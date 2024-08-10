بعد هجوم بمسيرة.. استنفار في القواعد الأمريكية في سوريا

أكد مسؤول أمريكي إن القوات الأمريكية في سوريا تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة، لكن دون وقوع إصابات، المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد بوقوع أضرار واشتعال النيران في قاعدة خراب الجير بريف الحسكة.

استنفرت القوات الأمريكية بشكل كبير في عموم القواعد العسكرية بسوريا بعد نجاح مجموعات مدعومة من إيران في الهجوم على قاعدة خراب الجير بريف الحسكة وإحداث أضرار واشتعال النيران في القاعدة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم السبت (10 آب/أغسطس 2024).

وقال المرصد، ومقره لندن في بيان صحفي اليوم، إن قوات التحالف الدولي عززت لوجستيا وعسكريا القواعد العسكرية في سوريا بالتوازي مع انتظار الرد الإيراني للهجوم على إسرائيل بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة طهران.

ولفت المرصد إلى أن طائرة مسيرةهجومية استهدفت بشكل مباشر ليل الجمعة/ السبت قاعدة خراب الجير التابعة لقوات التحالف الدولي في منطقة رميلان في ريف الحسكة بشمال شرق سوريا، وسبق الاستهداف تحليق طيران مروحي أمريكي في الأجواء.

وقال مسؤول أمريكي لرويترز إن القوات الأمريكية في سوريا تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة، لكن الأنباء الأولية تفيد بعدم وقوع إصابات جراء ذلك. وقال المسؤول الأمريكي الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بشأن الهجوم في سوريا "الأنباء الأولية لا تشير إلى وقوع أي إصابات لكن التقييمات الطبية جارية. نجري في الوقت الراهن تقييماً للأضرار".

تعرضت القاعدة الأمريكية لهجوم بمسيرة بعد تحليق طائرات مروحية أمريكية في الأجواء صورة من: John Moore/Getty Images

وأشار المرصد إلى أن القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية تعرضت منذ تاريخ 19 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي لـ 135 هجوماً من قبل المجموعات المدعومة من إيران، تركزت غالبيتها على معمل كونيكو وقاعدة حقل العمر النفطي بريف دير الزور، وقاعدة الشدادي بريف الحسكة.

وكان خمسة عسكريين أمريكيين أصيبوا بجروح عندما أُطلق صاروخان من طراز كاتيوشا على قاعدة عين الأسد الجوية في غرب العراق يوم الاثنين وهو الهجوم الذي ألقت فيه وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بالمسؤوليه فيه على وكلاء مدعومين من إيران.

وتنشر الولايات المتحدة 900 جندي في سوريا و2500 في العراق وتقول إنهم في مهمة لتقديم المشورة ومساعدة القوات في كلا البلدين للحيلولة دون عودة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) الذي استولى في عام 2014 على مساحات كبيرة من العراق وسوريا قبل دحره لاحقاً.

وتنتشر في سوريا تسع قواعد أمريكية، الأولى في منطقة التنف بريف حمص الشرقي، واثنتان في ريف دير الزور، وست في محافظة الحسكة.

خ.س/ع.ج (د ب أ، رويترز)