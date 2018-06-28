بعد مباراة كوريا.. أوزيل يدخل في مشادات مع مشجعين ألمان

ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن لاعب خط وسط المنتخب الألماني مسعود أوزيل دخل في مشادات كلامية مع بعض الجماهير الألمانية التي حضرت المباراة التي جمعت المانشافت بمنتخب كوريا الجنوبية (0ـ2) في الجولة الثالثة منافسات المجموعة السادسة في مونديال روسيا.

وذكر شهود عيان للصحيفة الألمانية أن كل شيء في البداية كان عادياً، حيث قام أوزيل، بينما كان يتوجه إلى غرفة تغيير الملابس، برمي قميصه في اتجاه جماهير المنتخب الألماني، لكنه عاد فجأة وتوجه إلى الجماهير غاضبا وهو يصرخ ويلوح بيديه قبل أن يتدخل مدرب حراس المرمى أندي كوبكه لتهدئته.

وذكرت صحيفة "بيلد" أن تفاصيل ما وقع بين أوزيل والجماهير الألمانية ليس واضحاً، لكنها تعتقد أن أوزيل تعرض للشتم بينما كان يهم لدخول النفق المؤدي الى غرف الملابس. ويشار على أن أوزيل تعرض لانتقادات لاذعة منذ استقباله وزميله في المنتخب إيلكاي غوندوغان من طرف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في لندن قبل حوالي شهر من انطلاق بطولة كأس العالم.

يذكر أن المنتخب الألماني فقد لقبه كبطل للعالم، بخسارته أمام كوريا الجنوبية أمس. وتلقى الألمان خسارتهم الثانية في الدور الأول مقابل فوز واحد، ليخرجوا من الدور الأول للمرة الأولى منذ عام 1938، علما أن الدور الأول حينها كان يُلعب بنظام خروج المغلوب.