 بعد 100 يوم.. خمسة أمثلة توضح كيف غيرت الحرب على أوكرانيا العالم | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 03.06.2022

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سياسة واقتصاد

بعد 100 يوم.. خمسة أمثلة توضح كيف غيرت الحرب على أوكرانيا العالم

بعد مرور مئة يوم على بدء روسيا غزوها العسكري لأوكرانيا، وصلت تبعات الحرب إلى كل أصقاع العالم، خاصة وأن التوغل الروسي كان أول غزو لدولة أوروبية ذات سيادة منذ 80 عاما. غلاء، جوع، وتغيرات سياسية كبرى.

حرب بوتين باستخدام الموارد الأولية

اتُهمت روسيا بالعمل على التسبب بأزمة جوع عالمية، من خلال السيطرة على تصدير الأغذية القادمة من أوكرانيا

يمثّل الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي بدأ في 24 من فبراير/شباط الماضي وما زال مستمرا حتى الآن، أول حرب واسعة النطاق تعصف بأوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وبينما بدت هذه الحرب في أسابيعها الأولى وكأنها حرب إقليمية ذات نطاق محدود، تبين لاحقا أنها أكبر بكثير من ذلك، فقد وصلت تبعات الحرب الروسية إلى كل أصقاع العالم على نحو غير متوقع.

الأمثلة الخمسة التالية تثبت كيف غيرت هذه الحرب العالم:

ملف اللاجئين

نجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا منذ بدايته فرار حوالي 6.8 مليون أوكراني من بلادهم بالإضافة إلى نزوح 7.7 مليون داخل البلاد.

وعقب فرار اللاجئين الأوكرانيين صوب دول الجوار، استكمل ثلاثة ملايين منهم على الأقل رحلتهم إلى الداخل الأوروبي، وفقا لتقديرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

Infografik Wohin die Menschen aus der Ukraine fliehen AR

بولندا أكبر المستقبلين للاجئين من أوكرانيا، تليها ألمانيا التي تستضيف قرابة 727 ألفا، فيما تستضيف التشيك 348 ألفا ما يشكل إجمالا أكبر عدد من اللاجئين الأوكرانيين.

وقد أشارت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى أن قرابة مليوني لاجئ أوكراني قد عادوا إلى بلادهم، رغم أن هذا الرقم يتضمن العائدين ذهابا وإيابا.

وفي ظل هذا العدد الكبير من اللاجئين، اضطرت الدول الأوروبية إلى تقديم الدعم للأوكرانيين الفارين من أتون المعارك مما مثل عبئا على هذه الدول، خاصة مع اعتماد اللاجئين على شبكة الأمان الاجتماعي في البلدان المضيفة على الأقل لبعض الوقت.

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مراسلون - بداية جديدة - أسرة أوكرانية في برلين

أزمة الغذاء

تعد أوكرانيا من أهم سلاسل الغذاء في العالم: حيث تنتج حوالي نصف الاستهلاك العالمي من زيت دوار الشمس، وقرابة  15 بالمئة من الذرة، و 10 بالمئة من صادرات القمح على مستوى العالم، فيما أدى الصراع إلى توقف صادرات أوكرانيا من الحبوب خاصة مع استمرار حصار روسيا للموانئ الأوكرانية المطلة على البحر الأسود.

Ukraine-Krieg | Lebensmittel | Mehl

حذر مسؤول أممي في مايو/أيار من أن العالم بات على شفا أزمة غذاء لا يفصله عنها سوى أسابيع

وقد تأثرت دول كثيرة بهذا الأمر، وخاصة البلدان التي تعتمد بشكل رئيسي على واردات الحبوب الأوكرانية مثل مصر والهند، بيد أن آثار الحرب على الأمن الغذائي العالمي تزايدت في الآونة الأخيرة إذ خرجت تحذيرات من أن الصراع قد يؤجج أزمة غذاء عالمية مع تفاقم ظاهرة التغير المناخي واستمرار تداعيات جائحة كورونا، وخاصة أزمة سلاسل التوريد.

