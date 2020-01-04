 بعد مقتل سليماني.. دعوات بسحب الجنود الألمان من العراق | أخبار | DW | 04.01.2020

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أخبار

بعد مقتل سليماني.. دعوات بسحب الجنود الألمان من العراق

يتواجد في العراق جنود ألمان في مهمة تدريب جنود عراقيين. هذا التفويض علَّقه الآن الجيش الألماني مؤقتا، بعد مقتل سليماني، بسبب مخاطر وقوع تصعيد في المنطقة، ليندلع نقاش حول إنهاء مهمة الجيش الألماني في العراق بشكل نهائي.

تدريب البيشمرجه الكردية على أيدي جنود ألمان

جنود ألمان يقومون بتدريب قوات البيشرمجه الكردية في أربيل بشمال العراق (صورة من الأرشيف)

في مقابلة مع إذاعة "دويتشلاند فونك" دعت ساسكيا إسكن، الرئيسة المشاركة للحزب الإشتراكي الديمقراطي الشريك في الحكومة الألمانية إلى مراجعة على الأقل للمهمة الحالية لجنود الجيش الألماني (بوندسفير) المتواجدين في العراق. ورحبت إسكن اليوم السبت (الرابع من كانون الثاني/ يناير 2020) بقرار تعليق مهمة التدريب مؤقتًا في بلاد الرافدين.

كما أعرب السياسي الاشتراكي أيضا هانز بيتر بارتلز، مفوض شؤون الدفاع بالبرلمان الألماني، عن مخاوفه بشأن مواصلة مهمة الجيش الألماني في العراق.

وكان البرلمان الألماني قد مدد تفويض تدريب قوات الأمن العراقية في 24 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ويستمر هذا التفويض حتى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 2020.

ويدعو سياسيون بحزب الخضر وسياسيون بحزب اليسار المعارضين إلى إنهاء مهمة الجنود الألماني في وسط العراق. بيد أن إسكن ذهبت إلى أبعد من ذلك وكررت دعوة الحزب الاشتراكي الديمقراطي لإنهاء استخدام طائرة الاستطلاع الألمانية "تورنادو" المتمركزة في الأردن، والتي تعتبر جزءا من المهمة الدولية ضد ميليشيا تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) الإرهابية.

الاتحاد المسيحي: لابد من البقاء في العراق

بيد أن نوربرت روتغن، مسؤول السياسية الخارجية بحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، الذي تنتمي إليه المستشارة أنغيلا ميركل، يتخذ موقفا مختلفًا. وأعلن أنه ضد انسحاب جنود الجيش الألماني من العراق.

وقال روتغن، وهو نائب رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان الألماني (بوندستاغ) لصحف مجموعة فونكه الإعلامية إن تعزيز الجيش العراقي كان "حاسمًا بالنسبة للعراق كدولة لضمان أمنه بنفسه على المدى الطويل. وبالتالي فإن المساهمة الألمانية هي وصية (فرض) من مسؤوليات سياستنا الخارجية وتتبع أيضًا مصالحنا الأمنية الخاصة".

ويتمركز حاليًا حوالي 130 جنديا من الجيش الألماني في العراق، بما في ذلك حوالي 30 جنديًا في قاعدة التاجي وكذلك في بغداد، وحوالي 100 جندي في مناطق الأكراد بشمال العراق.

الناتو يعلق تدريب القوات العراقية

مختارات

منعطف خطير في مسلسل التصعيد بين طهران وواشنطن ذلك الذي يمثله مقتل رجل إيران القوي قاسم سليماني. وبينما يطالب العراقيون بعدم الزج ببلادهم في حرب بالوكالة، يبدو أن العراق بات ساحة مكشوفة لهذه الحرب، فكيف سيتأثر؟ (03.01.2020)

واشنطن وجهت صفعة مؤلمة لإيران بقتل رجلها القوي قاسم سليماني، وطهران توعدت بالرد والانتقام في "الوقت والمكان المناسبين"، ما أثار مخاوف إقليمية ودولية من اندلاع حرب في منطقة الخليج؟ فما هي احتمالات نشوب حرب بين الطرفين؟ (03.01.2020)

