 بعد محادثات شولتس مع بوتين.. هل تتنفس أوروبا الصعداء؟ | مسائية DW | DW | 16.02.2022

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مسائية DW

بعد محادثات شولتس مع بوتين.. هل تتنفس أوروبا الصعداء؟

بعد كييف.. المستشار الألماني أولاف شولتس في موسكو ويتحدث عن مؤشرات إيجابية في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية.. فما أهمية هذه المؤشرات؟ وهل أبعدت محادثاته مع بوتين شبح الحرب في أوروبا؟

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