ففي مايو/أيار الماضي، حذرت الأمم المتحدة من ارتفاع مستويات الجوع في  أنحاء العالم إلى مستوى عالِ مع تعرض عشرات الملايين إلى خطر المجاعة بسبب الحرب، بالتزامن مع وضع قرابة 25 دولة قيودا على تصدير الغذاء والطاقة والمواد الخام.

أمن الطاقة

قبل اندلاع الحرب، كانتروسيا مصدرا رئيسيا للغاز والنفط للعديد من البلدان الأوروبية فيما يعد الدب الروسي أكبر مصدر للغاز الطبيعي وثاني أكبر مورد للنفط الخام وثالث أكبر مصدر للفحم على مستوى العالم.

ويذهب ثلاثة أرباع ونصف إجمالي النفط الخام الروسي إلى القارة الأوروبية فيما شكل النفط الروسي حوالي ربع واردات الاتحاد الأوروبي من النفط الخام عام 2020.

ألمانيا - محطة لتحويل الغاز القادم من روسيا

في ظل اعتمادها على الغاز والنفط الروسي، تعاني البلدان الأوروبي من أزمة طاقة

لكن عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، سعى الاتحاد الأوروبي إلى إنهاء اعتماده على مصادر الطاقة الروسية ، حيث أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين في مارس/آذار الماضي على أن التكتل لا يمكنه "الاعتماد على مورد يهدده بشكل صارخ".

وفي نفس الشهر، أعلنت المفوضية عزمها إنهاء اعتماد الاتحاد الأوروبي على مصادر الطاقة الروسية بحلول عام 2030 مع الإعلان عن خطط لخفض واردات التكتل من الغاز الروسي بمقدار الثلثين بحلول نهاية العام الجاري.

ويرى كثيرون أن الحرب في أوكرانيا قد تمثل فرصة للاتحاد الأوروبي ليس فقط لإنهاء اعتماده على الوقود الأحفوري الروسي وإنما أيضا لتسريع إجراءات الاعتماد على الطاقة النظيفة ومصادر الطاقة المتجددة.

ويبدو أن الطلب المتزايد على مصادر الطاقة من خارج روسيا قد أدى إلى ارتفاع أسعار الكثير من السلع والمواد الأولية.

ارتفاع الأسعار والتضخم

فعلى وقع الحرب، ارتفعت أسعار المواد الغذائية حيث وصل مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو" الذي يقيس السلع الغذائية الأكثر تداولا عالميا شهريا، في مارس/آذار إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.

تزامن هذا مع أفادت به منظمة العمل الدولية من ارتفاع معدل التضخم السنوي فى جميع أنحاء العالم منذ مارس/آذار الماضي فيما ارتفع التضخم في منطقة اليورو إلى 8.1٪ الشهر الماضي في معدل قياسي.

ارتفاع الأسعار أدى إلى اندلاع احتجاجات عارمة في سريلانكا

ارتفاع الأسعار أدى إلى اندلاع احتجاجات عارمة في سريلانكا

 

ورغم ذلك، يتوقع أن يثقل ارتفاع معدلات التضخم كاهل البلدان ذات الدخل المنخفض فيما قدر صندوق النقد الدولي مؤخرا أن يرتفع معدل التضخم بنسبة 5.7٪ في البلدان الصناعية وبنسبة 8.7٪ في الدول النامية.

وإزاء ذلك، يتوقع الخبراء استمرار أزمة ارتفاع الأسعار لسنوات مقبلة.

تزايد قوة الناتو

لم تتوقف تداعيات الحرب في أوكرانيا على القضايا المتعلقة بالطاقة والغذاء، بل ألقى الغزو الروسي لأوكرانيا بظلاله على القضايا الجيوسياسية، خاصة مع توقع الخبراء تزايد الانقسام بين المعسكرين الشرقي والغربي؛ إذ تصطف الصين إلى جانب روسيا فيما تقود الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي المعسكر الغربي.

