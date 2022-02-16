بعد محادثات شولتس مع بوتين.. هل تتنفس أوروبا الصعداء؟

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بعد كييف.. المستشار الألماني أولاف شولتس في موسكو ويتحدث عن مؤشرات إيجابية في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية.. فما أهمية هذه المؤشرات؟ وهل أبعدت محادثاته مع بوتين شبح الحرب في أوروبا؟
خلال زيارته لأوكرانيا، تعهد المستشار شولتس بمزيد من المساعدات المالية لكييف واستغرب من موقف موسكو، التي يزورها الثلاثاء. وبينما نقلت سفارات غربية موظفيها لغرب أوكرانيا ترى موسكو الآن "فرصة" لتسوية الأزمة.
إذا ما وقع غزو روسي لأوكرانيا، فإن تركيا المجاورة سيكون لديها الكثير لتخسره. لهذا يريد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التوسط في هذا الملف الشائك. فما هي فرص نجاحه؟ وهل هو وسيط محايد في الأزمة؟
رفض المستشار الألماني أولاف شولتس الانتقادات المتزايدة لنهج حكومته في التعامل مع روسيا، مؤكدا أنها ستدفع "ثمنا باهظا للغاية"، إذا هاجمت أوكرانيا. وكشف شولتس عن عزمه زيارة موسكو "قريبا" لبحث الأزمة الأوكرانية مع بوتين.
عشية جولة تقوده إلى كييف وموسكو، أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن اعتقاده بأن التوتر بين روسيا وأوكرانيا "تهديد خطير جدا جدا للسلام في أوروبا"، محذرا موسكو من "عقوبات فورية وردود فعل قاسية" في حال غزو أوكرانيا.
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