 بعد وقف الترحيل.. رواندا تؤكد التزامها استقبال مهاجريها من بريطانيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 15.06.2022

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أخبار

بعد وقف الترحيل.. رواندا تؤكد التزامها استقبال مهاجريها من بريطانيا

رغم إلغاء أول رحلة جوية كان يفترض أن ترحّل من بريطانيا إلى رواندا مهاجرين غير شرعيين في إطار خطة أقرّتها الحكومة البريطانية للحدد من الهجرة غير الشرعية، أكدت كيغالي أنها لا تزال ملتزمة باستقبال مواطنيها.

رواندا تؤكد أنها لا تزال ملتزمة باستقبال مهاجريها غيرالشرعيين في بريطانيا رغم إلغاء قرار الترحيل. صورة من قاعدة داون إير بتاريخ 14 يونيو 2022

ألغيت رحلة جوية كان يفترض أن ترحل من بريطانيا إلى رواندا مهاجرين غير شرعيين، وذلك بعد مراجعات قضائية في اللحظات الأخيرة.

أكدت الحكومة الرواندية الأربعاء (15 يونيو/ حزيران 2022) التزامها استقبال المهاجرين على الرغم من إلغاء رحلة لنقل عدد من هؤلاء من بريطانيا بسبب طعون قضائية. وقالت الناطقة باسم الحكومة يولاند ماكولو لوكالة "فرانس برس" إن "هذه التطورات لن تثبط عزيمتنا ورواندا ما زالت ملتزمة بالكامل العمل على إنجاح هذه الشراكة".

مختارات

منذ أقل من أسبوعين أعلنت المملكة المتحدة توقيعها اتفاق غير مسبوق مع رواندا لإرسال طالبي اللجوء إلى هذه الدولة، في محاولة لردع محاولات العبور من شمال فرنسا. وأعرب المهاجرون عن تخوفهم من هذا القرار.

كشفت دراسة هامة أجراها باحثون على خريطة المادة الوراثية لنساء من عرقية التوتسي اللواتي عايشن فترة الإبادة الجماعية التي عاشتها رواندا في منتصف التسعينات تغييرات في الحمض النووي ما أثر على الوظائف الجينية للمواليد هناك.

وأضافت ماكولو أن "الوضع الحالي الذي يتمثل بقيام أشخاص برحلات خطيرة لا يمكن أن يستمر لأنه يسبب آلام لا توصف لعدد كبير من الأشخاص"، مؤكدة أن "رواندا مستعدة لاستقبال المهاجرين عند وصولهم وتأمين الأمن والفرص لهم".

وكان يفترض أن تقلع أول رحلة جوية تنقل مهاجرين من بريطانيا إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا مساء الثلاثاء لكنها ألغيت بعد قرار أصدرته في اللحظة الأخيرة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. 

وتقول الحكومة البريطانية إن الهدف من خطتها التي تقضي إرسال طالبي اللجوء الذين يصلون بشكل غير قانوني إلى أراضي المملكة المتحدة، إلى رواندا التي تبعد أكثر من ستة آلاف كيلومتر، هو الحد من عمليات عبور بحر المانش بشكل غير قانوني، التي ترتفع على الرغم من الوعود المتكررة بالسيطرة عليها منذ "بريكست".

ووصف مسؤولو الكنيسة في انجلترا "بغير الأخلاقية" هذه السياسة التي انتقدتها بشدة مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ومجموعات الدفاع عن حقوق الإنسان. وعبرت الحكومة البريطانية مساء الثلاثاء عن تصميمها على تطبيق الخطة.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل إن ذلك "لن يثبط عزيمتنا عن فعل الشيء الصحيح وتنفيذ خططنا للسيطرة على حدود بلادنا". وأوضحت أن الفريق القانوني للحكومة "يبحث في كل قرار اتخذ بشأن هذه الرحلة والاستعداد للرحلة التالية يبدأ الآن".

