 بعد واقعة إل باسو..10 قتلى في إطلاق نار في ولاية أوهايو الأمريكية | أخبار | DW | 04.08.2019

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أخبار

بعد واقعة إل باسو..10 قتلى في إطلاق نار في ولاية أوهايو الأمريكية

بعد ساعات من مقتل 20 شخصا في إطلاق نار عشوائي بمدينة إل باسو في تكساس، شهدت مدينة دايتون في ولاية أوهايو، حادث إطلاق نار أسفر عن مقتل نحو 10 أشخاص. الحادث وقع في منطقة تشتهر بالمعارض والمتاجر والحانات.

USA Schießerei in Dayton, Ohio (picture-alliance/AP Photo/J. Minchillo)

قالت الشرطة الأمريكية إن 10 أشخاص، بينهم مشتبه به، قتلوا وأصيب 16 على الأقل في إطلاق نار بمدينة دايتون في ولاية أوهايو شرقي الولايات المتحدة، اليوم الأحد (4 آب/أغسطس 2019).

ولم تكشف السلطات عن ملابسات إطلاق النار لكنها قالت إنه وقع في منطقة أوريغون التي تشتهر بالملاهي الليلية والحانات ومعارض الفنون والمتاجر.

يأتي هذا الحادث بعد ساعات من إطلاق نار داخل مجمع تسوق بمدينة إل باسو بولاية تكساس الأمريكية، ما أسفر عن مقتل 20 شخصا وإصابة 26 آخرين.

ا.ف/ و.ب (رويترز، د.ب.أ، أ.ف.ب)

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