 بعد هجوم فلوريدا.. تدريب العسكريين السعوديين بأمريكا على المحك | أخبار | DW | 08.12.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

بعد هجوم فلوريدا.. تدريب العسكريين السعوديين بأمريكا على المحك

حث نواب جمهوريون البنتاغون على وقف تدريب الأجانب بعد إطلاق النار الدموي الذي نفذه طيار سعودي في قاعدة جوية لسلاح البحرية الأمريكي في فلوريدا. وذكر مكتب التحقيقات "اف بي آي" أن التحقيق يجرى مع فرضية العمل الإرهابي.

جنود سعوديون من قوات الانتشار السريع

جنود سعوديون من قوات الانتشار السريع الخاصة بمكافحة الإرهاب في مناورات على الحدود مع العراق، في عام 2015

ذكر مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (اف بي آي) اليوم الأحد (08 ديسمبر 2019) أن التحقيق الجاري حول هجوم إطلاق النار الدموي الذي نفذه طيار سعودي في قاعدة جوية لسلاح البحرية الأمريكي في فلوريدا يتم إجراؤه "بافتراض أن هذا كان عملا إرهابيا". 

مختارات

رغم محاولات السعودية أن ترسم لنفسها خطاً جديداً تبتعد فيه عن صورتها كدولة تنتهج مساراً "متشدداً"، إلا أن حادث إطلاق مواطن سعودي النار في قاعدة عسكرية أمريكية ومقتله بعد أن قتل 3 اشخاص يلقي بظلاله على تلك الجهود. (07.12.2019)

على خلفية حادث إطلاق نار تورط فيه ضابط سلاح جو سعودي في قاعدة عسكرية أمريكية بفلوريدا، تم اعتقال ستة أشخاص سعوديين كانوا متواجدين قرب مكان الحادث أثناء وقوعه، حسب مصادر تحقيق مطلعة. (07.12.2019)

وأطلق محمد الشمراني (21 عاما)، وهو ملازم ثان في سلاح الجو السعودي النار أول أمس الجمعة بواسطة مسدس في إحدى قاعات التدريب في قاعدة بينساكولا، ما أدى الى سقوط ثلاثة قتلى وثمانية جرحى، قبل أن ترديه الشرطة. ولا يزال المحققون يحاولون تحديد دوافع المهاجم ويبحثون عما إذا كان هناك أي تواطؤ محتمل. 

وحسب موقع "سايت" الاستخباراتى المعني برصد الحركات المتطرفة، فإن حسابا على تويتر يعتقد أنه يتبع مطلق النار، نشر رسالة قبل ساعات من الهجوم، انتقد فيها الولايات المتحدة لدعمها إسرائيل "وتمويل الجرائم ضد المسلمين".

ويتلقى مئات من الجنود السعوديين كل عام تدريبات ضمن القوات المسلحة الأميركية، ما يؤكد متانة العلاقات بين البلدين المتحالفين. لكن بعد يومين من ذلك الهجوم بات برنامج تدريب العسكريين السعوديين في الولايات المتحدة على المحك. والجانب النادر في هذه المرحلة في الولايات المتحدة المنقسمة سياسيا بشدة، هو توافق نواب من الجمهوريين والديموقراطيين على نقطة بعد يومين من إطلاق النار: وجوب التدقيق عن كثب في برامج التبادل العسكري بين واشنطن والرياض.

قاعدة بينساكولا الجوية التابعة لسلاح البحرية الأمريكي

قاعدة بينساكولا الجوية التابعة لسلاح البحرية الأمريكي في فلوريدا والتي شهدت أطلاق ضابط سعودي النار على متدربين وقتلهم.

وقال السناتور الجمهوري ليندسي غراهام المقرب من الرئيس دونالد ترامب صباح اليوم الأحد في مقابلة مع قناة فوكس نيوز إن البرنامج "يجب تعليقه" حتى يتم في شكل كامل كشف ملابسات ما حدث في ولاية فلوريدا. وتابع غراهام أن "السعودية بلد حليف، لكن هناك شيء خاطئ بشكل أساسي، يجب إبطاء البرنامج وإعادة تقييمه".

من جهته دعا النائب الجمهوري عن فلوريدا مات غايتس على قناة ايه بي سي إلى "وقف البرنامج". وقال في هذا السياق "ينبغي ألا نرحب بالطلاب السعوديين الجدد حتى تكون لدينا ثقة تامة بعملية التدقيق لدينا"، مشددا على ضرورة "مراقبة أنشطتهم للتأكد من عدم وجود تطرف".

