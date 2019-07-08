 بعد واقعة القبطانة كارولا.. ماذا يحمل المستقبل لـ″سي-ووتش″؟ | ثقافة ومجتمع | DW | 10.07.2019

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ثقافة ومجتمع

بعد واقعة القبطانة كارولا.. ماذا يحمل المستقبل لـ"سي-ووتش"؟

تصدرت منظمة الإنقاذ "سي-ووتش" عناوين الصحف عندما تحدت القبطانة كارولا راكيته أوامر وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني وأرست سفينتها التي كانت تحمل 40 مهاجراً في لامبيدوزا. فما هي الخطوة التالية أمام المنظمة وراكيته؟

Mittelmeer Rettungsaktion von Sea-Watch (picture-alliance/dpa/Sea-Watch.org)

لطالما كانت (سي-ووتش) شوكة في خصر وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني ، الذي اتهم مرارًا وتكرارًا عمال البحث والإنقاذ التابعين للمنظمات الأهلية ليس فقط بتشجيع المتاجرين بالبشر بل ودعمهم أيضاً.

لذلك لم يكن من الغريب أن تعتقل السلطات الإيطالية كارولا راكيته (31 عامًا )، قبطانة سفينة (سي ووتش) بعد تحديها للحظر المستمر الذي فرضته إيطاليا على السماح لسفن الانقاذ مثل (سي ووتش 3 ) بدخول مياهها ومرافئها وإنزال من تم إنقاذهم. السلطات الإيطالية احتجزت السفينة واعتقلت راكيته بتهمة تجاوزها لسفينة عسكرية إيطالية، حتى أن سالفيني اتهم قبطانة السفينة بارتكاب "عمل من أعمال الحرب"، كما حدث أثناء مناورة راكيته لسفينة حرس السواحل الإيطالية والالتحام معها، فيما صُدم زورق شرطة إيطالي آخر.

ومع ذلك ، قضت محكمة إيطالية بعد عدة أيام من احتجاز القبطانة الألمانية بأنها لم تتصرف ضد القانون لأنها كانت تقوم بواجبها كقبطان في البحر وتنقذ أرواحاً بشرية، وبالتالي ألغت أمر الإقامة الجبرية ضد راكيته.

وعلى الرغم من أنها لم تعد قيد الاعتقال والإقامة الجبرية، إلا أن كارولا راكيته لا يمكنها مغادرة إيطاليا في الوقت الحالي، حيث يتم التحقيق معها بشكل منفصل بتهمة المساعدة في الهجرة غير النظامية. من غير المرجح أن تغادر راكيته إيطاليا قبل ذلك، وفقًا لمحاميها. فقضيتها ستُعرض على المحكمة وسيتم استجواب قائدة السفينة في جلسة استماع خاصة في الـ18 تموز/يوليو الجاري.  

Carola Rackete Sea-Watch 3 Kapitänin (Reuters/G. )

تحولت راكيته إلى بطلة في عيون الكثيرين بعد إيصال 40 مهاجراً إلى بر الأمان

ومع بقاء سفينة (سي-ووتش 3 ) قيد المصادرة في أحد موانىء جزيرة صقلية وبقاء راكيته داخل إيطاليا غير قادرة على المغادرة بسبب استمرار التحقيقات معها، ما هي الخطوة التالية بالنسبة للمنظمة غير الحكومية؟

تهديدات بالقتل قبل جلسة المحكمة

أصبحت راكيته عنواناً ولافتة سواء للطرف المناصر لحقوق المهاجرين أو للجماعات التي تعارض بشدة الهجرة غير الشرعية. بالنسبة للبعض، هي بطلة، فيما يراها آخرون شريرة خاطرت بحياة مسؤولي إنفاذ القانون الإيطاليين الذين كانوا على الزورق الذي حاول منعها من الرسو عنوة.

تحدثت تقارير عن وجود تهديدات لقتل كارولا راكيته، والتي كان من الواضح أنها يجب أن تؤخذ على محمل الجد بالقدر الكافي الأمر الذي اضطر القبطانة الألمانية إلى الاختباء قبل أقل من أسبوع من جلسة المحكمة، وفقًا للمتحدث باسم منظمة ( سي ووتش) روبن نيوباور.

