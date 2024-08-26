بعد هجوم زولينغن.. تدابير أمنية مشددة بمهرجان "أكتوبر فيست"

بعد هجوم الطعن فيزولينغن الألمانية، تعتزم سلطات ميونيخ تشديد الإجراءات الأمنية خلال مهرجان "أكتوبر فسيت". ومن المقرر أن يستمر المهرجان الشعبي الأكبر حول العالم هذا العام من 21 أيلول/ سبتمبر إلى 6 تشرين الأول/ أكتوبر.

تعتزم سلطات مدينة ميونخ الألمانية تشديد الإجراءات الأمنية في مهرجان "أكتوبر فيست" الشهير عالميا، عقب هجوم طعن في زولينغن. وقال عمدة ميونخ، ديتر رايتر، اليوم الإثنين (26 آب/ أغسطس 2024) "في ضوء الوضع الأمني الحالي، سوف نشدد مجددا الضوابط".

ونتيجة لذلك، قال إنه من المحتمل ألا يعود هناك أوقات انتظار عند نقاط الدخول. وأكد على أن "السلامة هي أولويتنا".

ويعد المهرجان المعروف محليا باسم "فيزن"،أكبر مهرجان شعبي في العالم ويجذب ملايين الضيوف من ألمانيا ومن الخارج سنويا. ومن المقرر أن يستمر مهرجان أكتوبر فيست العام الجاري من 21 أيلول/ سبتمبر إلى 6 تشرين الأول/ أكتوبر.

ويوم الجمعة، قتل ثلاثة أشخاص في هجوم بسكين في مدينة زولينغن بغرب ألمانيا بولاية شمال الراين ويستفاليا. وتولى مكتب الادعاء الاتحادي القضية ويحقق مع مشتبه فيه بناء على تهم بالقتل وشبهة الانتماء لتنظيم "داعش". واحتجزت السلطات المشتبه به السوري البالغ من العمر 26 عاما.

ع.ش/ أ.ح (د ب أ)