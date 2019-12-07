بعد هجوم فلوريدا.. تدريب العسكريين السعوديين بأمريكا على المحك

ذكر مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (اف بي آي) اليوم الأحد (08 ديسمبر 2019) أن التحقيق الجاري حول هجوم إطلاق النار الدموي الذي نفذه طيار سعودي في قاعدة جوية لسلاح البحرية الأمريكي في فلوريدا يتم إجراؤه "بافتراض أن هذا كان عملا إرهابيا".
وأطلق محمد الشمراني (21 عاما)، وهو ملازم ثان في سلاح الجو السعودي النار أول أمس الجمعة بواسطة مسدس في إحدى قاعات التدريب في قاعدة بينساكولا، ما أدى الى سقوط ثلاثة قتلى وثمانية جرحى، قبل أن ترديه الشرطة. ولا يزال المحققون يحاولون تحديد دوافع المهاجم ويبحثون عما إذا كان هناك أي تواطؤ محتمل.
وحسب موقع "سايت" الاستخباراتى المعني برصد الحركات المتطرفة، فإن حسابا على تويتر يعتقد أنه يتبع مطلق النار، نشر رسالة قبل ساعات من الهجوم، انتقد فيها الولايات المتحدة لدعمها إسرائيل "وتمويل الجرائم ضد المسلمين".
ويتلقى مئات من الجنود السعوديين كل عام تدريبات ضمن القوات المسلحة الأميركية، ما يؤكد متانة العلاقات بين البلدين المتحالفين. لكن بعد يومين من ذلك الهجوم بات برنامج تدريب العسكريين السعوديين في الولايات المتحدة على المحك. والجانب النادر في هذه المرحلة في الولايات المتحدة المنقسمة سياسيا بشدة، هو توافق نواب من الجمهوريين والديموقراطيين على نقطة بعد يومين من إطلاق النار: وجوب التدقيق عن كثب في برامج التبادل العسكري بين واشنطن والرياض.
قاعدة بينساكولا الجوية التابعة لسلاح البحرية الأمريكي في فلوريدا والتي شهدت أطلاق ضابط سعودي النار على متدربين وقتلهم.
وقال السناتور الجمهوري ليندسي غراهام المقرب من الرئيس دونالد ترامب صباح اليوم الأحد في مقابلة مع قناة فوكس نيوز إن البرنامج "يجب تعليقه" حتى يتم في شكل كامل كشف ملابسات ما حدث في ولاية فلوريدا. وتابع غراهام أن "السعودية بلد حليف، لكن هناك شيء خاطئ بشكل أساسي، يجب إبطاء البرنامج وإعادة تقييمه".
من جهته دعا النائب الجمهوري عن فلوريدا مات غايتس على قناة ايه بي سي إلى "وقف البرنامج". وقال في هذا السياق "ينبغي ألا نرحب بالطلاب السعوديين الجدد حتى تكون لدينا ثقة تامة بعملية التدقيق لدينا"، مشددا على ضرورة "مراقبة أنشطتهم للتأكد من عدم وجود تطرف".
وزير الدفاع يدافع عن برنامج التبادل العسكري
بدوره قال وزير الدفاع مارك إسبر الأحد على قناة فوكس نيوز إنه طلب "مراجعة لإجراءات المراقبة الخاصة بالرعايا الأجانب القادمين (لتلقي التدريب) في الولايات المتحدة"، إلا أنه دافع عن جدوى هذا النوع من البرامج. وأضاف الوزير "لدينا شيء لا يملكه أعداؤنا المحتملون مثل روسيا والصين. أي أن هناك نظاما محددا للتحالفات والشراكات".
وأكد أن "فرصة جلب الطلاب الأجانب الى هنا للتدريب معنا لفهم الثقافة الأميركية أمر مهم للغاية بالنسبة إلينا لبناء هذه العلاقات الطويلة الأجل التي تساهم في أمننا".
من جهتها نددت المعارضة الديموقراطية بسياسة حكومة ترامب تجاه السعودية متهمة إياها باعطاء مصالحها الاقتصادية والعسكرية الأولوية بدلا من مسألة حقوق الإنسان.
وقال كوري بوكر الذي يخوض السباق الديموقراطي للترشح الى البيت الأبيض لقناة "إيه بي سي" الأحد إن "العلاقة بيننا غير مقبولة"، مشيرا الى الطائرات الأميركية التي "تزود بالوقود طائراتهم التي تقصف اليمن بقنابل صنعت في الولايات المتحدة".
م.أ.م/ ص.ش ( رويترز، أ ف ب، د ب أ)
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