يشار إلى أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد الحرب العالمية الثانية عام 1949 تحت اسم "منظمة معاهدة أمريكا الشمالية" وتحول فيما بعد إلى ما يشبه مظلة تحمي الديمقراطية والاقتصاديات الحرة في أوروبا، خاصة مع توسعه شرقا عام 2004.

Infografik NATO Osterweiterung AR

 

تعد المادة الخامسة من ميثاق الناتو ركيزة الحلف إذ تحدد مبدأ الدفاع الجماعي، حيث تنص على أنه إذا تعرض أي بلد عضو لهجوم مسلح، فسوف يعد هذا الاعتداء عدوانا على كافة أعضاء الحلف مع اتخاذهم إجراءات عسكرية انتقامية.

وقد صبت الحرب في أوكرانيا في صالح الحلف الذي اعتبره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عام 2019 بأنه في حالة "موت سريري"، لكن الحلف - الذي يعد أقوى تحالف عسكري في العالم- يتصدر المشهد في الوقت الحالي.

وعلى وقع ذلك، أعلنت فنلندا والسويد مؤخرا عزمهما ​​الانضمام إلى الناتو وسط مخاوف من أي تهديد من روسيا الذي يعتبر رئيسها فلاديمير بوتين الحلف يشكل تهديدا لبلاده بل وحذر من مغبة توسعه شرقا.

أما فيما يتعلق بالحرب، لا يزالالحلف يمضي قدما في تزويد أوكرانيا بالأسلحة والمعدات، لكنه رفض طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فرض منطقة حظر طيران فوق بلاده.

وحتى الآن، يواصل الناتو نهجه في البقاء صامدا مع التقدم بحذر، حتى لا يتسبب في اندلاع حرب عالمية ثالثة.

سونيا ديهن/م.ع

 

  • Der Tod als Skelett in schwarzem Umhang füttert Putin mit einer Milchflasche.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    قابض الأرواح يدلل "ربيبه"

    "قابض الأرواح" أو "الموت" (حسب حدوتة الأخوين غريم "موت العرّاب") يحمل بوتين بين ذراعيه ويقوم بتغنيجه وإرضاعه. بالنسبة لرسام الكاريكاتير الإيطالي باولو لومباردي، وجدت الحرب ربيبها النموذجي في الرئيس الروسي. ويحوم الذباب الأزرق حول قابض الأرواح وبوتين انتظارا للضحايا القادمين.

  • Der Tod und der Teufel sitzen in Putins Kopf; letztere hält eine Straßenkarte mit der Aufschrift Straßenkarte zum III. Weltkrieg.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    جهاز الملاحة في يد الشيطان

    الموت قابع خلف عجلة القيادة، والشيطان يقرأ خارطة الطريق. وكفريق لا يهزم يوجهان الرئيس الروسي مباشرة إلى الحرب العالمية الثالثة. لقد اشتعلت النار بالفعل في عيني بوتين. إنه وضع ميئوس منه حاليا لهذه الدرجة، وفق تفسير الرسام الهولندي تجيرد روياردس. لكن هل يمكن إعادة برمجة نظام الملاحة؟

  • Männchen laufen um die Weltkugel herum und halten moderne Waffen und Keulen in den Händen.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    تطور الأسلحة

    كان هناك اعتقاد أن البشرية ربما تعلمت شيئًا جديدًا عبر آلاف السنين وأنها ستعيش معًا بسلام. لكن على العكس، لم يكن الفكر هو من تطور، وإنما جودة الأسلحة فقط، بحسب وجهة نظر الفنان الأوزبيكي محمود إشونكولوف. وبينما كان إنسان "النياندرتال" يلوح في المعركة بسلاحه الذي هو عبارة عن عظمة فخذ حيوان، فإن جندي اليوم مجهز بأسلحة دقيقة ذات تقنية فائقة.

