ميرسك وهاباغ لويد للحاويات توقفان رحلاتهما عبر البحر الأحمر

بعد استهداف سفنهما بالقرب من اليمن، أعلنت شركتا هاباغ لويد الألمانية وميرسك الدنماركية عن إيقاف رحلاتهما عبر البحر الأحمر. وتدرس الحكومة الألمانية طلبا أمريكيا لقيام البحرية الألمانية بمهمة لتأمين الملاحة في المنطقة.

قال متحدث باسمشركة الشحن الألمانية هاباغ لويد اليوم الجمعة (15 ديسمبر/ كانون الأول 2023) إنها أوقفت جميع رحلاتها عبر البحر الأحمر حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول، وذلك بعد ساعات من الإبلاغ عن تعرض إحدى سفنها لهجوم بالقرب من اليمن. وأضاف المتحدث "بعد ذلك سنقرر ما سيحدث في الفترة التالية".

بدوره، قال متحدث باسم شركة الشحن الدنمركية "إيه.بي مولر ميرسك" لرويترز اليوم الجمعة إن الشركة ستوقف جميع عمليات الشحن بالحاويات عبر البحر الأحمر حتى إشعار آخر. وأضافت الشركة في بيان "في أعقاب الحادث الوشيك الذي شهدته سفينة ميرسك جبل طارق أمس والهجوم الآخر على سفينة حاويات اليوم، أصدرنا تعليمات لجميع سفن ميرسك في المنطقة المتجهة للمرور عبر مضيق باب المندب بإيقاف رحلتها حتى إشعار آخر".

وقالت شركة ميرسك أمس الخميس إن سفينتها ميرسك جبل طارق استُهدفت بصاروخ في أثناء إبحارها من صلالة بسلطنة عمان إلى جدة بالسعودية، ووردت تقارير عن سلامة الطاقم والسفينة. وفي وقت سابق من اليوم، نفت شركة ميرسك ما أعلنته حركة الحوثي المتحالفة مع إيران بأن الجماعة استهدفت سفينة لها في أثناء إبحارها باتجاه إسرائيل. وقالت حركة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران إنها قصفت سفينة ميرسك التي كانت تبحر باتجاه إسرائيل.

برلين تندد

في غضون ذلك، أدانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الهجوم الذي شنته جماعة الحوثي على سفينة حاويات تابعة لشركة هاباغ لويد الألمانية للملاحة في البحر الأحمر. وخلال زيارة للقائم بأعمال الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب للعاصمة الألمانية برلين، قالت بيربوك اليوم الجمعة إن "الحكومة الألمانية تدين بأشد العبارات كل الهجمات على السفن وبالطبع أيضا الهجوم على سفينة هاباغ لويد".

أدانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الهجوم الذي شنته جماعة الحوثي على سفينة حاويات تابعة لشركة هاباغ لويد الألمانية للملاحة في البحر الأحمر صورة من: Axel Heimken/picture alliance/dpa

وأضافت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر أن "هجمات الحوثيين على السفن التجارية المدنية يجب أن تتوقف فورا". ورأت بيربوك أن الهجمات تؤكد أيضا أن " الخطر الأمني على إسرائيل لا ينطلق من غزة وحسب، بل أيضا من الحوثيين" مشيرة إلى أنهم يهددون النقل البحري الدولي وحرية طرق التجارة، وشددت بيربوك في مطالبتها للحوثيين بإطلاق سراح سفينة "غالاكسي ليدر" وطاقمها بدون إبطاء ودون إصابتهم بأذى. ووجهت بيربوك الشكر بشكل خاص للسعودية لمساعدتها في إحباط هجمات أخرى من جانب الحوثيين سواء في البحر الأحمر أو هجمات بمسيرات وصواريخ على إسرائيل.

تأمين الملاحة

وتدرس الحكومة الألمانية طلبا أمريكيا لقيام البحرية الألمانية بمهمة لتأمين الملاحة في البحر الأحمر وذلك بعد الهجوم الذي تعرضت له هناك سفينة شحن تابعة لشركة هاباغ لويد الألمانية، ما أسفر عن وقوع أضرار بها.

وأدانت الحكومة الألمانية الهجوم على السفينة التي كانت عبرت قناة السويس، قادمة من بيرايوس، في اليونان، وكانت في طريقها إلى سنغافورة، عندما تعرضت للقصف. وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية اليوم الجمعة إن البحرية الألمانية تلقت طلبا من الولايات المتحدة قبل بضعة أيام حول ما إذا كانت لديها القدرة لتقديم الدعم في البحر الأحمر "دون أن يتم تقديم مطالب على نحو محدد". وأضاف المتحدث أنه " يجري حاليا دراسة الطلب ومن المؤكد أنه سيتم مناقشته مع كل الجهات المسؤولة في الحكومة".

ع.ش/ع.خ (رويترز، د ب أ، أ ف ب)