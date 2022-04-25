 بعد معالم برلين .. كاتدرائية كولونيا الشهيرة تطفئ أنوارها ليلا! | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 09.08.2022

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منوعات

بعد معالم برلين .. كاتدرائية كولونيا الشهيرة تطفئ أنوارها ليلا!

وسط أزمة الطاقة التي تكافح ألمانيا لمواجهتها، من المقرر أن تطفئ الكاتدرائية الشهيرة في مدينة كولونيا الألمانيا أنوارها بغرض توفير الكهرباء. وسيبدأ وقت إطفاء الإضاءة الساعة 10 مساء بمجرد حلول الخريف.

الكاتدرائية، أشهر معلم في مدينة كولونيا الألمانية

توفيرا للطاقة.. إطفاء الأضواء في كاتدرائية كولونيا

من المقرر إظلام الكاتدرائية الشهيرة في مدينة كولونيا الألمانيةبغرض توفير الكهرباء، في الوقت الذي تكافح فيه ألمانيا أزمة إمدادات الطاقة وارتفاع الأسعار.

مختارات

قال مراقبون إن خطة الطوارئ الأوروبية التي تتضمن إجراء وقف محتمل في واردات الغاز الروسي قد يبدأ العمل بها بشكل رسمي اعتباراً من الغد. وفق الخطة، سيتعين على ألمانيا وحدها خفض استهلاكها بنحو عشرة مليارات متر مكعب.

مع توقع أزمة غاز بألمانيا في أشهر الشتاء، لا يمر أسبوع دون دعوات جديدة لتوفير الطاقة وتحذيرات من ارتفاع أسعار الغاز. فكيف تستعد الشركات الألمانية التي تعتمد على الغاز بشكل رئيسي لمواجهة نقص محتمل في الإمدادات؟

بعد زيادة اعتمادها على الغاز الروسي، طلبت شركة "يونيبر" الألمانية العملاقة للطاقة من الحكومة إنقاذها مع تفاقم الأزمة. لكن هل يجب على دافعي الضرائب تحمل عبء هذا النموذج الاقتصادي السيء وإنقاذ يونيبر وأخواتها؟

وقالت سلطات المدينة اليوم الثلاثاء (9 أغسطس/ آب 2022) إن المدينة التاريخية الواقعة على نهر الراين ستطفئ جميع الأنوار عن العديد من مبانيها التمثيلية - وأشهرها الكاتدرائية نفسها - ابتداء من الساعة 11 مساء كل مساء.

وبمجرد حلول الخريف، سيبدأ وقت إطفاء الإضاءة الساعة 10 مساء. وكان من المعتاد أن تُضاء الكاتدرائية الشهيرة المبنية على الطراز القوطي خلال ساعات الظلام.

وقالت سلطات المدينة إن القرار جاء بسبب الحرب في أوكرانيا والعقوبات التي فرضتها ألمانيا على صادرات النفط والفحم الروسية، وهو ما تبعه خفض جذري من جانب روسيا لإمدادات الغاز لألمانيا.

ومن بين الإجراءات الأخرى التي قررتها مدينة كولونيا، تعتيم إضاءة الشوارع في المدينة بنسبة 50 في المائة من الإضاءة المعتادة، إلى جانب تأخير أوقات الإنارة وتبكير إطفائها.

وتتخذ مدن أخرى فيألمانيا، من بينها برلين، إجراءات مماثلة فيما يتعلق بإنارة المعالم التاريخية والمباني الحكومية.

وتحاول مدينة هانوفر تقليل استهلاكها للطاقة بنسبة 15 في المائة، وذلك بأن يكون الحد الأقصى لدرجة حرارة الغرف في مباني البلدية 20 درجة مئوية، إلى جانب إغلاق الإنارة في المتاحف والمعالم الأخرى، وإيقاف تسخين المياه في حمامات المباني التي تديرها المدينة والقاعات الرياضية.

ر.ض/ ص.ش (د ب أ)

  • Illumination at Cologne Cathdral (picture-alliance/dpa/R. Vennenbernd)

    كاتدرائية كولونيا.. واجهات مضاءة تدعو إلى السلام

    الطريق إلى السلام

    تترافق ذكريات الحرب العالمية الأولى مع الدعوة إلى السلام والتسامح، هذه هي خلاصة رسالة الفنانين ديتليف هارتونغ وجورج ترينز. تظهر رسالة الفنانين على شكل حروف مضاءة وملونة على الواجهة المزخرفة لكاتدرائية كولونيا.

  • Light installation at Cologne Cathedral (picture-alliance/dpa/Kölner Domkapitel/Hartung & Trenz)

    كاتدرائية كولونيا.. واجهات مضاءة تدعو إلى السلام

    1914.. بدء الحرب العالمية الأولى

    شكل حجم واجهة كاتدرائية كولونيا وأبعادها المعمارية تحدياً للفنانين ديتليف وجورج. نُفِذت الإضاءة بإستخدام تسعة عشر جهاز إضاءة عالي الدقة، وضعت حقول الإضاءة إلى جانب بعضها البعض لتشكل الرقم 1914 في إشارة إلى العام الذي نشبت فيه الحرب العالمية الأولى. استمر عرض الجزء الأول 15 دقيقة، وتمكنت خلالها فنون الإضاءة من تقديم لمحة عن أهوال الحرب.

  • Dona Nobis Pacem illumination at Cologne Cathedral (Hartung & Trenz)

    كاتدرائية كولونيا.. واجهات مضاءة تدعو إلى السلام

    إمنحونا السلام

    كانت عبارة "إمنحونا السلام" التي قدمها الفنانان ديتليف وجورج مقنعة إلى حد بعيد، وستكون هذه العبارة هي شعار "الحج" لكاتدرائية كولونيا هذا العام. الزوار مدعوون لتصوير سيمفونية الأضواء هذه، كما هم مدعوون في الوقت ذاته إلى مشاركة الأصدقاء في جميع أنحاء العالم، ويأمل "هيلموت بيين" وهومنسق هذه الإحتفالية البصرية أن تجلب هذه الصور الأمل والتفاؤل بالمستقبل وبالسلام.

  • Illumination at Cologne Cathedral (picture-alliance/dpa/R. Vennenbernd)

    كاتدرائية كولونيا.. واجهات مضاءة تدعو إلى السلام

    نهاية الحرب

    ستُعْرض أمام واجهة كاتدرائية كولونيا مجموعة من التماثيل التي ترمز إلى السلام، كما ستُعْرض أيضاً عبارة السلام مكتوبة بإثنتي عشرة لغة. يُمكن للزوار أن يضبطوا الأضواء حسب مشيئتهم. استمرت الحرب العالمية الأولى أربع سنوات، وقد انتهت بتاريخ 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 1918. وقتل خلال الحرب حوالي 17 مليون شخص.

  • Illumination at Cologne Cathedral (picture-alliance/dpa/R. Vennenbernd)

    كاتدرائية كولونيا.. واجهات مضاءة تدعو إلى السلام

    نشر ثقافة التسامح

    في الوقت الذي تقوم فيه وسائل الإعلام بنشر الأخبار التي تتعلق بكراهية الأجانب والتحريض ضدهم في ألمانيا، تعمل الكنيسة على تعزيز التسامح بين الناس من خلال برنامج شامل يتناول شتى الأحداث، كما يتناول إقامة الصلوات خلال أيام "الحج" للكاتدرائية. والهدف من كل الفعاليات هو تعزيز التعايش السلمي بين مختلف الأديان والثقافات في العالم. الكاتب: غابي راوخر/ غالية داغستاني

    الكاتب: غالية داغستاني


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