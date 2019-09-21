 بعد هجمات أرامكو.. ترامب يأمر بنشر قوات إضافية في السعودية | أخبار | DW | 21.09.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

بعد هجمات أرامكو.. ترامب يأمر بنشر قوات إضافية في السعودية

بعد أسبوع من هجمات صاروخية على منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية وتوجيه التهمة لإيران بالوقوف وراءها، أمر الرئيس الأمريكي ترامب بنشر قوات إضافية في الشرق الأوسط ذات طبيعة دفاعية بحتة، حسب التعبير الأمريكي.

US-Soldaten im Golf von Oman (picture-alliance/dpa/US Navy/Jacob Milham)

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر في واشنطن أمس الجمعة (20 أيلول/سبتمبر2019) إن الولايات المتحدة سترسل قوات إضافية إلى الشرق الأوسط في أعقاب الهجوم على منشأتي النفط في المملكة العربية السعودية. وأوضح إسبر في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على نشر قوات إضافية ذات طبيعة دفاعية .

مختارات

وقال إسبر "كل المؤشرات تشير إلى أن إيران هي المسؤولة عن الهجوم". وأشارت التحقيقات التي أجرتها الولايات المتحدة والسعودية وفرق تحقيق دولية إلى أن الأسلحة المستخدمة كانت إيرانية وأنها لم تطلق من اليمن. وتحدث الوزير الأمريكي عن "تصعيد إيران الخطير للعنف". وقال إسبر إنه لمنع مزيد من التصعيد، طلبت السعودية دعم المجتمع الدولي لحماية البنية التحتية المهمة للمملكة. كما طلبت دولة الإمارات العربية المتحدة الدعم.

وستتركز مهمة القوات الأمريكية التي يجري إرسالها بشكل أساسي على الدفاع الجوي والصاروخي. ولم يحدد قائد الجيش الأمريكي الجنرال جوزيف دانفورد عدد القوات التي سيتم إرسالها، لكنه قال إنها لن تكون بالآلاف. وقال دانفورد إنه سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل في وقت لاحق من الأسبوع الجاري. وأضاف إسبر إن الرئيس ترامب أوضح أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى الحرب ضد إيران، لكنه أكد أن "لدينا خيارات عسكرية أخرى متاحة إذا كان هذا ضروريا".  

ح.ع.ح/ز.أ.ب (د.ب.أ)

مشاهدة الفيديو 02:08

واشنطن ترغب في حل سلمي مع إيران

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

واشنطن ترغب في حل سلمي مع إيران  

مواضيع ذات صلة

Symbolbild: US Marine im Persischen Golf

استراتيجية إيران لمواجهة "الضغط الأقصى" لترامب 21.09.2019

تدعي إيران أن ليست لها أي علاقة مع هجمات الطائرات المسيرة التي استهدفت السعودية، غير أن المراقبين يرون أنها تنتهج استراتيجية واضحة المعالم تقوم على زيادة التصعيد ضد سياسة "الضغط الأقصى" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

Saudi Arabien Luftbild Ölanlagen Abqaiq

في رسالة رسمية لواشنطن ـ طهران تنفي مسؤوليتها في هجوم أرامكو 18.09.2019

بعثت طهران برسالة إلى واشنطن تنفي فيها أي دور في الهجمات التي طالت منشأتي نفط في السعودية، فيما طلبت الرياض من كوريا الجنوبية مساعدتها في تعزيز دفاعاتها الجوية إثر الهجمات على منشآتها النفطية.

Mohammed Dschawad Sarif

إيران: أمام السعوديين خيار السلام الشامل بدل الحرب الشاملة 20.09.2019

اعتبر مستشار الرئيس الإيراني حسام الدين آشنا في تغريدة الجمعة أي عمل حربي ضد إيران يعني حربا شاملة، ولكن أمام السعوديين خيار السلام الشامل، حسب تعبيره، فيما شكك وزير الخارجية ظريف بنوايا واشنطن بشأن السلام في المنطقة.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  