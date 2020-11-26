بعد موت "مارادونا".. أستراليون ينعون "مادونا" وهي على قيد الحياة!

"فلترقد روحك بسلام"، "فعلا أسطورة حقيقية"...عبارات امتلأت بها وسائل التواصل الاجتماعي في أستراليا لنعي نجمة موسيقى البوب مادونا.. لكن مهلا.. ما سبب هذا النعي؟ هل فعلا ماتت مادونا؟

الحقيقة أن بعض محبي المغنية مادونا اختلط عليهم الأمر بعد إعلان وفاة نجم الكرة العالمية مارادونا. ولأن هناك تقارب في الاسمين، اعتقد البعض أن الأمر يتعلق بنجمة موسيقى البوب مادونا، لذلك سارعوا لنعي نجمتهم المفضلة على مواقع التواصل الاجتماعي. فحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية فقد انتشرت أكثر من 114 ألف تغريدية على توتير تنعي ملكة موسيقى البوب ليتحول الأمر إلى تريند في أستراليا.

مقابل ذلك وكرد على إشاعة وفاتها نشرت مادونا فيديو جديد على حسابها بتوتير لأغنيتها الجديدة وهي تظهر بلوك مغاير وبصحة جيدة وهو ما من شأنه طمأنة الملايين من عشاقها الذين يتابعونها على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن أسطورة كرة القدم العالمية ديغو أرماندو مارادونا قد توفي الأربعاء الماضي عن عمر ناهز 60 عاما.وخلفت وفاته ردود أفعال كبيرة على مواقع التواصل نظرا للشعبية الجارفة التي كان يحضى بها مارادونا باعتباره من أبرز أساطير كرة القدم العالمية.

هـ.د/ع.ج.م