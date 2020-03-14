بعد مفاوضات.. ألمانيا والنرويج تتفقان على مشروع غواصات بالمليارات

بعد سنوات من المفاوضات، توصلت ألمانيا والنرويج إلى اتفاق بشأن مشروع غواصات بمليارات اليورو. وبموجبه ستشتري ألمانيا والنرويج معاً 6 غواصات من طراز تايب 212 من شركة تايسنكروب الألمانية للصناعات البحرية (TKMS/تي كيه أم أس) - وهي مجموعة وشركة قابضة لمزودي السفن البحرية والسفن السطحية والغواصات - بحسب بيان مشترك لوزيري الدفاع الألماني والنرويجي.
وستحصل ألمانيا على غواصتين في حين تحصل النرويج على 4 غواصات. ومن المقرر أن يتم بناء الغواصات في ميناء مدينة كيل الألمانية. وبحسب وكالة إن.تي.بي النرويجية للأنباء، سيكلف المشروع النرويج حوالي 45 مليار كرون، أي ما يعادل 4.5 مليار يورو تقريباً. ولم يتضح بعد موعد تسليم الغواصات الست، ففي حين نقلت أنباء عن تسليمها في عام 2025، أفادت وزارة الدفاع النرويجية في وقت لاحق أن الموعد المتوقع للتسليم سيبدأ بين عامي 2028 و2030 على أقرب تقدير.
وقالت وزارة الدفاع الألمانية إن المشروع سيؤمن عدداً من الوظائف عالية القيمة في كيل والمنطقة المحيطة بها حتى منتصف العقد المقبل. كما سيعزز المشروع التعاون بين القوات البحرية الألمانية والنرويجية.
وأضافت الوزارة أنه "مع هذه الخطوة فإن ألمانيا والنرويج يمهدان معاً الأرض لمزيد من التعاون مع عدد كبير من الحلفاء في الاتحاد الأوروبي وحلف ناتو".
يذكر أن المفاوضات بشأن المشروع كانت قد بدأت عام 2019 لكنها تعثرت بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد. واتفقت الدولتان على شراء الصواريخ لتسليح الغواصات. بحسب ما نشره موقع (إن دي ار) الألماني.
يأتي ذلك في حين يحتاج المشروع إلى الحصول على موافقة لجنة الميزانية في البرلمان الألماني.
ر.ض
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