ع.ش/ا.ف (أ ف ب، رويترز)

  • Ruanda Juvenal Habyarimana Flugzeug 1994 Archiv

    الإبادة الجماعية في رواندا... 100 يوم من التقتيل

    انطلاقة الإبادة الجماعية

    قام مجهولون في 6 أبريل/ نيسان سنة 1994 بإطلاق صاروخ على طائرة الرئيس جوفينال هابياريمانا، رئيس رواندا آنذاك، عند اقترابها من العاصمة الرواندية كيغالي. وهو ما أدى إلى مقتل هابياريمانا ونظيره البوروندي وثمانية ركاب آخرين. بعد ذلك بدأت المذابح، التي امتدت إلى ثلاثة أشهر، ما أسفر عن مقتل حوالي 800 ألف شخص.

  • Symbolbild Völkermord in Ruanda

    الإبادة الجماعية في رواندا... 100 يوم من التقتيل

    تصفية جسدية مع سبق الإصرار

    بعد مقتل الرئيس، شن متطرفون من جماعة الهوتو حملة إبادة ضد الأقلية من جماعة توتسي. وقد استخدم مقاتلو جماعة الهوتو، التي تمثل الأغلبية في رواندا، مختلف الأسلحة وأشكال العنف لتصفية أعدائهم السياسيين. ويذكر أن رئيسة الوزراء Agathe Uwiringiymana كانت من أولى ضحايا هذه المجزرة في السابع من أبريل/ نيسان 1994.

  • Bildergalerie Genozid in Ruanda Belgische Soldaten

    الإبادة الجماعية في رواندا... 100 يوم من التقتيل

    إنقاذ الأجانب

    في الوقت، الذي كان يقتل فيه آلاف الروانديين في كيغالي وغيرها من المناطق، قامت القوات الخاصة البلجيكية والفرنسية بإخلاء حوالي 3500 من الأجانب، الذين كانوا يعيشون في رواند. كما تمكن مظليون بلجيكيون في 13 أبريل/ نيسان من إنقاذ سبعة من الموظفين الألمان، التابعين لمؤسسة دويتشه فيله الإعلامية وعائلاتهم في كيغالي. غير أنه قد تم إنقاذ 80 فقط من أصل 120 من الموظفين المحليين من بطش المقاتلين.

  • Bildergalerie Genozid in Ruanda Romeo Dallaire

    الإبادة الجماعية في رواندا... 100 يوم من التقتيل

    صرخة نجدة غير مسموعة

    القائد الكندي لقوات حفظ السلام روميو دالير كان على علم بمخطط الإبادة منذ مطلع سنة 1994. ولكن رسالته التحذيرية المعروفة باسم "فاكس الإبادة الجماعية" في 11 يناير/ كانون الثاني، تم تجاهالها من قبل الأمم المتحدة. وحتى نداءاته اللاحقة لرئيس قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، كوفي عنان، بقيت غير مسموعة، حيث لم تحرك قوات حفظ السلام ساكنا لوضع حد لتلك المأساة.

  • Filmszene aus Hate Radio von Regisseur Milo Rau

    الإبادة الجماعية في رواندا... 100 يوم من التقتيل

    دعاية إعلامية قاتلة

    إذاعة ميل كولين (RTLM) وصحيفة كنغورا الأسبوعية ساهمت أيضا في التحريض على كراهية وقتل جماعة التوتسي، فقد قامت صحيفة كنغورا سنة 1990 بنشر مقال عنصري بعنوان "الوصايا العشر للهوتو". ومن جهته كان راديو ميل كولينز يدعو يوميا لمطاردة وقتل التوتسي. فيلم المخرج ميلو راو بعنوان "راديو الكراهية" يبرز مظاهر مساهمة الإعلام الرواندي في نشر الكراهية والتحريض على القتل.

  • Bildergalerie Genozid in Ruanda Hotel Mille Collines

    الإبادة الجماعية في رواندا... 100 يوم من التقتيل

    "مخابئ آمنة"

    في كيغالي، قام Paul Rusesabagina بتوفير مأوى آمن لأكثر من 1000 شخص في فندق دي ميل كولين. فبعد أن غادر المدير البلجيكي البلاد، قام Rusesabagina بتولي مهامه في الفندق. وباستخدام الكثير من الكحول والمال، استطاع أن يوقف ميليشيات الهوتو من قتل اللاجئين. ولكن في العديد من المخابئ الأخرى، لم يسلم الضحايا من بطش المقاتلين.

