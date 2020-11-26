بعد موت "مارادونا".. أستراليون ينعون "مادونا" وهي على قيد الحياة!

"فلترقد روحك بسلام"، "فعلا أسطورة حقيقية"...عبارات امتلأت بها وسائل التواصل الاجتماعي في أستراليا لنعي نجمة موسيقى البوب مادونا.. لكن مهلا.. ما سبب هذا النعي؟ هل فعلا ماتت مادونا؟
الحقيقة أن بعض محبي المغنية مادونا اختلط عليهم الأمر بعد إعلان وفاة نجم الكرة العالمية مارادونا. ولأن هناك تقارب في الاسمين، اعتقد البعض أن الأمر يتعلق بنجمة موسيقى البوب مادونا، لذلك سارعوا لنعي نجمتهم المفضلة على مواقع التواصل الاجتماعي. فحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية فقد انتشرت أكثر من 114 ألف تغريدية على توتير تنعي ملكة موسيقى البوب ليتحول الأمر إلى تريند في أستراليا.
مقابل ذلك وكرد على إشاعة وفاتها نشرت مادونا فيديو جديد على حسابها بتوتير لأغنيتها الجديدة وهي تظهر بلوك مغاير وبصحة جيدة وهو ما من شأنه طمأنة الملايين من عشاقها الذين يتابعونها على مواقع التواصل الاجتماعي.
يذكر أن أسطورة كرة القدم العالمية ديغو أرماندو مارادونا قد توفي الأربعاء الماضي عن عمر ناهز 60 عاما.وخلفت وفاته ردود أفعال كبيرة على مواقع التواصل نظرا للشعبية الجارفة التي كان يحضى بها مارادونا باعتباره من أبرز أساطير كرة القدم العالمية.
هـ.د/ع.ج.م
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مادونا تحتفل بعيد ميلادها الـ60.. الوجوه العشرة لملكة البوب
قدمت مادونا لويز كيكون نفسها بطرق مختلفة خلال مسيرتها الفنية على مدى 40 عاماً. حققت أغنيتها الشهيرة "لايك أي فيرجين" في عام 1984 نجاحات كبيرة أدخلتها عالم النجومية. إذ اعتلت المسرح بطريقة غريبة في حفل جوائز إم.تي.في للموسيقى، حين خرجت من كعكة ضخمة، مرتدية ثوب زفاف، وتؤدي تلك الأغنية وهي ترقص بطريقة مثيرة.
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مادونا تحتفل بعيد ميلادها الـ60.. الوجوه العشرة لملكة البوب
لا تهتم مادونا بما يقال عنها، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالموضة. وفي ظل سمعتها كمغنية إغراء، لا عجب أنها كانت تنجذب إلى التصاميم والإطلالات الغريبة، كما أن قربها من مصمم الأزياء الفرنسي جان بول غوتييه جعلها تلبس بعض الملابس من تصميمه، والتي صدمت الجمهور بجرأتها.
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مادونا تحتفل بعيد ميلادها الـ60.. الوجوه العشرة لملكة البوب
لم تكن مسيرة مادونا في مجال التمثيل ناجحة دائماً. إذ فازت بالعديد من جوائز "غولدن راسبيري" لأدائها السيء. غير أنها قد تألقت في عام 1990، إلى جانب الممثل وارن بيتي في فيلم "ديك ترايسي".
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مادونا تحتفل بعيد ميلادها الـ60.. الوجوه العشرة لملكة البوب
أصبحت مادونا نجمة عالمية خلال وقت قصير، حيث عملت بجد في مسيرتها المهنية. شهرتها العالمية لم تمنعها من التعبير بحرية وجرأة عن نفسها. إذ يستعرض فيلمها الوثائقي "في السرير مع مادونا" جولاتها الموسيقية وحياتها الخاصة.
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مادونا تحتفل بعيد ميلادها الـ60.. الوجوه العشرة لملكة البوب
قدمت مادونا نفسها في عام 1998 بطريقة مختلفة بإصدار أغنية "فروزن" من ألبوم "راي أف لايت" الحاصل على جائزة غرامي. وعكست صورتها الجديدة التغيير الجذري في حياة مادونا، حيث كانت تعيش فترة مليئة بالأحداث السارة مثل أمومتها للمرة الأولى.
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مادونا تحتفل بعيد ميلادها الـ60.. الوجوه العشرة لملكة البوب
لم تفقد مادونا هالتها المثيرة، ففي حفل توزيع جوائز (إم تي في 2003 للموسيقى)، قبلت زميلتيها المغنية كريستينا أغيليرا، والمغنية بريتني سبيرز (في الصورة) على خشبة المسرح. كما ظهرت في مقطع فيديو في عام 2015 تقبل مغني الراب الكندي دريك علناً أيضاً.
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مادونا تحتفل بعيد ميلادها الـ60.. الوجوه العشرة لملكة البوب
كانت مادونا تدعو زوجها الأول الممثل شون بين "أروع رجل في الكون"، وأهدته ألبومها "ترو بلو"، في زواج استمر لمدة 4 سنوات. في عام 1996، أنجبت ابنتها لورديس من علاقتها مع مدربها كارولوس ليون. تزوجت بعد ذلك في عام 2000 من المخرج البريطاني جاي ريتشي (في الصورة) وأنجبت منه الطفل "روكو" في زواج دام لـ8 سنوات.
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مادونا تحتفل بعيد ميلادها الـ60.. الوجوه العشرة لملكة البوب
في عام 2006، زارت مادونا دولة ملاوي الأفريقية، حيث تبنت الطفل ديفيد البالغ من العمر حينها 13 شهراً من دار للأيتام. في حين قال النقاد بأنها قد اشترت الحق في تبنيه. ومرة أخرى في ملاوي تبنت ميرسي في عام 2009، والتوأم إيستر، وستيلا في عام 2017.
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مادونا تحتفل بعيد ميلادها الـ60.. الوجوه العشرة لملكة البوب
أنشأت مادونا مؤسسة "ريزينغ مالاوي" في عام 2006 لدعم الناس في إحدى أفقر دول العالم، حيث استثمرت الملايين في مشاريع التعليم والصحة. كما كانت متحمسة جداً مؤخراً لأعمال مركز جراحة الأطفال والعناية المركزة، الذي تدعمه.
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مادونا تحتفل بعيد ميلادها الـ60.. الوجوه العشرة لملكة البوب
لطالما كانت حياة مادونا مصحوبة بالأقاويل والفضائح والنجاح والفشل. غير أنها تعود إلى خشبة المسرح كل مرة بقوة أكبر بحسب النقاد. كانت "ريبيل هارت" لعام 2015 (في الصورة) جولتها الأخيرة حتى الآن. ومن المتوقع إطلاق ألبوم جديد في نهاية هذا العام، الذي سيكون الألبوم الرابع عشر لأيقونة البوب. زيلكه فونش/ ريم ضوا.