 بعد هدوء العاصفة - الحياة ما بعد الكارثة | تقارير جديدة | DW | 17.11.2022

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تقارير جديدة

بعد هدوء العاصفة - الحياة ما بعد الكارثة

أماتريتشي، تشيرنوبيل، وحلب: ثلاثة أماكن كان يشعر فيها السكان بالأمان حتى جلبت كوارث أو حروب الموت والدمار إليها. يبدأ هذا الفيلم عندما تكون هذه الأماكن قد اختفت من الأخبار، بعد انقشاع الغبار.

Amatrice Erdbeben Italien

Dokumentation Wenn sich der Staub legt – Leben nach der Katastrophe


يسلط هذا الفيلم الوثائقي الضوء على قصص أناس نجوا من كارثة أو حرب، ويحاولون الآن إعادة بناء حياتهم من جديد. من بين هؤلاء إمرأة في حلب كانت قبل الحرب مرشدة سياحية تعرف الزائرين على تاريخ سوريا الغني وآثارها. لقد عادت للعمل مجددا كمرشدة سياحية، لكنها الآن تعرف الزوار على الدمار الذي خلفته الحرب.
 

Dokumentation Wenn sich der Staub legt – Leben nach der Katastrophe


ثم هناك الرجل الذي كان يعمل في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية ونجا بعد الانفجار من إشعاع نووي هائل. يقوم الآن بإرشاد السياح عبر المنطقة التي أصبحت نقطة جذب للكثيرين. هنا، كما هي الحال في بلدة أماتريتشي الإيطالية التي ضربها زلزال عنيف، يتلاشى تدريجيا زمن ما قبل الكارثة في غياهب النسيان. 


مواعيد البث
DW  عربية

الأربعاء 07 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 18:15 UTC
الأربعاء 07 ديسمبر/كانون الأول 2022– 22:15 UTC
الخميس 08 ديسمبر/كانون الأول 2022– 01:15 UTC
الخميس 08 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 03:00 UTC
الخميس 08 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 05:15 UTC
الخميس 08 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 09:15 UTC
السبت 10 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 06:15 UTC
السبت 10 ديسمبر/كانون الأول 2022– 10:15 UTC
السبت 10 ديسمبر/كانون الأول 2022– 15:15 UTC
السبت 10 ديسمبر/كانون الأول 2022– 23:15 UTC
الأحد 11 ديسمبر/كانون الأول 2022– 13:15 UTC
الأحد 11 ديسمبر/كانون الأول 2022– 19:15 UTC
الإثنين 12 ديسمبر/كانون الأول 2022– 16:15 UTC

 

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

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