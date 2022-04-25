بعد معالم برلين .. كاتدرائية كولونيا الشهيرة تطفئ أنوارها ليلا!

من المقرر إظلام الكاتدرائية الشهيرة في مدينة كولونيا الألمانيةبغرض توفير الكهرباء، في الوقت الذي تكافح فيه ألمانيا أزمة إمدادات الطاقة وارتفاع الأسعار.

وقالت سلطات المدينة اليوم الثلاثاء (9 أغسطس/ آب 2022) إن المدينة التاريخية الواقعة على نهر الراين ستطفئ جميع الأنوار عن العديد من مبانيها التمثيلية - وأشهرها الكاتدرائية نفسها - ابتداء من الساعة 11 مساء كل مساء.

وبمجرد حلول الخريف، سيبدأ وقت إطفاء الإضاءة الساعة 10 مساء. وكان من المعتاد أن تُضاء الكاتدرائية الشهيرة المبنية على الطراز القوطي خلال ساعات الظلام.

وقالت سلطات المدينة إن القرار جاء بسبب الحرب في أوكرانيا والعقوبات التي فرضتها ألمانيا على صادرات النفط والفحم الروسية، وهو ما تبعه خفض جذري من جانب روسيا لإمدادات الغاز لألمانيا.

ومن بين الإجراءات الأخرى التي قررتها مدينة كولونيا، تعتيم إضاءة الشوارع في المدينة بنسبة 50 في المائة من الإضاءة المعتادة، إلى جانب تأخير أوقات الإنارة وتبكير إطفائها.

وتتخذ مدن أخرى فيألمانيا، من بينها برلين، إجراءات مماثلة فيما يتعلق بإنارة المعالم التاريخية والمباني الحكومية.

وتحاول مدينة هانوفر تقليل استهلاكها للطاقة بنسبة 15 في المائة، وذلك بأن يكون الحد الأقصى لدرجة حرارة الغرف في مباني البلدية 20 درجة مئوية، إلى جانب إغلاق الإنارة في المتاحف والمعالم الأخرى، وإيقاف تسخين المياه في حمامات المباني التي تديرها المدينة والقاعات الرياضية.

ر.ض/ ص.ش (د ب أ)