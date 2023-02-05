بعد نوبة هلع على متن الطائرة.. امرأة تخسر وزنها الزائد!

شابة استرالية تدعى كايلا لافينده، 38 عاماً من سيدني وتعيش في لاس فيغاس بالولايات المتحدة الأمريكية. وثقت فقدانها الوزن على تطبيقات تيك توك و إنستغرام. بعد أن كانت تزن أكثر من 150 كيلوغراماً،خسرت حوالي 90 كيلوغراماً منها.
منذ طفولتها عانت كايلا من الوزن الزائد. وكشفت صحيفة " الدايلي ميرور" البريطانية، نقلاً عن "بونتيه" الألمانية أن مرض الغدة الدرقية تسبب في زيادة وزنها بشكل متزايد. لكن الشابة الإسترالية كشفت أن سبب زيادة وزنها يعود إلى "نظامها الغذائي"، الذي سيطرت عليه الوجبات السريعة والحلويات والكربوهيدرات. لكنها لم تتعرض للمضايقات بسبب وزنها.
قررت كايلا تجديد جواز سفرها الأسترالي من أجل رحلتها الأولى منذ عشر سنوات، وقد غيرت تلك الرحلة مع خطوط "ساوث ويست" الجوية من لاس فيغاس إلى لوس أنجلوس كل شيء في حياتها. بسبب وزنها الزائد ، كان على كايلا حجز مقعدين و أيضاً تمديد الحزام. مما جعلها تشعر بـ "الحرج" الشديد ، وأدى بها إلى نوبة هلع."أدركت فجأة أنني لا أستطيع الاستمرار في العيش على هذا النحو. أردت أن أكون حرة وشعرت بأنني مقيدة للغاية. ناهيك عن أن جسدي بدأ يتألم"، وفق " الدايلي ميرور".
حلم الطفولة أصبح حقيقة!
حياة جديدة في طريقها إلى كايلا أو كما بات يطلق عليها "باربي". فقد كانت كايلا مهووسة بهذه الدمية منذ طفولتها. ومنذ نوبة الهلع التي أصابتها على متن الطائرة، بدأت كايلا تأكل بوعي وفق نظام غذائي صارم، وبدأت تمارس تمارين القوة بشكل منتظم بالإضافة إلى إجراءها عملية تكميم المعدة.وعن هوسها بالدمية "باربي" قالت كايلا: "لطالما كنت مهووسة بـ "باربي" وأسلوبها"، وأضافت أن الدمية ألهمتها من خلال أسلوب ملابسها، لذلك جاءت إلى لاس فيغاس للعمل في تصميم الأزياء.
منذ أن أصبحت كايلا "رشيقة"، لفتت انتباه الجميع وأصبحوا يشبهونها بـ "باربي" وعن ذلك قالت:"عندما يخبرني الناس أني أبدو مثل "باربي"، أدرك أن حلم طفولتي أصبح حقيقة. من خلال تواجدها على مواقع التواصل الاجتماعي، تريد كايلا أيضاً تشجيع الأشخاص الذين يعانون من : "أحب نفسك بما يكفي حتى تريد التغيير. من المهم عدم التركيز كثيراً على المقاييس وأن تظل إيجابياً ومتفائلًا في جميع الأوقات".
إ.م/ ع.أ.ج
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نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة
يفقد المرء بالحمية الكثير من وزنه، لكن أغلب ما يفقده الجسم هو الماء وحجم العضلات. ولا يقلل حجم الدهون في الجسم من هذه الحمية. عوارض جانبية للحمية، يظهر في الصداع وفقدان التوازن وظهور رائحة كريهة في الفم. وللعودة للوضع الطبيعي يحتاج المرء وقتا لإعادة النظام الغذائي.
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نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة
إحدى أفضل الطرق لفقدان الوزن هي تناول الخضروات والفواكه، فهي تحتوي على عدد كبير من الفيتامينات وقليل من الطاقة وكثير من الماء أيضا. رغم ذلك يجب شرب الماء بكثرة للإسراع في عملية الايض الغذائي.
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نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة
ليست الدهون وحدها المسؤولة عن السمنة بل وأيضا الكاربوهيدرات، مثل الخبز المصنوع من الحنطة البيضاء، أو الوجبات السريعة، أو الوجبات التي تحتوي على سكريات كثيرة، أو المشروبات الحلوة جدا، أو الكحوليات التي تحتوي على ضعف كمية الكالورين التي يحتويها السكر.
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نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة
تغيير عادات تناول الطعام مهم. تناول ثلاث وجبات طعام في اليوم فقط. وجبة الإفطار مهمة جدا ويجب أن تكون جيدة ومغذية. تناول الطعام ببطء، للمساعدة على الهضم. خذ اقل من 80 بالمائة من حاجتك للطعام. وتناول طعامك بإناء صغير.
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نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة
لا يمكن إنقاص الوزن دون الحركة. الرياضة مهمة جدا. على المبتدئين أن يبدؤوا بالمشي والتمارين في أحواض الماء. هذه الرياضات تجنبهم الإصابات في العمود الفقري أو الركبة. ثم بعد ذلك الاستمرار برياضات العدو أو ركوب الدراجات.
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نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة
من ينام قليلا يشعر بالجوع أكثر. يجب النوم كفاية، فقلة النوم تؤدي إلى خلل في عمل الهرمونات وعلى الايض الغذائي. مستوى هرمون الليبيتين المسؤول عن الشبع ينخفض، بينما يرتفع مستوى هرمون غرلين المسوؤل عن الجوع. من يريد فقد وزنه عليه أن ينام كفاية، لا كثيرا ولا قليلا.
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نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة
السباحة في المياه الباردة. أو الماء البارد. يؤثر الماء البارد على الدهون البنية في الجسم خاصة حول الحوض وعضلات الفخذ والأفخاذ. تخفيض درجة حرارة الماء من 20 إلى 15، وليس أقل. من يسبح بالماء البارد صباحا، يعمل عنده الايض الغذائي على أحسن وجه.
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نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة
بناء عضلات الجسم: العضلات تشكل 40 بالمائة من وزن الجسم. وتحرق ثلاثة إضعاف ما تحرقه المناطق الشحمية. وهي تحرق على مدار الساعة الدهون. وهي أهم قاتل للدهون. كلما زاد حجم لعضلات بالجسم كلما فقد الجسم دهونا أكثر.
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نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة
الضغط النفسي يدفع للشعور بالجوع. تقليل الشعور بالضغط عامل مهم للتخلص من الغذاء غير الصحي. فالمرء يهرب من الضغوط من خلال تناول طعام ليس بحاجة له. قلل من الضغط النفسي لديك ولن تأكل أكثر من حاجتك.
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نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة
وأخيرا، لا تشتري وأنت جائع. اشتري وأنت شبعان بعد تناول طعامك، فكثير من الأشياء التي تشتريها وأنت جائع لست بحاجة لها وستتناولها لأنك جائع فقط.
الكاتب: غريونر/ عباس الخشالي