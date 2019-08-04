بعد واقعة إل باسو..10 قتلى في إطلاق نار في ولاية أوهايو الأمريكية

قالت الشرطة الأمريكية إن 10 أشخاص، بينهم مشتبه به، قتلوا وأصيب 16 على الأقل في إطلاق نار بمدينة دايتون في ولاية أوهايو شرقي الولايات المتحدة، اليوم الأحد (4 آب/أغسطس 2019).

ولم تكشف السلطات عن ملابسات إطلاق النار لكنها قالت إنه وقع في منطقة أوريغون التي تشتهر بالملاهي الليلية والحانات ومعارض الفنون والمتاجر.

يأتي هذا الحادث بعد ساعات من إطلاق نار داخل مجمع تسوق بمدينة إل باسو بولاية تكساس الأمريكية، ما أسفر عن مقتل 20 شخصا وإصابة 26 آخرين.

ا.ف/ و.ب (رويترز، د.ب.أ، أ.ف.ب)