رفض أمريكي وأوروبي لإرسال جنود إلى أوكرانيا

رفضت واشنطن ودول أوروبية مقترحا فرنسيا لإرسال جنود من حلف الناتو إلى أوكرانيا. وتخشى أوروبا من زيادة رقعة الحرب في حال تم إرسال جنود وهو ما حذرت منه موسكو. إلى ذلك يجري الرئيس زيلينسكي محادثات في الرياض لبحث سبل الدعم.

أعلن البيت الأبيض الثلاثاء (27 فبراير/ شباط 2024) أن الولايات المتحدة لن ترسل قوات للقتال في أوكرانيا، بعدما لم يستبعد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إرسال قوات غربية. وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون في بيان "الرئيس بايدن كان واضحا بأن الولايات المتحدة لن ترسل قوات للقتال في أوكرانيا".

وأكدت أن بايدن يعتقد أن "الطريق إلى النصر" هو أن يوافق الكونغرس على المساعدات العسكرية العالقة "حتى تحصل القوات الأوكرانية على الأسلحة والذخيرة التي تحتاجها للدفاع عن نفسها" ضد الغزو الروسي. وردا على سؤال عما إذا كان بإمكان الولايات المتحدة إرسال قوات لأغراض أخرى مثل التدريب، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر أن إدارة بايدن تعارض أي نشر للقوات في أوكرانيا.

وقال ميلر للصحافيين "لن نرسل قوات إلى الأرض في أوكرانيا. الرئيس كان واضحا للغاية." وأكد البيت الأبيض ووزارة الخارجية أن الأولوية هي أن يوافق الكونغرس على مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا. وقال ميلر "نعتقد بشكل أساسي بأن الطريق إلى النصر بالنسبة لأوكرانيا الآن يقع في مجلس النواب الأمريكي".

رفض أوروبي لطرح ماكرون

رفضت برلين ولندن وحلفاء أوروبيون آخرون لكييف الثلاثاء طرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي اعتبر الإثنين أنه "لا ينبغي استبعاد" إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا. ورد الكرملين الثلاثاء محذرا بأن إرسال قوات إلى أوكرانيا "لن يكون في مصلحة" الغرب.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن مجرّد إثارة هذا الاحتمال يشكّل "عنصرا جديدا مهما جدا" في الصراع. وسئل بيسكوف عن خطر نشوب نزاع مباشر بين الحلف الأطلسي وروسيا في حال إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا، فأجاب "في هذه الحالة علينا أن نتحدث ليس عن احتمال بل عن حتمية" المواجهة.

وأقر ماكرون الإثنين في باريس في ختام مؤتمر دولي لدعم أوكرانيا نظمته فرنسا، بعدم وجود "إجماع اليوم لإرسال ... قوات على الأرض" لكنه أضاف "ينبغي عدم استبعاد أي شيء. سنفعل كل ما ينبغي حتى لا تتمكن روسيا من الانتصار في هذه الحرب".

ولفت إلى أن "كثير من الناس الذين يقولون +لا أبدا+ اليوم هم أنفسهم الذين كانوا يقولون +لا للدبابات ولا للطائرات ولا للصواريخ طويلة المدى أبدا+ قبل عامين"، عندما غزت روسيا أوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022.

وكان ماكرون يتحدث في ختام مؤتمر دولي لدعم أوكرانيا تم تنظيمه على عجل في فرنسا بحضور سبعة وعشرين دولة اخرى، في مرحلة حرجة بالنسبة لكييف، التي تنتظر الأسلحة الغربية اللازمة للتصدي للقوات الروسية.

زيلينسكي في السعودية

أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض اليوم الثلاثاء تركزت على مسار الغزو الروسي المستمر منذ عامين.

وكتب زيلينسكي على تيليغرام يقول إن الموضوعات الرئيسية التي ستتناولها المناقشات هي إطار صيغة السلام، الذي وضعته كييف لإنهاء الغزو الروسي، وعودة الأسرى والمرحلين.

وعقدت أوكرانيا عدة اجتماعات متعددة الأطراف لمناقشة صيغة السلام مع ممثلين عن عشرات الدول. وتنص الخطة على انسحاب القوات الروسية، والاعتراف بحدود أوكرانيا في حقبة ما بعد الاتحاد السوفييتي عام 1991، ووضع بنود لمحاسبة روسيا على أفعالها. وتأمل كييف في عقد قمة سلام بسويسرا هذا الربيع بمشاركة زعماء تلك الدول.

ع.أ.ج/ ع.ش (أ ف ب، )