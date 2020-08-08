بعد مواجهات دامية.. مرشحة المعارضة في بيلاروسيا تلجأ إلى ليتوانيا

فرّت مرشحة المعارضة في بيلاروسيا، سفيتلانا تيخانوفسكايا، إلى ليتوانيا بعد توتر الأوضاع عقب الإعلان عن فوز ألكسندر لوكاشينكو بالانتخابات الرئاسية.
وقال وزير الخارجية الليتواني ليناس لينكيفيسيوس يوم الثلاثاء (11 أغسطس/آب 2020): "لقد وصلت إلى ليتوانيا وهي بأمان".
واحتدم الوضع السياسي في بيلاروسيا بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات، واستخدمت الشرطة العنف ضد المتظاهرين المحتجين على إعادة انتخاب الرئيس الحالي ألكسندر لوكاشينكو، ما أسفر عن مقتل أحد المتظاهرين.
ويتهم المتظاهرون لوكاشينكو (65 عاماً)، الذي يحكم البلاد حكماً استبدادياً لمدة 26 عامًا، بتزوير الانتخابات على نطاق واسع. وهدد لوكاشينكو المتظاهرين باستخدام الجيش للدفاع عن سلطته.
وبحسب نتائج الانتخابات الرسمية، فقد أعيد انتخاب لوكاشينكو لولاية سادسة يوم الأحد بأكثر من 80 في المائة من الأصوات، فيما حصلت تيخانوفسكايا، التي كانت تتمتع بشعبية كبيرة في الفترة التي سبقت الانتخابات، على أقل من عشرة بالمائة من الأصوات بحسب ما أعلنت الجهات الرسمية في بيلاروسيا.
وأعلنت تيخانوفسكايا (37 عامًا وهي ام لطفلين) فوزها في الانتخابات يوم الاثنين ودعت لوكاشينكو إلى الانسحاب. وفي مؤتمر صحفي في اليوم السابق لهروبها، قالت إنها ستبقى في البلاد وتريد مواصلة النضال.
اعتقلت قوات الامن العشرات من المتظاهرين الرافضين لنتائج الانتخابات
وكانت تيخانوفسكايا قد نجحت في إخراج أطفالها من البلاد، لكن زوجها سيرجي تيكانوفسكي، وهو مدوّن عرف بانتقاده لنظام لوكاشينكو، محتجز لدى سلطات بيلاروسيا .
وخلال يوم الاثنين، كان مكان وجود تيخانوفسكايا مجهولاً في البداية، فيما حاول وزير الخارجية الليتواني عبثًا لعدة ساعات الوصول إليها، ليعرب بعدها عن قلقه بشأن سلامتها.
انتقادات دولية.. وتهنئة!
وضمن المواقف الدولية بخصوص انتخابات بيلاروسيا، أعرب قادة الاتحاد الأوروبي عن احتجاجهم إثر استخدام شرطة مكافحة الشغب خراطيم المياه وقنابل الصوت طوال الليل لمواجهة الحشود التي تتهم السلطات بتزوير نتائج الانتخابات.
وقال ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل في بيان إن هناك "عنف دولة غير مقبول ضد المحتجين السلميين". كما دعت بولندا التكتل إلى عقد قمة طارئة بشأن الأزمة، واعتبرت ألمانيا أن بيلاروسيا فشلت في تلبية الحد الأدنى من معايير الانتخابات.
من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي مكيناني في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "قلق للغاية" ويحث الحكومة البيلاروسية على "احترام الحق في التجمع السلمي والامتناع عن استخدام القوة".
في المقابل هنأت روسيا والصين وتركيا، الرئيس لوكاشينكو (65 عاما) بفوزه في الانتخابات.
ع.ح./و.ب. (ا ف ب، د ب ا)
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سبعون عاماً على توقف محركات "قاذفات الزبيب"
إعادة فتح مطار تمبلهوف
برلينيون في مطار تيمبلهوف السابق لمشاهدة إحدى الطائرات الأصلية المستخدمة خلال النقل الجوي في برلين منتصف القرن الماضي. أغلق السوفييت الطرق والسكك الحديدية للوصول إلى مناطق في العاصمة الألمانية التي يسيطر عليها الغرب من يونيو 1948 إلى مايو 1949. استجابة لذلك، تم إطلاق 1500 رحلة يومية، بغرض توفير الغذاء والوقود لسكان مليوني نسمة.