في غضون ذلك، أعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو) اليوم السبت تعليق مهمة تدريب القوات العراقية، وسط مخاوف من إمكانية اندلاع نزاع جديد في المنطقة عقب مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني في هجوم أمريكي بطائرة مسيّرة. وقال المتحدث باسم الناتو، ديلان وايت: "بعثة الناتو مستمرة، لكن أنشطة التدريب تم تعليقها حاليا"، مضيفا أن الحلف يتخذ جميع الإجراءات الاحترازية لحماية أفراده.

يشار إلى أن البعثة الحالية للناتو في العراق بدأت عام 2018 بهدف تدريب القوات المسلحة العراقية ومنع تنظيم داعش من استجماع قوته. ويشارك مئات الأفراد من حلفاء الناتو وكذلك دول من خارج الناتو، بينها السويد وفنلندا، في تلك المهمة.

ص.ش/أ.ح (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

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  • Bundeswehr Soldaten in Afghanistan Archiv 2009

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  • Deutsch-Französische Brigade Soldaten Deutschland Frankreich

    مهام الجيش الألماني في الخارج

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  • EUTM Bundeswehr europäische Trainingsmission Ausbildung Mali Armee

    مهام الجيش الألماني في الخارج

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    مهام الجيش الألماني في الخارج

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    مهام الجيش الألماني في الخارج

    مهام قاتلة

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  • Deutsche KFOR-Soldaten im Kosovo

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    حرب كوسوفو

    أطول مهمة للقوات الألمانية كانت في كوسوفو تحت قيادة قوات الناتو المشتركة. وحتى الآن مازال هناك أكثر من 700 جندي يؤدون مهامهم في كوسوفو التي مزقتها الحرب. ومنذ بداية المهمة عام 1999 وحتى اليوم قتل 26 جنديا خلال القيام بخدمتهم.

  • Patriot Abwehrstaffel in Kahramanmaras

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    حماية الحدود التركية

    قامت وحدة صواريخ باترويت الألمانية بحماية الحدود الجنوبية لتركيا بالتعاون مع قوات أميركية وهولندية تحت علم قوات الناتو. راقبت الوحدة الحدود مع سوريا منذ عام 2013. وتم سحب الوحدة المكونة من بطارتين للصواريخ و400 جندي في آب/أغسطس 2015، علما أن تفويض البرلمان الألماني لهذه المهمة سينتهي في نهاية كانون الثاني/يناير 2016.

  • Deutschland Bundesmarine Schnellboot

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    الشرق الأوسط

    تشارك سفن حربية ألمانية ضمن عمليات اليونيفيل في البحر الأبيض المتوسط. أنشأت الأمم المتحدة قوات اليونيفيل لمراقبة الحدود بين إسرائيل ولبنان عام 1978، وتم تمديد مهمة اليونيفيل بعد الحرب بين لبنان وإسرائيل عام 2006.

  • Verdacht auf Korruption bei deutschen Rüstungsfirmen

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    فرقاطات ألمانية

    بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 على نيويورك، قرر حلف الناتو إطلاق عملية "اكتف انديافور" في منطقة البحر الأبيض المتوسط. العملية تستهدف مراقبة نشاط الجماعات الإرهابية والمنظمات الإجرامية، وتشارك فيها غواصات وفرقاطات بحرية ألمانية.

    الكاتب: مارتن كوخ / م. أ.م


مختارات

مهام الجيش الألماني في الخارج

"الدفاع عن أمن ألمانيا يتم في الهيندوكوش أيضا"، إنها الجملة التي قالها وزير الدفاع الأسبق بيتر شتروك خلال وصفه للعمليات الأولى للجيش الألماني في أفغانستان. جولة مصورة عن المهام العسكرية للجيش الألماني خارج حدود بلاده. (01.12.2015)  

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