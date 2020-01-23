 بعد لقائه بوتين..نتنياهو يتحدث عن ″فرصة فريدة″ لتحقيق السلام | أخبار | DW | 30.01.2020

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أخبار

بعد لقائه بوتين..نتنياهو يتحدث عن "فرصة فريدة" لتحقيق السلام

التقى رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبحث معه الخطة الأمريكية لإحلال السلام في الشرق الأوسط. وقبيل الزيارة أصدر بوتين العفو عن أمريكية ـإسرائيلية مسجونة في روسيا.

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ترامب يكشف عن خطته للسلام.. ما تفاصيلها ولماذا الآن؟

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس (30 يناير/ كانون الثاني 2020)، في مستهل لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هناك "فرصة ربما تكون فريدة لتحقيق السلام"، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته للسلام في الشرق الأوسط. وقال نتانياهو لبوتين: "أنتم أول زعيم أتحدث معه بعد زيارتي إلى واشنطن حول (صفقة القرن) التي قدمها الرئيس ترامب". ونقلت الصفحة الرسمية لنتنياهو، على موقع فيسبوك عنه القول، إن "العلاقات الروسية الإسرائيلية أمتن وأقوى وأفضل من أي وقت مضى".

كما شكر نتنياهو بوتين لعفوه عن المواطنة الإسرائيلية نعاما يساسخار. والأخيرة من مواليد نيوجيرزي، اعتقلت في أبريل / نيسان العام الماضي بعد العثور على تسعة جرامات من القنب في حقائبها أثناء توقفها في مطار بموسكو، حين كانت  في طريقها من الهند إلى إسرائيل، وأصدر بحقها حكما بالسجن لمدة سبعة سنوات وستة أشهر.

ويبدو الإفراج عن الشابة وكذلك خطة الرئيس الأميركي التي تصبّ في مصلحة إسرائيل في نزاعها مع الفلسطينيين، بمثابة انتصارين يُسجّلان لنتانياهو المتّهم بقضايا فساد يسعى لبقائه في الساحة السياسية في الثاني من آذار/مارس.
يذكر أن القيادة الفلسطينية أعلنت رفضها للخطة الأمريكية بوصفها تعارض قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي، واتهمت ترامب بالتحيز لإسرائيل، كما أعلنت اعتزامها عدم التعاون في هذا الإطار.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد دعا في وقت سابق اليوم إلى إجراء تقييم دولي للخطة الأمريكية. ووفقا لموقع "روسيا اليوم"، اقترح لافروف "أن تنضم اللجنة الرباعية الدولية إلى مناقشة وتحليل صفقة القرن الأمريكية"، مشيرا في الوقت نفسه إلى إن واشنطن لم تطلع موسكو على تفاصيل الخطة.

ح.ز/ و.ب (د.ب.أ / رويترز)

 

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