بعد نحو أربع سنوات ونصف من فرضها.. السيسي يلغي حالة الطوارئ

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاثنين (25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021) إلغاء حالة الطوارئ في البلاد.

جاء ذلك في تغريدة للرئيس السيسي عبر حسابه الرسمي على تويتر. وقال السيسي: "يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر ... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".

"محاكم أمن الدولة قائمة"

وقالت صحيفة "الشروق" المصرية في موقعها الإلكتروني مساء الاثنين إنه "خلال فترة تطبيق حالة الطوارئ تم تفعيل قانون الطوارئ الذي ينص على نظام قضائي خاص هو محاكم أمن الدولة طوارئ (للجنح) ومحاكم أمن الدولة العليا طوارئ (للجنايات)، والتي لا يجوز الطعن على أحكامها .. ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية".

وأوضحت "الشروق" أن القانون يجيز لرئيس الجمهورية أو من يفوضه أن يصدر قرارات بإحالة أنواع معينة من الجرائم إلى تلك المحاكم، وهو ما كان يحدث على مدار السنوات الأربع والنصف الماضية. وتابعت "أما الآن وقد تم إلغاء حالة الطوارئ فإن المادة 19 من قانون الطوارئ تنص على أنه عند انتهاء حالة الطوارئ، تظل محاكم أمن الدولة قائمة (أو دوائر الجنح والجنايات العادية منعقدة بهيئة أمن دولة طوارئ)".

وتختص تلك المحاكم بنظر القضايا التي تكون قد أحيلت إليها فعلا في ظل حالة الطوارئ، وتتابع نظرها، وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها. أي استمرارها في نظرها دون أي تغيير في الإجراءات. أما الجرائم التي تكون قيد التحقيق ولم يحل المتهمون فيها إلى المحاكم، فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها قواعد قانون الإجراءات الجنائية، بحسب ما أوضحت الشروق.

ومن جانبه رحب الصحفي والناشط المصري الحقوقي حسام بهجت بإلغاء حالة الطوارئ ووصف تلك الخطوة على صفحته بموقع تويتر بأنها "أخبار جيدة". وأوضح بهجت أن ذلك يعني "إلغاء محاكم أمن الدولة الطارئة، باستثناء العديد من القضايا البارزة التي تمت إحالتها بالفعل مثل باتريك زكي ومحمد الباقر وعلاء عبد الفتاح وعزت غنيم وغيرهم..".

تجدد فرضها 17 مرة

كانت مصر فرضت حالة الطوارئ للمرة الأولى في ظل رئاسة الرئيس السيسي في نيسان/ أبريل 2017 بعدتفجيرين في كنيستين أوقعا عشرات الاشخاص بين قتيل وجريح. ومنذ ذلك الحين، تم تمديد حالة الطوارئ، الذي كان يجرى كل ثلاثة أشهر، 17 مرة أخرها في 12 تموز/ يوليو الماضي.

ص.ش/أ.ح (د ب أ، رويترز)