  • Bildergalerie Genozid in Ruanda Kirche in Ntarama

    الإبادة الجماعية في رواندا... 100 يوم من التقتيل

    مجازر في الكنائس

    حتى الكنائس لم تكن مأوى آمنا للهاربين، حيث قتل حوالي 4000 من الرجال والنساء والأطفال في كنيسة بالقرب من كيغالي، وذلك باستخدام الفؤوس والسكاكين والمناجل. وتعتبر هذه الكنيسة في الوقت الحالي واحدة من بين العديد من النصب التذكارية، التي توثق لهذه الحقبة التاريخية المظلمة. الجماجم والعظام البشرية وثقوب الرصاص على الجدران تذكر أيضا بجرائم الإبادة الجماعية.

  • Bildergalerie Genozid in Ruanda Operation turquoise

    الإبادة الجماعية في رواندا... 100 يوم من التقتيل

    التدخل الفرنسي

    تحافظ فرنسا على علاقات وثيقة مع نظام الهوتو. فعندما قام المتمردون من الجبهة الوطنية الرواندية بمواجهة مرتكبي الإبادة الجماعية تدخلت القوات الفرنسية. وهو ما أدى إلى فشل الجبهة في الحفاظ على تقدمها وانتصاراتها. فقد ساعدت فرنسا الميليشيات المسؤولة عن الإبادة الجماعية على الفرار بأسلحتهم إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية (زائير سابقا)، حيث يشكلون حتى اليوم تهديدا حقيقيا لأمن رواندا.

  • Bildergalerie Genozid in Ruanda Flüchtlinge Hutu-Extremisten

    الإبادة الجماعية في رواندا... 100 يوم من التقتيل

    تدفق اللاجئين

    هرب ملايين الروانديين من التوتسي والهوتو خلال هذه المرحلة إلى الدول المجاورة، وعلى رأسها تنزانيا وأوغندا وزائير، التي استقبلت حوالي مليوني لاجئ . هذا في حين أسس الأعضاء السابقين في الجيش والمسؤولين عن حرب الإبادة ما يسمى بالقوات الديمقراطية لتحرير رواندا، والتي تهدد حتى يومنا هذا استقرار وأمن شرق الكونغو.

  • Bildergalerie Genozid in Ruanda Juli 1994 RPF erobern Kigali

    الإبادة الجماعية في رواندا... 100 يوم من التقتيل

    تحرير العاصمة كيغالي

    أمام كنيسة "العائلة المقدسة" في كيغالي، قام المتمردون من الجبهة الوطنية الرواندية في 4 يوليو/ تموز 1994 بدوريات حراسة، بعد أن تمكنوا من تحرير معظم أنحاء البلاد وإجبار مسؤلي الإبادة على الهرب. ولكن نشطاء حقوق الإنسان يشتكون أيضا من ارتكاب المتمردين أنفسهم لجرائم مماثلة، لم يحاسبوا عنها حتى الآن.

  • Bildergalerie Genozid in Ruanda Paul Kagame Juli 1994

    الإبادة الجماعية في رواندا... 100 يوم من التقتيل

    نهاية الإبادة

    أعلن اللواء بول كاغامي، زعيم الجبهة الوطنية الرواندية في 18 يوليو/ تموز 1994 عن نهاية الحرب ضد القوات الحكومية. وذلك بعد أن سيطر المتمردون على العاصمة والمدن الرئيسية الأخرى. بعدها قاموا بتشكيل حكومة مؤقتة. ومنذ سنة 2000 يشغل كاغامي منصب رئيس البلاد.

  • Überlebende des ruandischen Völkermordes von 1994

    الإبادة الجماعية في رواندا... 100 يوم من التقتيل

    آثار الحرب الأهلية

    استمرت الإبادة الجماعية حوالي ثلاثة أشهر، تمت فيها عمليات قتل وحشية، حيث ألقيت أجزاء من جثث الرضع والأطفال والبالغين وكبار السن في الشوارع. ولا تزال آثار الإبادة الجماعية باقية إلى اليوم، حيث تركت الإبادة الجماعية رواندا مدمرة، وخلفت مئات الآلاف من الناجين الذين يعانون من الصدمات النفسية وندوبا تطبع أجسادهم.

    الكاتب: أندريا شميت/أمين بنضريف