وزير الدفاع يدافع عن برنامج التبادل العسكري

بدوره قال وزير الدفاع مارك إسبر الأحد على قناة فوكس نيوز إنه طلب "مراجعة لإجراءات المراقبة الخاصة بالرعايا الأجانب القادمين (لتلقي التدريب) في الولايات المتحدة"، إلا أنه دافع عن جدوى هذا النوع من البرامج. وأضاف الوزير "لدينا شيء لا يملكه أعداؤنا المحتملون مثل روسيا والصين. أي أن هناك نظاما محددا للتحالفات والشراكات".

وأكد أن "فرصة جلب الطلاب الأجانب الى هنا للتدريب معنا لفهم الثقافة الأميركية أمر مهم للغاية بالنسبة إلينا لبناء هذه العلاقات الطويلة الأجل التي تساهم في أمننا".

مشاهدة الفيديو 01:13

تحقيقات في دوافع سعودي أطلق النار في قاعدة جوية أمريكية

من جهتها نددت المعارضة الديموقراطية بسياسة حكومة ترامب تجاه السعودية متهمة إياها باعطاء مصالحها الاقتصادية والعسكرية الأولوية بدلا من مسألة حقوق الإنسان.

وقال كوري بوكر الذي يخوض السباق الديموقراطي للترشح الى البيت الأبيض لقناة "إيه بي سي" الأحد إن "العلاقة بيننا غير مقبولة"، مشيرا الى الطائرات الأميركية التي "تزود بالوقود طائراتهم التي تقصف اليمن بقنابل صنعت في الولايات المتحدة".

م.أ.م/ ص.ش ( رويترز، أ ف ب، د ب أ)

  • Kanadische Außenministerin Chrystia Freeland (picture alliance/AP/G. Robins/The Canadian Press)

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

    الأزمة بين مونتريال والرياض

    االأزمة بين السعودية وكندا هي أحدث الأزمات الدبلوماسية في عهد محمد بن سلمان والتي بدأت بسبب انتقادات وجهتها السفارة الكندية للمملكة بشأن حقوق الإنسان، وذلك على خلفية اعتقال نشطاء المجتمع المدني ونشطاء حقوق المرأة في السعودية، ومن بينهم الناشطة سمر بدوي. الأمر الذي اعتبرته السعودية تدخلاً في شؤونها الداخلية واتخذت قرارات تصعيدية تجاه كندا مست الطلاب السعوديين الدراسين هناك والمرضى والرحلات الجوية.

  • Saudi-Arabien Außenminister Sigmar Gabriel & Abdel bin Ahmed Al-Jubeir in Dschidda (picture-alliance/dpa/G. Fischer)

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

    سحب السفير السعودي من برلين

    في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي 2017، استدعت السعودية سفيرها في برلين، عندما انتقد وزير الخارجية آنذاك زيغمار غابريل السياسة الخارجية السعودية تجاه كل من لبنان واليمن. وبعدها قامت الرياض بسحب سفيرها من ألمانيا، ولم يتم إرجاعه لحد الآن، بالرغم من إبداء الحكومة الألمانية حينها رغبتها في عودة السفير السعودي إلى برلين، كما عبّرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية عن أملها في العمل على تحسين علاقات الجانبين.

  • Katar Doha Scheich Tamim bin Hamad Al Thani (picture-alliance/AP Photo/O. Faisal)

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

    الأزمة مع قطر بتهمة دعم الإرهاب

    بدأت الأزمة مع قطر قبل أكثر من عام عندما أطلقت فضائيات ومواقع إماراتية وسعودية هجوماً كاسحاً على الدوحة متهمة إياها بدعم تنظيمات متطرفة في المنطقة ودعم جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها مصر والسعودية والإمارات والبحرين تنظيماً إرهابياً. على إثر ذلك قطعت الدول الأربعة علاقاتها مع قطر في الخامس من حزيران/ يونيو 2017، وشنت حملة حصار عليها لاتزال مستمرة. من جهتها نفت قطر دعم أي تنظيم متطرف.

  • Frankreich Macron Treffen mit Libanons Premier Hariri (picture-alliance/ MAXPPP/ Z. Kamil)

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

    الخلاف مع لبنان بسبب الحريري

    الأزمة مع لبنان بدأت إثر اعلان رئيس الوزراء سعد الحريري استقالته المفاجئة من الرياض، وظهر التصعيد بعد إقرار الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون بتعرض رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري للاحتجاز هناك في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، ما أدى إلى نشوب توتر في العلاقات بين البلدين. من جهته نفى الحريري والرياض احتجازه في السعودية رغما عنه. وبعد تدخل دولي شارك فيه ماكرون غادر الحريري المملكة وعدل عن استقالته.