  • Ein Koffer mit drei Knöpfen: Twitter, Facebook, Instagram; Darüber steht: passwort: fake News

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    حرب الأخبار المزيفة أيضا

    لكن الحروب لم تعد تدار بالأسلحة التقليدية فقط، فالدعاية المغرضة "البروباغاندا" على جميع الجبهات هي أيضًا جزء منها. وسواء كان ذلك عبر تويتر أو فيسبوك أو إنستغرام، فإن شبكات التواصل الاجتماعي هي وسيلة مذهلة لنشر الأخبار المزيفة بين الناس، بحسب ما يعتقد الكوبي ميغيل موراليس. وأسوأ ما في الأمر هو أنه عادة لا يجري التحقق من صحة الحقائق المزعومة التي تنتشر في وسائل التواصل.

  • Ein Fischskelett in Russlands Farben verspeist die Ukraine-Flagge.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    "روسيا الجائعة"

    مثل أوكرانيا، كانت ليتوانيا ذات يوم جزءا من الاتحاد السوفيتي القوي حتى أعلنت استقلالها في عام 1990. لكن "الدول الشقيقة" السابقة تعرف المزاج الذي يحرك روسيا. ورسام الكاريكاتير كازيس كِستوتيس شياوليتيس ليس هو فقط من يخشى من أن يتمدد جوع بوتين ونهمه للسلطة إلى دول أخرى.

  • Munchs Gemälde Der Schrei schwebt über einem explodierenden Haus.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    "الصرخة" .. لا للحرب

    من خلال تجربة مؤلمة، يعرف الأفغان بأنفسهم ما تعنيه الحرب في بلد الإنسان ذاته. وفي رسمه الكاريكاتوري، استعار شهيد عتيق الله من الفنان النرويجي إدوارد مونش لوحته الشهيرة "الصرخة" التي تعود لعام 1893. هنا يُفهم الوجه المرعوب على أنه رد فعل على مشاهد المدن التي تعرضت للقصف في أوكرانيا.

  • Zerbombte Häuser, auf dem obersten steht ein Mann und schwenkt die ukrainische Fahne.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    آفاق المستقبل

    للوهلة الأولى، هذا الكاريكاتير للرسام الروماني ماريان أفراميسكو يذكرنا أيضا بفنان مشهور، هو الهولندي إم. سي. إيشر، الذي كان يرسم أشياء تتعارض مع أي منطق ولا تحمل أي أفق. ويبدو أيضًا أن أوكرانيا ليس لديها أي آفاق في ضوء التفوق الروسي، لكن أوكرانيا أعطت العالم درسا أفضل.

  • Der Tod spielt mit einer Sichel Golf, auf der anderen Seite des Zaunes protestieren Menschen Make love not war.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    الحب بدلا من الحرب

    منذ أن غزا الجيش الروسي أوكرانيا، والناس في جميع أنحاء العالم تقوم بمظاهرات ضد الحرب العدوانية الوحشية، لكن بلا فائدة، بحسب الرسامة التركية منكشي جام. فلا الطغاة ولا الموت يسمحون لنشطاء السلام بالتأثير عليهم؛ وهذا ما أظهره التاريخ بما يكفي في كثير من الأحيان.

  • Ein Kind zwischen einer Frau mit einem Luftballon (Russland) und einer mit vielen bunten Luftballons, auf denen NATO steht.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    أوكرانيا تفضل الناتو

    لفترة طويلة، كانت أوكرانيا قريبة من "الشعب الشقيق" في روسيا. لكن استقلال البلاد لم يعد يتناسب مع نظرة بوتين للعالم، فهو يعتبر أوكرانيا جزءً من إمبراطورية روسية كبرى. وبالنسبة إلى الرسام عامر من دولة الإمارات، فلا عجب أن أوكرانيا الصغيرة تتطلع بشغف إلى الناتو. لكن روسيا لا تريد أن تسمح لها بالسير وراء هذه الرغبة.

