 بعد واقعة السويد – إدانات واسعة لتمزيق المصحف في هولندا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 24.01.2023

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بعد واقعة السويد – إدانات واسعة لتمزيق المصحف في هولندا

بعد إدانات ومظاهرات بسبب قيام متطرف سويدي بحرق المصحف في ستوكهولم، أصدرت دول عربية وإسلامية بيانات تدين قيام قيادي في حركة "بيغيدا" بتمزيق نسخة من المصحف أمام البرلمان الهولندي قبل أن تمنعه الشرطة من إحراقها.

صورة رمزية لنسخة من القرآن الكريم

صورة رمزية لنسخة من القرآن الكريم

استدعى وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الثلاثاء (24 كانون الثاني/ يناير 2023) سفير هولندا في أنقرة بعدما مزّق ناشط مناهض للإسلام نسخة من المصحف في لاهاي، بحسب بيان صادر عن الخارجية التركية. وقال البيان "أعربت الوزارة عن إدانتنا الشديدة واحتجاجنا على هذا العمل الشنيع والبغيض وطالبت هولندا بعدم السماح بمثل هذه الأعمال الاستفزازية".

مختارات

وتمّ تصوير قيادي هولندي في حركة "بيغيدا" المعادية للإسلام الأحد واقفاً وحيداً على مقربة من مقرّ مجلس النواب الهولندي وهو يمزّق صفحات نسخة من المصحف قبل أن يدوسها برجليه.

وأعلن التلفزيون الهولندي العام "ان او اس"، أنّ الشرطة المحليّة منعته من إحراق المصحف.

والثلاثاء أعربت الرياض وأبوظبي عن إدانتهما الشديدة لواقعة تمزيق المصحف في لاهاي، محذّرتين من خطورة مثل هكذا خطوات استفزازية لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إنّها "تعرب عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين، إقدام أحد المتطرفين في هولندا بتمزيق نسخة من المصحف الشريف في مدينة لاهاي الهولندية".

وفي أبوظبي، قالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان إنّ "دولة الإمارات أدانت بشدة ما أقدم عليه أحد المتطرفين في لاهاي بهولندا".

وأعربت مصر في بيان أصدره المتحدث باسم وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء عن "بالغ إدانتها لقيام زعيم أحد الحركات المتطرفة بتمزيق المصحف الشريف أمام مبنى البرلمان الهولندي في لاهاي، في فعل سافر يتجاوز حدود حرية التعبير، وينتهك مقدسات المسلمين، ويؤجج خطاب الكراهية بين الأديان والشعوب بما يهدد أمن واستقرار المجتمعات".

وأدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية تمزيق نسخة من المصحف الشريف في لاهاي وأكدت في بيان اليوم الثلاثاء أن "إحراق المصحف الشريف وتمزيقه هو فعل من أفعال الكراهية الخطيرة، ومظهر من مظاهر الإسلاموفوبيا المحرضة على العنف والإساءة للأديان، ولا يمكن اعتبارها شكلاً من أشكال حرية التعبير مطلقاً".

وأتت هذه الواقعة في لاهاي غداة إحراق متطرّف آخر مناهض للإسلام مصحفاً خلال تظاهرة نظّمها أمام السفارة التركية في ستوكهولم السبت احتجاجاً على موقف أنقرة من عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي.

 وأثار إحراق المصحف في ستوكهولم غضب تركيا التي قال رئيسها رجب طيب اردوغان الإثنين إنه لم يعد بإمكان السويد المرشحة لعضوية حلف شمال الأطلسي، الاعتماد على "دعم" بلاده بعد هذه الحادثة.

خ.س/ ص.ش (أ ف ب، د ب أ)

  • Pegida- München

    مواقف متباينة من حركة "بيغيدا"

    يتظاهر أتباع حركة "بيغيدا" ضد ما يصفونه بالتحول المفرط للدول الأوروبية بسبب انتشار الإسلام والمسلمين فيها. غير أن عددا كبيرا من المواطنين يشاركون في مظاهرات مضادة رافضة لتوجهات هذه الحركة ومسيراتها في بعض المدن الألمانية.