  • Iran - Botschaft Saudi-Arabien (Reuters/M. Ghasemi)

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

    بين طهران والرياض أكثر من خلاف

    الأزمة السعودية مع إيران وصلت إلى أشدها بعد أن قام محتجون في طهران باقتحام مبنى السفارة السعودية احتجاجاً على قيام المملكة بإعدام الزعيم الشيعي البارز نمر باقر النمر . ويذكر أنه قد تم اضرام النار في أجزاء من مبنى السفارة وتدمير أجزاء أخرى في الهجوم عليها، وهو الأمر الذي أدى إلى القبض على خمسين شخصاً من جانب السلطات الإيرانية، ودفع السعودية مطلع عام 2016 إلى قطع علاقاتها مع إيران.

  • Türkei, Saudi-Arabien, Flaggen

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

    تركيا والخلاف حول زعامة العالم الإسلامي

    بالرغم من تاريخ العلاقات التركية السعودية التي تميزت في كثير من الأحيان بتعاون اقتصادي وتعاون عسكري، إلا أن تصريحات بن سلمان بشأن تركيا كشفت النقاب عن خلافات جوهرية بين البلدين. ومما جاء في هذه التصريحات أنه "يوجد ثالوث من الشر، يضم تركيا وإيران والجماعات الإرهابية". كما أوضح أن "تركيا تريد الخلافة وفرض نظامها على المنطقة، بينما تريد إيران تصدير الثورة ".

  • Ägypten Treffen König Salman Abdel al-Sisi (picture-alliance/AA/Egypt Presidency)

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

    الخلاف مع مصر تسبب بعقوبة نفطية

    قبل تعيين محمد بن سلمان ولياً للعهد، عرفت العلاقات السعودية المصرية توتراً منتصف أكتوبر/ تشرين الأول 2016، وذلك عقب تصويت القاهرة في مجلس الأمن لصالح مشروع قرار روسي لم يتم تمريره متعلق بمدينة حلب. كما وقعت مصر والمملكة اتفاقية تؤول بموجبها ملكية جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر إلى الرياض، تبعتها احتجاجات مصرية. وكان الرد السعودي وقف تزويد القاهرة بشحنات شهرية من منتجات بترولية.

  • Margot Wallstroem 30.10.2014 (Reuters/TT News Agency/Annika AF Klercker)

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

    السويد تتهم الرياض بأساليب القرون الوسطى

    في آذار/ مارس 2015 استدعت الرياض سفيرها في ستوكهولم بسبب انتقادات وجهتها وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم لسجل السعودية في مجال حقوق الإنسان، وخصت بالذكر منها القيود المفروضة على النساء ووصف حكم القضاء السعودي بجلد المدون السعودي المعارض رائف بدوي بأنه من "أساليب القرون الوسطى". إعداد: إيمان ملوك


مختارات

السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

تزداد حدة الأزمة الدبلوماسية بين السعودية وكندا بشكل غير مسبوق، غير أن هذه الأزمة ليست الأولى، إذ شهدت الرياض منذ تولي محمد بن سلمان منصب ولي العهد أزمات دبلوماسية مع دول بينها ألمانيا بسبب ملفات أبرزها ملف حقوق الإنسان. (08.08.2018)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

تحقيقات في دوافع سعودي أطلق النار في قاعدة جوية أمريكية  

مواضيع ذات صلة

تحقيقات في دوافع سعودي أطلق النار في قاعدة جوية أمريكية 07.12.2019

بدأت السلطات الأمريكية في التحقيق بشأن دوافع ملازم في سلاح الجو السعودي، بعد أن أطلق النار داخل قاعدة بحرية أمريكية في ولاية فلوريدا. وكان الجندي السعودي متواجدا في القاعدة ضمن برنامج تدريب دولي. وأدى إطلاق النار إلى مقتل ثلاثة أشخاص وجرح عدة أشخاص آخرين، قبل أن تطلق الشرطة النار على المنفذ لترديه قتيلاً. الحكومة السعودية من جانبها أدانت الهجوم ووصفته بالجريمة الشنعاء.

USA Schißerei in der Marineluftstation Pensacola

السعوديون ينأون بأنفسهم عن مطلق النار في قاعدة بحرية أمريكية 07.12.2019

رغم محاولات السعودية أن ترسم لنفسها خطاً جديداً تبتعد فيه عن صورتها كدولة تنتهج مساراً "متشدداً"، إلا أن حادث إطلاق مواطن سعودي النار في قاعدة عسكرية أمريكية ومقتله بعد أن قتل 3 اشخاص يلقي بظلاله على تلك الجهود.

USA Pensacola Schießerei auf Marineflughafen

فلوريدا: اعتقال ستة سعوديين على خلفية حادث إطلاق النار 07.12.2019

على خلفية حادث إطلاق نار تورط فيه ضابط سلاح جو سعودي في قاعدة عسكرية أمريكية بفلوريدا، تم اعتقال ستة أشخاص سعوديين كانوا متواجدين قرب مكان الحادث أثناء وقوعه، حسب مصادر تحقيق مطلعة.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  