مساعٍ لإيجاد طريق بديلة للعودة إلى العمل

في هذه الأثناء، طالبت منظمة (سي ووتش) بالإفراج عن سفينتها المحتجزة لدى السلطات الإيطالية حتى تتمكن من مواصلة عملياتها، حيث يستمر غرق المهاجرين خلال محاولاتهم لعبور البحر الأبيض المتوسط.

على تويتر نشر موقع منظمة سي ووتش صورة لعمليات نقل ضحايا سكن لاجئين قرب طرابلس الليبية نتيجة قصف أودى بحياة عشرات المهاجرين.

تقول المنظمة إنها ستبدأ البحث عن سفينة أخرى لمواصلة عمليات البحث والإنقاذ. ومع تقديم أكثر من مليون يورو (1.1 مليون دولار) لمساعدة كارولا راكيته تم جمعها من ألمانيا وحدها (بالإضافة إلى ما يقرب من 500000 يورو جمعت في إيطاليا)، فإنه من المفترض أن تكون المنظمات غير الحكومية قادرة على إيجاد وتمويل حلول جديدة تكفل الحفاظ على استمرار عملياتها.

وخلال مؤتمر صحفي في برلين، قال المتحدث باسم منظمة ( سي ووتش) نيوباور، إن الأموال ستستخدم بالفعل لتمويل مهام الإنقاذ المستقبلية. وقبيل إطلاق سراح كارولا راكيته، قالت ممثلة منظمة سي ووتش لهيئة الإذاعة الكندية CBC إنه وبغض النظر عن العواقب القانونية، فإن المنظمة ستواصل العمل لإيجاد سبل لإنقاذ الأرواح في البحر الأبيض المتوسط، وأضافت: "نحن ملتزمون بالقوانين ونحترمها، كما أننا ملتزمون بواجبنا الإنساني، وسنواصل القيام بهذا العمل."

سرتان ساندرسون/ع.ح

  • Italien Symbolbild Rettung von Flüchtlinge (Getty Images/AFP/A. Paduano)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ارتفاع كبير في عدد الغرقى

    أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن عدد الضحايا على مسار الهجرة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي ارتفع بأكثر من الضعف في عام 2018 ، إذ بلغ معدل الوفاة واحدا من بين كل 14 مهاجرا عبروا هذا الطريق وسط البحر المتوسط. وكان المعدل واحدا من بين كل 38 عام 2017 .

  • Migration aus Afrika in der Nähe der Stadt Gohneima, Lybien (picture-alliance/dpa/AP/Küstenwache Lybien)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ستة غرقى كل يوم

    حسب إحصائيات الأمم المتحدة بلغ إجمالي عدد المهاجرين الذين عبروا البحر المتوسط إلى أوروبا عام 2018 نحو 117 ألف شخص، وتوفي في البحر المتوسط 2275 على الأقل، مقارنة بـ 172 ألف مهاجر عبروا إلى أوروبا عام 2017 ووفاة 3139 شخصا. وحسب المفوضية، فإن البحر المتوسط شهد موت ستة أشخاص يوميا في المتوسط العام الماضي.

  • Mittelmeer Rettungsaktion von Sea-Watch (picture-alliance/dpa/Sea-Watch.org)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    منع سفينة "سي ووتش 3" من الرسو

    في آواخر عام 2018 أنقذت سفينة "سي ووتش 3"، التي تملكها منظمة إغاثة ألمانية وترفع علم هولندا، مهاجرين كانوا يستغيثون في البحر قبالة السواحل الليبية، لكن تم منعها من الرسو في إيطاليا أو مالطا.

  • Geflüchtete auf dem mit der niederländischen Flagge geführten Rettungsschiff Sea Watch 3 (Getty Images/AFP/F. Scoppa)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    البحث عن ملاذ آمن

    بقيت "سي ووتش 3" مع المهاجرين على متنها تمخر عباب البحر بحثا عن ملاذ آمن، وتزامن ذلك مع استمرار الخلاف بين الدول الأوروبية حول استقبال هؤلاء المهاجرين، حيث رفضت إيطاليا استقبالهم مطالبة هولندا وألمانيا بذلك، لأن السفينة ترفع علم الأولى، بينما تتخذ المنظمة المالكة لها من برلين مقرا لها.

