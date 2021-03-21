 بعد مفاوضات ماراثونية.. ألمانيا تقرر الإغلاق شبه التام بمناسبة عيد الفصح | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 23.03.2021

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بعد مفاوضات ماراثونية.. ألمانيا تقرر الإغلاق شبه التام بمناسبة عيد الفصح

ستمضي ألمانيا عيد الفصح في شبه إغلاق تام يشمل خصوصاً غالبية المتاجر وإلغاء الاحتفالات الدينية بالمناسبة أو إقامتها عبر الإنترنت في إطار جهود مكافحة "الجائحة الجديدة" المتمثّلة بتفشّي نسخ متحوّرة من وباء كوفيد-19.

محادثات عسيرة تمخضت عنها قرارات تمديد الإغلاق.

محادثات عسيرة تمخضت عنها قرارات تمديد الإغلاق.

بعد محادثات لأكثر من 12 ساعة إلى غاية فجر الثلاثاء (23 مارس/ آذار 2021) اتفقت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورؤساء الولايات الألمانية الـ 16 على تمديد إجراءات العزل العام حتى 18 أبريل/ نيسان المقبل، ستتخللها فترة إغلاق تام أثناء عطلة عيد القيامة في محاولة للسيطرة على موجة ثالثة من جائحة كوفيد-19.

مختارات

حول موضوعات مثل حظر تجول جزئي وقضاء الإجازة وعطلة عيد الفصح وعمل المدارس، بدأت بعد الظهر مشاورات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات الألمانية. ومن غير المنتظر تخفيف القواعد الصارمة للمخالطات، بحسب تسريبات من الاجتماع

تصدر اسم وزير الصحة الألماني شبان وسائل الإعلام خلال الساعات الماضيةـ بسبب أنباء عن دور كبير لشريك حياة الوزير الألماني في صفقة بيع نصف مليون كمامة لوزارة الصحة. الشركة المسؤولة عن الصفقة ردت على تلك الأنباء.

أكد فريق بحثي في جامعة غرايسفالد الألمانية وجود صلة بين لقاح أسترازينيكا وحدوث جلطات في الوريد الجيبي في الدماغ، بيد أنه قدم في الوقت نفسه طريقة للعلاج.

جولة جديدة في الخلاف المستمر بين الاتحاد الأوروبي وشركة أسترازينيكا، إذ تحدثت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بغضب عن "تقصير" الشركة في حق دول التكتل، بينما استطاعت إنجاح حملة التطعيم في بريطانيا.

وفي محادثات شبهها رئيس ولاية بافاريا ماركوس زودر  بـ "الولادة العسيرة"، كانت ميركل تدفع نحو اتخاذ موقف أكثر صرامة لمكافحة الوباء فعدلت عن خطط متفق عليها هذا الشهر لإعادة فتح الاقتصاد تدريجياً، وذلك بعد ارتفاع حاد في معدل الإصابات بفيروس كورونا.

وقالت ميركل خلال مؤتمر صحفي: "نحن ببساطة نواجه الآن جائحة جديدة. السلالة البريطانية المتحورة أصبحت سائدة". وأضافت بالقول: "بشكل أساسي، نواجه فيروساً جديداً من نفس النوع لكن له خصائص مختلفة للغاية. فهو أشد فتكاً، وأكثر عدوى، ومعدٍ لفترة أطول".

ارتفاع الإصابات

وبدأت ألمانيا تخفيف القيود بحذر في وقت سابق من الشهر الجاري. لكن انتشار سلالات متحورة أخرى أكثر عدوى تسبب في ارتفاع الإصابات، مما أثار مخاوف من استنزاف طاقة المستشفيات قريباً ما لم يتم فرض المزيد من القيود.

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انقسام في ألمانيا بشأن مرحلة الإغلاق الثالثة

وبلغ عدد الإصابات من بين كل 100 ألف شخص على مدى أسبوع 107 حالات يوم الاثنين، وهو أعلى من المستوى الذي يثقل كاهل وحدات العناية المركزة. ويتلقى أكثر من 3000 مصاب بكوفيد-19 العلاج في وحدات العناية المركزة. وذكرت ميركل أن ألمانيا في سباق مع الوقت لتطعيم سكانها قبل هيمنة السلالات الجديدة من فيروس كورونا. وتلقى نحو تسعة بالمئة من

الألمان جرعة واحدة على الأقل من اللقاح لكن وتيرة التطعيمات من المتوقع أن تزيد الشهر المقبل. وقالت ميركل "الأوضاع الصعبة استمرت لفترة أطول مما كنا نتوقع لكن من الواضح تماما أن هناك ضوءا في نهاية النفق". 

وفي هذا السياق أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الثلاثاء أنه تم إعطاء 10.9 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في ألمانيا حتى الآن. وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بـ 216 ألفاً و165 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق الأمر عاماً وأربعة أشهر لتطعيم 75 بالمائة من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

من جانب آخر أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الثلاثاء أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 7 آلاف و485 إصابة، استناداً إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

قرارات الاتفاق:

 ومن أهم ما تمّ الاتفاق عليه:

- البقاء في المنازل لمدة خمسة أيام اعتباراً من أول أبريل/ نيسان إلى جانب الحد من التواصل مع الآخرين قدر المستطاع، وحظر كامل على التجمّعات، وعلى تناول الطعام في الهواء الطلق، كما ستُغلَق سائر المتاجر، باستثناء تلك التي تبيع المواد الغذائية والتي سيُسمح لها بأن تفتح أبوابها يوم 3 نيسان/ أبريل فقط. كما ستُقام قداديس القيامة عبر الإنترنت لتفادي التجمعات.

- حظر التجمعات العائلية الكبيرة خلال فترة عطلة عيد القيامة حيث لا يُسمح إلا لأسرتين بالتجمع أي ما يصل إلى خمسة أشخاص، دون احتساب الأطفال دون 14 عاماً.

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- تغيير التشريع المتعلق بقانون الوباء حتى يتم فرض إجراء اختبار على جميع القادمين عبر الجو من أماكن العطل في الخارج. وقد حثّ المسؤولون وبإلحاح الناس بعدم الذهاب إلى العطل والمكوث في منازلهم.

- تشديد الإجراءات في المناطق التي بلغ فيها معدل الاستنساخ أكثر من 100، بما في ذلك فرض حظر التجوال.

- تكثيف توزيع الاختبارات السريعة في المدارس وروضات الأطفال، حتى يتمكن التلاميذ والأطر التعليمية من فحص أنفسهم مرتين في الأسبوع، بينما تُرك قرار إقفال أو فتح المدارس إلى  المسؤولين المحليين للنظر في في الأمر.

و.ب/ ع.غ (أ ف ب، د ب أ، رويترز)

 

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