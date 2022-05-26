بعد هدوء العاصفة - الحياة ما بعد الكارثة



يسلط هذا الفيلم الوثائقي الضوء على قصص أناس نجوا من كارثة أو حرب، ويحاولون الآن إعادة بناء حياتهم من جديد. من بين هؤلاء إمرأة في حلب كانت قبل الحرب مرشدة سياحية تعرف الزائرين على تاريخ سوريا الغني وآثارها. لقد عادت للعمل مجددا كمرشدة سياحية، لكنها الآن تعرف الزوار على الدمار الذي خلفته الحرب.





ثم هناك الرجل الذي كان يعمل في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية ونجا بعد الانفجار من إشعاع نووي هائل. يقوم الآن بإرشاد السياح عبر المنطقة التي أصبحت نقطة جذب للكثيرين. هنا، كما هي الحال في بلدة أماتريتشي الإيطالية التي ضربها زلزال عنيف، يتلاشى تدريجيا زمن ما قبل الكارثة في غياهب النسيان.





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DW عربية

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