من المستفيد؟ اتفاق تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور

بعد مرور ما يقرب من 25 عاما تمخضت المفاوضات عن اتفاق تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة ميركوسور. ما الذي تعنيه الاتفاقية التجارية بالنسبة للشعوب في أمريكا اللاتينية وأوروبا - ومتى يمكن أن تدخل حيز التنفيذ؟

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين يوم الجمعة الماضي (السادس من ديسمبر/ كانون الأول 2024) في مونتيفيديو وهي مبتهجة: "يمثل اليوم حدثًا تاريخيًا حقًا". والسبب: اختتام مفاوضات اتفاقية الاتحاد الأوروبي والسوق المشتركة الأمريكية الجنوبية، المعروفة باسم ميركوسور.

وشددت فون دير لاين على أوجه التشابه في القيم بين المنطقتين، وأكدت على أن "رسالة قوية" يتم إرسالها إلى العالم - وهي أن الديمقراطيات يمكن أن تعتمد على بعضها البعض في عالم تتزايد فيه المواجهة.

وبعد ما يقرب من 25 عامًا من المفاوضات من المقرر الآن وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية الاتحاد الأوروبي ومجموعة ميركوسور، وحسب فون دير لاين، فإن هذه الاتفاقية هي واحدة من "أكبر الشراكات التجارية والاستثمارية التي شهدها العالم على الإطلاق".

ما الذي تنظمه الاتفاقية؟

تهدف الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة ميركوسور إلى ربط أكثر من 700 مليون شخص في قارتي أمريكا الجنوبية وأوروبا. فمن ناحية هناك 450 مليون مواطن في دول الاتحاد الأوروبي الـ 27، ومن ناحية أخرى هناك 270 مليون شخص في البرازيل والأرجنتين وأوروغواي وباراغواي. تم تعليق عضوية فنزويلا في ميركوسور حتى إشعار آخر. ولا تنطبق الاتفاقية بعد على بوليفيا أحدث أعضاء مجموعة ميركوسور.

وتم الاتفاق بالفعل على النقاط الرئيسية في عام 2019. سيتم إلغاء أكثر من 90% من التعريفات الجمركية تدريجياً من كلا الجانبين. وتقدر المفوضية الأوروبية أن هذا سيمكن مصدري الاتحاد الأوروبي من توفير أكثر من أربعة مليارات يورو سنويا على المدى القصير أو الطويل.

لا خوف من الاتصال: خافيير ميلي (الأرجنتين)، ولويس لاكال بو (أوروغواي)، وأورزولا فون دير لاين، ولويس إيناسيو لولا دا سيلفا (البرازيل)، وسانتياغو بينا (باراغواي، من اليسار) صورة من: EITAN ABRAMOVICH/AFP/Getty Images

الاتحاد الأوروبي يريد التجارة الحرة والمواد الخام

ومن وجهة النظر الأوروبية من المرجح أن ينصب التركيز الرئيسي على استيراد المواد الخام وتصدير السيارات والآلات. من المرجح أيضا أن يكون اهتمام الاتحاد الأوروبي بالاتفاقية التجارية قد ازداد مرة أخرى على خلفية تنصيب دونالد ترامب في يناير/ كانون الثاني المقبل. وكان الرئيس الأمريكي المنتخب قد هدد بالفعل الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية خلال الحملة الانتخابية.

وفي ضوء الوضع الجيوسياسي، وصفت فون دير لاين الاتفاق يوم الجمعة بأنه "ضرورة سياسية". فعلى سبيل المثال، يرغب الاتحاد الأوروبي في أن يصبح أقل اعتمادا على الصين في الحصول على المواد الخام المهمة مثل المواد الأرضية النادرة. هذه المعادن الضرورية للتكنولوجيات الرئيسية يمكن أن توفرها دول مجموعة ميركوسور.

وحسب أرقام الاتحاد الأوروبي، صدّرت دول الميركوسور بشكل رئيسي المنتجات المعدنية والمواد الغذائية والمشروبات والتبغ إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2023، بينما صدّرت دول الاتحاد الأوروبي الآلات والمعدات والمواد الكيميائية والمنتجات الصيدلانية على وجه الخصوص إلى دول الميركوسور الأربع. بلغ حجم التجارة بين الكتلتين نحو 110 مليار يورو في عام 2023.

وفي الاتحاد الأوروبي ولا سيما في ألمانيا، من المرجح أن يأمل مصنعو السيارات على وجه الخصوص أن يتم تخفيض رسوم الاستيراد بنسبة 35 في المائة، بينما يتطلع المنتجون في أمريكا الجنوبية إلى أن يتمكنوا من بيع المنتجات الزراعية مثل اللحوم والسكر بسهولة أكبر إلى الاتحاد الأوروبي في المستقبل.

