايرن ميونيخ أن عقد فرانك ريبيري لن يتم تمديده غالبا، على عكس الموسم الماضي. فماذا سيفعل ربيري؟ سؤال أجاب عليه، الجناح الأيسر للفريق البافاري بنفسه في لقاء مؤخراً مع موقع "شبورت1"، وقال "علينا أن ننتظر ونرى ما سيحدث لكننا يجب ألا نثير مثل هذا القلق الكبير بسبب الأوضاع (الآن)".

قضى ريبيري مع بايرن ميونيخ 12 عاماً من مسيرته كلاعب محترف، المستمرة منذ 16 عاما. غير أن كلامه مع "شبورت1"، يختلف عن إجابة سابقة على سؤال حول مصيره مع بايرن، حيث كان يلمح النجم الفرنسي إلى الرحيل عن البافاري "كنت دائما أقدم ما لدي بنسبة مائة في المائة، وأحترم هذا القميص دائما، ولا أستطيع كما أنه لا يمكنني أن أنسى ما فعله النادي والمشجعون من أجلي، الأمر صعب، لكن هذه هي الحياة في كرة القدم يجب علينا أن ننتظر".

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سيناريوهات عديدة للموسم المقبل

الأمر المؤكد هو أن ريبيري لا يفكر حاليا في الاعتزال "أحب أن أواصل لعب كرة القدم؛ حتى يقول لي جسمي: جيد (وكفى)"، يقول النجم الفرنسي لشبورت 1. أما توأمه في بايرن آرين روبن فحسم أمره في الرحيل عن البافاري، لكنه لم يؤكد هل سيعتزل أم يعود لينهي مسيرته في فريق مسقط رأسه بهولندا.

فهل يفعل ذلك ريبيري أيضا؟ الحقيقة أن عودة ريبيري إلى فرنسا مسألة يمكن استبعادها غالبا، نظرا لأنه لا يلقى هناك التقدير الذي اعتاد عليه في ألمانيا وخصوصا في ميونيخ. والأمر الأكثر توقعاً، في حالة عدم تجديد عقده مع بايرن، أن يرحل إلى الصين أو قطر أو اليابان، حيث أموال ضخمة، وتحديات أقل.

غير أن هناك سيناريو آخر وهو أن يتولى منصبا إداريا في ميونيخ. فرغم وقوعه كثيراً في أخطاء، من نوعية صفع صحفي أو ضرب منافس أو شجار مع زميل، إلا أنه كان دائما يتلقى الدعم من قبل إدارة بايرن، "بالنسبة للمسؤولين (في بايرن) كان الأمر الأكثر أهمية دوما هو ما قدمه ريبيري للنادي على مدار كل تلك السنين"، يقول موقع "شبورت1".

ص.ش/هـ.د