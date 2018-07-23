بعد لقائه بنتنياهو .. لافروف يبحث الملف السوري مع ميركل

صرحت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية أولريكه ديمر اليوم (الثلاثاء 24 تموز/ يوليو 2018) أنّ المستشارة أنغيلا ميركل التقت بوزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف في برلين لبحث الوضع في الشرق الأوسط، ولاسيما في سوريا. وبحسب التصريحات، حضر كل من وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، الاجتماع .

وقالت ديمر إنه كان قد تم الاتفاق بين المستشارة الألمانية والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الأسبوع الماضي على عقد هذا اللقاء. ومن جانبها ذكرت وزارة الخارجية الروسية في موسكو إنّ ميركل ولافروف ناقشا بصفة خاصة كيفية تهيئة ظروفٍ لإعادة لاجئين وكيفية المضي قدما في عملية السلام.

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان قد التقى بوزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف ورئيس الأركان فاليري غيراسيموف في القدس أمس الاثنين. وقال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى بعد اللقاء، إنّ الروس وافقوا على إبعاد القوات الإيرانية ووكلائها في سورية لمسافة 100 كيلومتر عن الحدود مع إسرائيل بناء على إصرار رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتانياهو.

وذكر تقرير تلفزيوني إسرائيلي أن نتنياهو أكد للافروف أنه على المدى البعيد يجب أن تنسحب كافة القوات الإيرانية والحليفة لها من عموم سوريا. وكشف التقرير نفسه، أنه يتوجب على إيران إزالة كل صواريخها بعيدة المدى، وكل أسلحة مقاومة الطائرات التي نشرتها في سوريا.

في سياق غير ذي صلة، أشارت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية أنه تم أيضا مناقشة النزاع القائم شرقي أوكرانيا خلال اللقاء، دون ذكر تفاصيل أكثر.

م.م/ أ.ح (د ب أ، ا ف ب)