  • Spanien - Ankunft von Fluechtlingen in Andalusien (picture alliance/CITYPRESS 24/f. Passolas)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    توتر بين فرنسا وإيطاليا

    في ظل الخلاف بين الدول الأوروبية حول استقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم من الغرق في المتوسط، تصاعد التوتر بين فرنسا وإيطاليا، إذ تتهم روما باريس بأنها سبب الفوضى الحالية في ليبيا، وترى إيطاليا أن هذا الوضع غير المستقر يدفع المهاجرين إلى الهرب من ليبيا للوصول إلى الشواطئ الإيطالية عبر البحر المتوسط، وهو ما يشجع على تهريب البشر.

  • Fregatte Augsburg läuft zur Operation Sophia aus NEU (picture-alliance/dpa/M. Assanimoghaddam)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ألمانيا لن تستمر في مهمة "صوفيا"

    مع تصاعد التوتر والخلاف الأوروبي حول ملف الهجرة واللاجئين، أعلنت ألمانيا أنها لن ترسل أي بديل للفرقاطة التي تنتهي مشاركتها في مهمة الاتحاد الأوروبي لإنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط "صوفيا" في أوائل شباط/ فبراير المقبل.

  • EU Militäroperation Sophia im Mittelmeer Boote der italienischen Marine (picture-alliance/dpa/G. Lami)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    مصير مجهول!

    مهمة "صوفيا" لإنقاذ اللاجئين من الغرق باتت مهددة بالانتهاء، لأن الأمر متعلق بموقف دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة، إذ يجب أن توافق عليها كل الدول الأعضاء في الاتحاد. وعلاوة على ذلك تطالب إيطاليا بتغيير قواعد وشروط المهمة. في هذا السياق صرح وزير الداخلية الإيطالية ماتيو سلفيني أن سفن المهاجرين التي كان يتم إنقاذها ترسو في الموانئ الإيطالية وبالتالي "إما يجب تغيير القواعد، أو إنهاء المهمة".

  • Lösung für Schiffe deutscher Seenotretter (picture-alliance/dpa/Sea-Watch/F. Weiss)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    بارقة أمل

    لكن رغم كل هذا الخلاف والتوتر، هناك بارقة أمل في تحسن الوضع خلال العام الجاري وتجاوز الدول الأوروبية لخلافاتها حول ملف الهجرة واللاجئين. فقد أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي أن اتفاق تقاسم مهاجرين مع ستّ دول أوروبية أخرى (فرنسا وألمانيا والبرتغال ومالطا ورومانيا ولوكسمبورغ) سيتيح إنزال وإنقاذ المهاجرين العالقين على متن سفينة"سي ووتش 3". إعداد: عارف جابو

    الكاتب: عارف جابو


مختارات

أزمة سي ووتش 3.. حرب خفية بين الاتحاد الأوروبي والمنظمات غير الحكومية؟

قد تبدو قضية احتجاز إيطاليا لقبطانة سفينة الإنقاذ الألمانية كارولا راكيته وإطلاق سراحها لاحقا تتعلق بنزاع سياسي أو قضائي بين برلين وروما. لكن مشهد اعتقال الناشطة راكيته وحجز سفينتها يخفي وراءه أزمة اعمق مما يتصوره البعض. (04.07.2019)  

استجابة كبيرة لحملة تبرعات من أجل قبطانة ألمانية تحتجزها إيطاليا

تسبب اعتقال إيطاليا لقبطانة ألمانية في خلاف دبلوماسي بين البلدين. وقد تُحاكم القبطانة كارولا راكيته، التي رست في لامبيدوزا بسفينة عليها 40 مهاجرا أنقذتهم من البحر المتوسط. وأطلقت حملة تبرعات لأجلها لتجيء الاستجابة كبيرة. (30.06.2019)  

إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

عام 2018 كان مأساويا للمهاجرين عبر المتوسط، إذا ارتفع عدد الضحايا بشكل مضطرد. لكن عام 2019 لا يدعو إلى التفاؤل، إذ باتت مهمة "صوفيا" لإنقاذ المهاجرين في المتوسط مهددة بالانتهاء والخلاف مستمر حول استقبال من يتم إنقاذهم. (30.01.2019)  

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