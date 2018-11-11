بعد ماكرون ـ ميركل تدعو إلى إنشاء جيش أوروبي

دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بدورها الثلاثاء (13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018) في خطاب أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ إلى إنشاء "جيش أوروبي حقيقي"، وذلك بعد الجدل الشديد الذي أثاره هذا الاقتراح بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقالت ميركل في خطابها "علينا وضع رؤية تتيح لنا أن نصل يوما ما إلى إنشاء جيش أوروبي حقيقي". وأكدت ميركل في كلمتها في ستراسبورغ أن القوات الأوروبية المشتركة "ليست جيشا ضد الناتو". وقالت إن نظام الأسلحة والمعايير المشتركة في التدريب ستسمح للاتحاد الأوروبي بالظهور بشكل أقوى داخل التحالف العسكري".

كما اقترحت ميركل "إنشاء مجلس أمن أوروبي مع رئاسة دولية يمكن من خلاله اتخاذ قرارات مهمة بشكل أسرع".

وكان الرئيس الفرنسي اقترح الأسبوع الماضي إنشاء "جيش أوروبي حقيقي" لحماية القارة الأوروبية متحدثا عن ضرورة "حمايتها من الصين وروسيا وحتى الولايات المتحدة" في مجال المعلوماتية.

وأثار هذا الاقتراح غضب الرئيس الأميركي الذي ندد بتصريحات "مهينة جدا" قبيل وصوله إلى باريس للمشاركة في نهاية الأسبوع الماضي في احتفالات الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى. ترامب هاجم الرئيس الفرنسي مجددا اليوم الثلاثاء بهذا الخصوص.

ص.ش/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)