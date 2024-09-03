بعد مسيرة حافلة.. سواريز يعلن اعتزاله اللعب دولياً

أعلن الهداف التاريخي لمنتخب الأوروغواي لكرة القدم لويس سواريز اعتزاله اللعب دوليا، لتكون مباراة الجمعة القادمة ضد الباراغواي في مونتيفيديو ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026 الظهور الأخير له بقميص بلاده.

أعلن لويس سواريز، الهداف التاريخي لمنتخب أوروغواي لكرة القدم، اعتزاله اللعب الدولي، وذلك في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين (الثالث من سبتمبر/ أيلول 2024). وكشف النجم المخضرم (37 عاما) أن مباراة أوروغواي أمام باراغواي في تصفيات اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) المؤهلة لكأس العالم 2026، يوم الجمعة القادم، ستكون الأخيرة له مع منتخب بلاده.

وقال سواريز في مؤتمر صحفي بالعاصمة الأوروغوايانية مونتيفيديو بصوت ممتزج بالدموع "لقد قدمت كل شيء لمنتخب أوروغواي، ولكن عمري 37 عاما وكأس العالم القادمة لا تزال بعيدة". ويعتبر سواريز هو الهداف التاريخي للمنتخب الأوروغواياني، برصيد 69 هدفا في 142 مباراة، حيث يعتبر أحد أفضل المهاجمين في جيله.

ورغم ذلك، فقد جذب سواريز الانتباه إليه أكثر من مرة بسبب سلوكه غير الرياضي على مدار مسيرته الرياضية. وعوقب سواريز بالإيقاف 9 مباريات دولية بسبب عضه المدافع الإيطالي جورجيو كييليني في كأس العالم 2014 بالبرازيل. ولعب سواريز مع العديد من الأندية الكبرى في أوروبا مثل أياكس أمستردام الهولندي وليفربول الإنجليزي وبرشلونة الإسباني، وهو مرتبط حاليا بعقد مع فريق إنتر ميامي الأمريكي، حيث يلعب بجوار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ع.ش/ ع.م (د ب أ، أ ف ب)