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سبعون عاماً على توقف محركات "قاذفات الزبيب"
ذكريات مدينة مدمرة
في بداية الحصار، قيل إن برلين الغربية لديها ما يكفي من الطعام لمدة 36 يومًا فقط و 45 يومًا من الفحم. شاركت القوات الجوية الأمريكية والكندية والبريطانية والفرنسية والأسترالية ومن نيوزيلندا وجنوب إفريقيا في طلعات جوية يومية، مما أنقذ السكان من الجوع المحتمل.
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سبعون عاماً على توقف محركات "قاذفات الزبيب"
التاريخ يعود للحياة
يوجد مخطط ملون لإحدى الطائرات المستخدمة في جسر برلين الجوي في تيمبلهوف. في البداية تم تسليم حوالي 5.000 إلى 6.000 طن من البضائع يوميًا. لكن خلال فصل الشتاء، ازداد الطلب على الفحم مما تطلب المزيد من الطائرات وممرًا جديدًا وإنشاء مطار جديد على ضفاف بحيرة تيغيل.
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سبعون عاماً على توقف محركات "قاذفات الزبيب"
الزبيب أو الحلوى والقاذفات
عاد طيار سلاح الجو الأمريكي السابق غيل هالفورسن إلى برلين لحضور الاحتفال. أصبح هالفورسن بطلاً قومياً بعد إسقاط الحلويات عبر المظلات إلى أطفال برلين الغربية. وتبعه طيارون آخرون، وأصبحت حلويات "التسليم" معروفة باسم قاذفات الزبيب في ألمانيا. وفي اللغة الإنجليزية، تسمى قاذفات الحلوى.
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سبعون عاماً على توقف محركات "قاذفات الزبيب"
صداقات مدى الحياة
وفي الاحتفال التقى هالفورسن – البالغ من العمر 98 - مع صديقته القديمة مرسيدس وايلد. في عام 1948 ، عندما كان الجسر الجوي على قدم وساق، تقدمت فتاة من برلين الغربية بشكوى. وقالت إن الطائرات التي تحلق باستمرار أزعجت دجاجاتها. أجاب هالفورسن، بإرسال العلكة ومصاصة مع رسالته، ما نتج عن ذلك صداقة طويلة الأمد.
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سبعون عاماً على توقف محركات "قاذفات الزبيب"
الجيش يدفع الجزية
وضع جنود الخدمة العسكرية الألمانية أكاليل الزهور خلال الحفل الذي أقيم للاحتفال بنهاية الحصار في 12 مايو 1949. استمرت الطلعات الجوية اليومية لمدة أربعة أشهر أخرى، وتم إيصال 2,326,406 طن من الإمدادات.
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سبعون عاماً على توقف محركات "قاذفات الزبيب"
مائة ضحية
يرمز نصب برلين الجوي التذكاري في بلاتز دير لوفتبروك أمام موقع المطار السابق إلى الممرات الجوية الثلاثة المستخدمة في النقل الجوي إلى مطارات تيمبلهوف وتيغل وغاتو في برلين. كما يعرض أسماء 31 طيارا أمريكيا و 39 طيارا بريطانيا قُتلوا أثناء الجسر الجوي. توفي أكثر من 100 شخص، معظمهم من حوادث الطيران.
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سبعون عاماً على توقف محركات "قاذفات الزبيب"
حيث صُنع التاريخ
حصل تيمبلهوف على مكانته في التاريخ من خلال جسر برلين الجوي كأحد المطارات الثلاثة الشهيرة في أوروبا قبل الحرب العالمية الثانية ، حيث شهد اقلاع وهبوط الطائرات كل دقيقتين. تم إغلاق المطار في عام 2008 وتحول إلى حديقة ترفيهية. وفي الاحتفال تمكن الزوار من القيام برحلة صوتية ومرئية خلال فترة مهمة من الحرب الباردة. س.إ/ نيك مارتن
الكاتب: سارة إبراهيم