النزاع حول المعايير البيئية

منذ عام 2019، فشل إبرام الاتفاقية في المقام الأول بسبب مطالب الاتحاد الأوروبي بمتطلبات بيئية أكثر صرامة، التي سيتم تحديدها في بروتوكول إضافي. وفي بيان صحفي، أكدت المفوضية الأوروبية أن الاتفاقية التي تم التفاوض عليها الآن تحتوي على "التزامات واضحة وملموسة وقابلة للقياس لوقف إزالة الغابات".

كما كانت هناك انتقادات للاتفاقية من أمريكا الجنوبية في الماضي. على سبيل المثال أعرب الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي عن معارضته خلال حملته الانتخابية، كما تحدث الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ضد البروتوكول الإضافي.

الاتحاد الأوروبي ودول الميركوسور يقتربان من تفعيل اتفاق التجارة الحرة To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

المزارعون الأوروبيون يحشدون ضدها

وقد أدت الاتفاقية إلى احتجاجات شديدة من المزارعين في الأسابيع الأخيرة، لا سيما في فرنسا، ولكن أيضًا في بلجيكا. فهم يخشون من المنافسة غير العادلة من المنتجات الرخيصة من أمريكا الجنوبية ويشتكون من تدني لوائح الحماية والمتطلبات البيئية المطبقة هناك. كما تحدث اتحاد المزارعين الألمان أيضًا ضد الاتفاقية ودعا إلى إجراء مفاوضات جديدة.

وترفض المنظمات البيئية مثل منظمة السلام الأخضر الاتفاقية. ومن بين أمور أخرى، يخشون من استمرار إزالة الغابات المطيرة من أجل إنتاج منتجات مثل لحوم الأبقار وفول الصويا لعلف الحيوانات.

ويقول المؤيدون للاتفاقية إن الاتفاقية تحمي معايير الاتحاد الأوروبي وتنص على حصص في بعض المجالات، مثل لحوم الأبقار والدواجن والسكر. وقالت المفوضية الأوروبية يوم الجمعة إن مصالح جميع الأوروبيين، بما في ذلك المزارعين، ستتم حمايتها بموجب الاتفاقية

الاتفاق يقسم دول الاتحاد الأوروبي

وتختلف الآراء حول الاتفاقية أيضًا داخل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ففرنسا من أشد المعارضين للاتفاقية. وقال قصر الإليزيه يوم الخميس الماضي إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أوضح لأورزولا فون دير لاين أن الاتفاق بشكله الحالي "غير مقبول". وسيستمر الدفاع عن "سيادة فرنسا الزراعية". كما أعربت بولندا وإيطاليا عن شكوكهما بشأن الاتفاق.

ومن ناحية أخرى تدعم ألمانيا وإسبانيا الاتفاق. وقد ضغطت ألمانيا مؤخرًا بشكل متزايد من أجل إبرام سريع للاتفاقية.

يعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور بشكله الحالي "غير مقبول" صورة من: Ludovic Marin/AFP/Getty Images

متى ستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ الفعلي؟

على الرغم من الاتفاقية من المرجح أن يمر بعض الوقت قبل أن تدخل اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ الفعلي، فلا يزال يتعين على كلا الجانبين التصديق عليها ولا يزال من الممكن فرض المزيد من الحصار. وتصف المفوضية الأوروبية نهاية المفاوضات بأنها "خطوة أولى" نحو إبرام الاتفاقية.

وعلى جانب الاتحاد الأوروبي يجب أولاً وضع الصيغة النهائية لنص المعاهدة من الناحية القانونية وترجمته إلى جميع لغات الاتحاد الأوروبي الـ 23 الأخرى. وبعد ذلك سيتم تقديم النص إلى مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، حسبما أعلنت المفوضية يوم الجمعة.

وقال متحدث باسم المفوضية يوم الخميس في بروكسل إنه لا يزال يتعين على المفوضية الأوروبية تقييم الأساس القانوني النهائي للاتفاقية. وتعتمد الخطوات التالية على ذلك.

ففي حال اعتبارها اتفاقية تجارية بحتة، يمكن أن تفشل بسبب الموافقة اللازمة من الدول الأعضاء: يمكن أن تمنع الاتفاقية إذا صوتت أربع دول على الأقل تمثل أكثر من 35 في المائة من سكان الاتحاد الأوروبي ضدها. وإذا تأثرت أيضًا اختصاصات الدول الأعضاء، فإن صوتًا واحدًا معارضًا سيكون كافيًا لفشل الاتفاقية.

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أعده للعربية. م.أ.م