بعد واقعة إل باسو..10 قتلى في إطلاق نار في ولاية أوهايو الأمريكية

بعد ساعات من مقتل 20 شخصا في إطلاق نار عشوائي بمدينة إل باسو في تكساس، شهدت مدينة دايتون في ولاية أوهايو، حادث إطلاق نار أسفر عن مقتل نحو 10 أشخاص. الحادث وقع في منطقة تشتهر بالمعارض والمتاجر والحانات.
قالت الشرطة الأمريكية إن 10 أشخاص، بينهم مشتبه به، قتلوا وأصيب 16 على الأقل في إطلاق نار بمدينة دايتون في ولاية أوهايو شرقي الولايات المتحدة، اليوم الأحد (4 آب/أغسطس 2019).
ولم تكشف السلطات عن ملابسات إطلاق النار لكنها قالت إنه وقع في منطقة أوريغون التي تشتهر بالملاهي الليلية والحانات ومعارض الفنون والمتاجر.
يأتي هذا الحادث بعد ساعات من إطلاق نار داخل مجمع تسوق بمدينة إل باسو بولاية تكساس الأمريكية، ما أسفر عن مقتل 20 شخصا وإصابة 26 آخرين.
ا.ف/ و.ب (رويترز، د.ب.أ، أ.ف.ب)
20 قتيلا وأكثر من 25 جريحا هم حصيلة ضحايا حادث إطلاق نار في مركز تجاري بمدينة إل باسو بولاية تكساس الأمريكية، وفقا لأحدث البيانات. الشرطة تحدثت عن احتمالية وقوع "جريمة كراهية" بسبب بيان نشره المشتبه به على الإنترنت. (04.08.2019)
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