  • KÖGIDA PEGIDA Protest Demonstration Köln Deutschland Lichter aus gegen Rassismus Kölner Dom

    مواقف متباينة من حركة "بيغيدا"

    في العام الجديد نظمت حركة "بيغيدا" مظاهرة في مدينة دريسدن، كما يعتزم مناهضوها تنظيم مظاهرات مضادة في عدة مدن. وللتعبير عن رفضهم لمواقف "بيغيدا" أطفأ القائمون على كتدرائية مدينة كولونيا أضوائها الخارجية خلال مظاهرة الحركة.

  • Neujahrsansprache Angela Merkel 2015

    مواقف متباينة من حركة "بيغيدا"

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  • Sigmar Gabriel

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    مواقف متباينة من حركة "بيغيدا"

    من جانبه حذر وزير التنمية الألماني غيرد مولر من عدم أخذ "بيغيدا" مأخذ الجد، وأوضح الوزير المنتمي للحزب الاجتماعي المسيحي البافاري، المتحالف مع الحزب الديمقراطى المسيحي، أن الألمان ذوي الدخل المحدود يعتقدون أنهم متضررون بسبب المساعدات المقدمة للاجئين والمهاجرين.

  • Bündnis 90/Die Grünen Parteitag Cem Özdemir 23.11.

    مواقف متباينة من حركة "بيغيدا"

    أعرب جيم أوزديمير رئيس حزب الخضر الألماني عن رفضه القاطع لما تدعو إليه الحركة. وقال: "نحن دولة مصدرة، وهذا يستدعي الانفتاح على العالم ومواقف التسامح"، وأضاف أنه لا ينبغي أن يكون هناك تسامح مع من يرفض التسامح، مثل المتطرفين الإسلاميين أو اليمينيين المتطرفين.

  • Parteitag Die Linke 10.5.2014

    مواقف متباينة من حركة "بيغيدا"

    حذر رئيس حزب "اليسار" الألماني المعارض بيرند ريكسينجر التحالف المسيحي بزعامة المستشارة ميركل من تداول شعارات حركة "بيغيدا"، وطالب ريكسينجر ميركل بوضع حد واضح لمحاولات التحالف المسيحي الهادفة إلى استقطاب الجناح اليميني".

  • Deutschland PEGIDA Demonstration in Dresden Alexander Gauland AfD

    مواقف متباينة من حركة "بيغيدا"

    أما حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المحافظ فقد دافع عن الحركة، واعتبر ألكسندر غاولاند، رئيس كتلة الحزب في براندنبورغ أن قيام المستشارة ميركل بانتقاد تظاهرات الحركة ساهم في إقبال الناس عليها بشكل أكبر من ذي قبل.

  • Anti-Pegida-Kundgebung in Dresden

    مواقف متباينة من حركة "بيغيدا"

    وأعرب المعارضون لحركة "بيغيدا" المناهضة للإسلام عن استيائهم من مواقف الحركة العدائية تجاه الأجانب، وباتوا ينشطون أيضا من خلال حملة جمع التوقيعات المعارضة لمواقف الحركة على شبكة الإنترنت.

  • Bogida-Demonstration 22.12.2014

    مواقف متباينة من حركة "بيغيدا"

    كشفت نتائج استطلاع للرأي أجرتها مجلة شتيرن الألمانية أن نحو ثلث عدد المشاركين في الاستطلاع يؤيدون احتجاجات "بيغيدا". وأوضحت المجلة أن 29 بالمائة ممن شملهم الاستطلاع يعتقدون أن المسيرات التي تنظمها الحركة لها ما يبررها. إعداد: هبة الله إسماعيل.