بعد مباراة كوريا.. أوزيل يدخل في مشادات مع مشجعين ألمان

ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن لاعب خط وسط المنتخب الألماني مسعود أوزيل دخل في مشادات كلامية مع بعض الجماهير الألمانية التي حضرت المباراة التي جمعت المانشافت بمنتخب كوريا الجنوبية (0ـ2) في الجولة الثالثة منافسات المجموعة السادسة في مونديال روسيا.
وذكر شهود عيان للصحيفة الألمانية أن كل شيء في البداية كان عادياً، حيث قام أوزيل، بينما كان يتوجه إلى غرفة تغيير الملابس، برمي قميصه في اتجاه جماهير المنتخب الألماني، لكنه عاد فجأة وتوجه إلى الجماهير غاضبا وهو يصرخ ويلوح بيديه قبل أن يتدخل مدرب حراس المرمى أندي كوبكه لتهدئته.
وذكرت صحيفة "بيلد" أن تفاصيل ما وقع بين أوزيل والجماهير الألمانية ليس واضحاً، لكنها تعتقد أن أوزيل تعرض للشتم بينما كان يهم لدخول النفق المؤدي الى غرف الملابس. ويشار على أن أوزيل تعرض لانتقادات لاذعة منذ استقباله وزميله في المنتخب إيلكاي غوندوغان من طرف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في لندن قبل حوالي شهر من انطلاق بطولة كأس العالم.
يذكر أن المنتخب الألماني فقد لقبه كبطل للعالم، بخسارته أمام كوريا الجنوبية أمس. وتلقى الألمان خسارتهم الثانية في الدور الأول مقابل فوز واحد، ليخرجوا من الدور الأول للمرة الأولى منذ عام 1938، علما أن الدور الأول حينها كان يُلعب بنظام خروج المغلوب.
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ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال
خروج من الباب الضيق
أخفق مانويل نوير في الذود عن شباك المنتخب الألماني، واستقبلت شباكه هدفين قضيا على آمال "المانشافت" في المرور إلى الدور الثاني. ويُتوقع أن يكون مونديال روسيا البطولة الأخيرة في مسيرة الحارس الكبير نوير، الذي عاد أخيرا إلى المستطيل الأخضر بعد إصابة طويلة.
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ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال
صدمة كبيرة
عبر مدرب المنتخب الألماني يواخيم لوف عن خيبة أمله الكبيرة، بعدما فشل في التأهل إلى الدور الثاني. إذ عجزت خطط لوف وتكتيكاته عن تجاوز دفاع المنتخب الكوري، الذي قدم مباراة كبيرة، فيما بدأت الأسئلة تُثار حول مصير لوف مع الماكينات الألمانية.
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ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال
خيبة أمل
خيمت أجواء الحسرة والذهول على جماهير "المانشافت"، التي كانت تُمني النفس بفوز منتخبها وحجز تأشيرة المرور إلى دور الثمانية، بيد أن المنتخب الألماني سقط بشكل فاجأ جماهيره.
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ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال
رصاصة الرحمة
قضى المهاجم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين تماما على آمال ألمانيا تعديل النتيجة، بعدما أحرز نجم فريق توتنهام اللندني الهدف الثاني في شباك نوير في الوقت بدل الضائع.
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ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال
صرخة يائسة
طالب المدافع المخضرم ماتس هوملز من لاعبي "المانشافت" بذل أقصى ما في وسعهم من أجل الفوز بنقاط المباراة كاملة، ومواصلة رحلة الدفاع عن اللقب، الذي ضاع من بين أيدي المنتخب الألماني.
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ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال
دموع
لم يتمالك توماس مولر نفسه بعد المباراة، وذرف الدموع عقب خروج ألمانيا من الباب الضيق للبطولة. ودخل نجم بايرن ميونيخ في الشوط الثاني من اللقاء غير أنه لم يُقدم الإضافة المطلوبة.
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ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال
تشجيع من نوع خاص
حضر مباراة "المانشافت" و كوريا الجنوبية مستشار ألمانيا السابق غيرهارد شرودر، وزوجته الكورية الجنوبية سو يون كيم، التي ابتسم الحظ لمنتخب بلدها الأصلي.
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ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال
هجوم خارج الخدمة
فشل مهاجم "المانشافت" الشاب تيمو فيرنر في هز الشباك، رغم تحركاته النشطة فوق المستطيل الأخضر طوال المباراة، ورغبته في مساعدة الماكينات الألمانية على مواصلة رحلتها في أكبر عرس كروي يشهده العالم كل أربع سنوات.
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ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال
أوزيل الغائب الحاضر
لم تسعف توجيهات يواخيم لوف لصانع الألعاب مسعود أوزيل في تغيير نتيجة المباراة، إذ قدم نجم الأرسنال أداء باهتا، وعجز عن فك شيفرة دفاع المنتخب الكوري الجنوبي.
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ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال
حسرة كبيرة
فاجأ خروج "المانشافت" من الدور الأول للمونديال المشجعين الألمان، الذين سافر عدد كبير منهم إلى روسيا من أجل تشجيع منتخبهم في رحلته للدفاع عن لقبه العالمي، حيث ارتمست الحيرة والصدمة على وجوههم. إعداد: رضوان مهداوي
الكاتب: مهدوي رضوان