  • Ein Mann mit einem US-Shirt und einer mit einem Russland-Shirt sitzt auf einer Atembombe, die auf der ächzenden Erdkugel liegt.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    تهديد عالمي

    من وجهة نظر الرسام التنزاني "بوبا"، هذه الحرب لا تتعلق فقط بأوكرانيا، وإنما تتعلق بالسلطة والقوة في العالم. فروسيا تهدد العالم الغربي بشن حرب نووية إذا استمر في التدخل. وهذا لا يحظى بالرضا من جانب الولايات المتحدة، التي يمكنها على الفور توجيه ضربة انتقامية. وهناك خوف في جميع أنحاء العالم من قيام شخص ما بالضغط على الزر الأحمر، الزر النووي.

  • Putin sitzt an einem langen Tisch, ihm Gegenüber ein Spiegel, in dem er auch zu sehen ist. Auf dem Boden blutige Fußspuren.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    التفاوض على طريقة بوتين

    على المسرح الدبلوماسي، يحاول سياسيون غربيون عمل كل شيء من أجل إحضار الرئيس الروسي إلى طاولة المفاوضات. طاولة بوتين الطويلة، التي يجلس إليها على مسافة بعيدة من زواره الدوليين تسببت في إثارة الاستغراب في جميع أنحاء العالم. ومن وجهة نظر رسام الكاريكاتير الألماني أغوستينو تاله، فإن ما يهم بوتين النرجسي هو اعتقاده بأنه: يجب ألا تكون أوكرانيا موجودة.

  • Putin mit einem Gürtel, aus dem Gasschläuche ragen.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    الدكتور "أوكتوبوتين" يتحكم في الطاقة

    في مفاوضاته مع الغرب، لدى الرئيس الروسي حجة قوية: العديد من الدول الأوروبية تعتمد على الغاز والنفط الروسيين. "دكتور أوكتوبوتين"، كما يراه رودريغو من ماكاو / الصين، له اليد العليا. فعلى الرغم من كل العقوبات، لا تزال ألمانيا ودول أخرى تحصل على الطاقة من روسيا، وبذلك تقوم بتمويل صندوق حرب بوتين.

  • Unter einem Labyrinth steht: Doppelter Standard für Flüchtlinge. Helle Punkte haben den direkten Weg zum Ausgang EU, dunkle landen in einer Sackgasse.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    لاجئون من الدرجة الأولى؟

    بأعداد هائلة، فر الأوكرانيون من الحرب، وأوروبا ترحب بهم بأذرع مفتوحة، حيث يجدون ببساطة من يلوح لهم مرحبا عند الحدود. وعلى الرغم من كل التعاطف مع اللاجئين، يتساءل رسام الكاريكاتير الفلبيني "زاك" عما إذا كانت هناك معايير مزدوجة؟ وأنه يُسمح لهم بدخول البلاد بسبب لون بشرتهم الفاتح؟ لأن الاتحاد الأوروبي عادة ما يغلق حدوده بإحكام.

  • Ein Bär hat die Pfote in einem Honigtopf mit der Aufschrift Ukraine und wird gestochen. Ein Panda beobachtet ihn.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    حسابات صينية

    منذ سنوات وأستراليا تشعر بالتهديد من الصين، التي تسعى جاهدة للسيادة في جنوب المحيط الهادئ، وقد ألمحت مرارًا إلى نيتها في ضم تايوان. وفقًا لرسام الكاريكاتير الأسترالي "برولمان"، يراقب الباندا عن كثب ما إذا كان الدب الروسي سيبلع العسل الأوكراني، أم أن مستعمرة النحل ستقوم بطرده. وإذا لم ينجح الدب، فإن الباندا بإمكانه أن يجرب حظه في وعاء آخر. إعداد: سوزانه كوردس/ صلاح شرارة


 

  

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