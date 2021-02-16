 بعد لقاء مع سياسي ألماني.. طلبة مسلمون ضحايا ″الإسلاموفوبيا″ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 16.02.2021

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سياسة واقتصاد

بعد لقاء مع سياسي ألماني.. طلبة مسلمون ضحايا "الإسلاموفوبيا"

تغريدة وصورة جعلتا قطار الكراهية و"الإسلاموفوبيا" ينطلق. هذا ما حصل لطلبة مسلمين حاصلين على منح من "مؤسسة ابن سينا الدراسية" بعد اجتماع رقمي مع السياسي المحافظ نوبرت روتغن، المرشح الخاسر لرئاسة حزب المستشارة ميركل.

لقاء رقمي لطلبة مسلمين حاصلين على منح دراسية مع السياسي الألماني نوربرت روتغن

لقاء رقمي لطلبة مسلمين حاصلين على منح دراسية مع السياسي الألماني نوربرت روتغن

ندى كناني وزملاؤها الحاصلون على منح دراسية كانوا متحضرين بصورة جيدة. وقبل الاجتماع الرقمي مع السياسي المحافظ والمرشح الخاسر لحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في البوندستاغ نوربرت روتغن، أنجز الطلبة ورشات عمل في مجموعات صغيرة تتناول مواضيع: السياسة البيئية، والاتحاد المسيحي الديمقراطي بعد عهد ميركل، والتعامل مع أزمة كورونا- وكان لديهم الكثير من الأسئلة.

مختارات

ما لم يتوقعه حاملو المنح الدراسية من مؤسسة "ابن سينا الدراسية" الممولة من الدولة الألمانية، أنهم سيتعرضون لحملة عدائية بعد محادثتهم على الإنترنت، وأن الكراهية وحملة التشويه ستلاحقهم. لكن ماذا حدث بالضبط؟

نشر نوربرت روتغن صورة للاجتماع الرقمي في شبكات التواصل الاجتماعي. وظهر في الصورة 25 من الشباب والشابات، بعضهن محجبات.

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"جحيم رقمي"

قالت ندى كناني لـDW: "بمجرد أن بدأت الحملة ضدنا، علمنا أنها لن تتوقف". وقامت الطالبة الحاصلة على المنحة الدراسية والتي تبلغ من العمر 22 عاما بالإعداد للاجتماع الذي عقد في السابع من شباط/فبراير الجاري. وأضافت: "أعقب ذلك المزيد والمزيد من التعليقات، والعديد منها مليء بالكراهية، وتم تداول ذلك في المجموعات اليمينية، وكان يتم التواصل هناك بينهم (للمشاركة في الحملة). لقد كان الجحيم".

ومن ثم طلبت كناني رفقة زملائها من السياسي المحافظ روتغن أن لا يعلن عن أسماء المتواجدين في الصورة.

ومن ثم حذف روتغن التغريدة وعلق قائلا: لقد مسحت تغريدتي لكي أحمي هوية الطالبات والطلاب الحاصلين على المنح الدراسية. إنه أمر لا يصدق مدى الكراهية ضد شباب بسبب معتقدهم الديني. لقد كانت محادثتنا (مع الطلبة) مثمرة للغاية، وأنا أوصي كل شخص بتبادل الأفكار".

"بغض النظر عما تحقق"

لكن الكراهية والحقد استمرا في التدفق. بالنسبة للبعض، فإن ارتداء الحجاب وحده كافٍ لكي يُنظر إليه بأنه "ليس إنسان". وبالنسبة لندى كناني والعديد من زميلاتها، يبقى الشعور بعدم الارتياح، وتقول: "بغض النظر عما تحققه، وكم تستثمر في تعليمك، في حياتك المهنية: يتم الانتقاص من ذلك ويتم وصفك أنك مجرد مسلمة. أنت مجرد امرأة ترتدي الحجاب". 

من جانبها، تقول ياسمين المنور من مؤسسة برتلسمان لـDW، "المسلمون، وعلى وجه الخصوص، الذين يبين مظهرهم الخارجي على انتمائهم الديني، معرضون بشكل خاص لمثل هذه العداءات، على سبيل المثال لأنهن يرتدين الحجاب". ويتم ذلك "بغض النظر عن مدى حضورهم في المجتمع. وكثير من المسلمين في ألمانيا يواجهون هذا منذ سن مبكرة"، حسب قولها.

ياسمين المنور من مؤسسة برتلسمان

ياسمين المنور: التواصل مع المسلمين يقلل من الأفكار المسبقة تجاهم

هجمات لفظية تتحول إلى عداءات

وترأس المنور مشروع "مراقبة شؤون الأديان" الذي يتعامل مع الدين والتماسك الاجتماعي. وعبر استطلاعات رأي من خلال مشروعها ، وجدت هي وزملاؤها تحفظات واسعة النطاق تجاه الإسلام. وتضيف: "منذ عشر سنوات نشأ عند نصف سكان ألمانيا التشكك بشأن الإسلام. وهذا يعني في كثير من الأحيان أن التحفظات لم يعد ينظر إليها على أنها مجرد تحفظات". في هذا المناخ يتم التعبير عن العداء تجاه المسلمين بشكل أكبر وبحرية. وتقول المنور: "يلعب الإنترنت دوراً بالتأكيد هنا، لأن القواعد الاجتماعية العامة للسلوك يتم تجاوزها فيه".

ومسألة أن الكلمات على الإنترنت يمكن أن تتبعها بسرعة هجمات، كانت واضحة خلال الهجوم في هاناو في 19 شباط/فبراير 2020. إذ قتل رجل تسعة أشخاص من أصول مهاجرة بدافع العنصرية؛ وكان المنفذ قد نشر قبل ذلك أفكاره عن الكراهية في بيان على الإنترنت.

وبهذا الصدد ذكرت مفوضة الاندماج في الحكومة الفيدرالية أنيته فيدمان-ماوتس لـDW : لهذا السبب من المهم أن نوضح الأمر: لن نقبل ذلك عندما يتم بث الكراهية في الإنترنت".

وأضافت فيدمان-ماوتس: "يجب أن تكون سلطات إنفاذ القانون في وضع يمكنها من متابعة مثل هذه الحالات الخطيرة من الإهانة والتشهير على وسائل التواصل الاجتماعي. ويجب ألا تعتمد فقط على الضحايا والمتضررين للإبلاغ عنها بأنفسهم. ويجب على المدعي العام القيام بذلك بنفسه". وهذا ما يمكنه أن يزيد الضغط على ناشري الكراهية والتحريض.

مفوضة الاندماج في الحكومة الفيدرالية أنيته فيدمان-ماوتس

أنيته فيدمان-ماوتس: لن نقبل ببث الكراهية في الإنترنت

التواصل يحطم الأفكار المسبقة والتحفظات

ومع تطبيق القانون الجديد ضد خطاب الكراهية يمكن أن يكون الأمر أكثر سهولة. وناقشت الحكومة الاتحادية هذه القضية مع اللجنة الوزارية المكلفة لمكافحة التطرف اليميني والعنصرية ووضعتها على أعلى مستوى، نقلا عن فيدمان-ماوتس. كما توجد خطط لإنشاء خط ساخن لمساعدة المتضررين وجمع المزيد من البيانات لعمل "مقياس عام للعنصرية".

وفي ضوء التجربة التي حصلت لحاملي المنح الدراسية من مؤسسة ابن سينا، تقول فيدمان-ماوتس : "علينا أن نحارب هذا النوع من العداء تجاه المسلمين بصورة أكبر، حتى لا يشعر الناس الذين يريدون ممارسة دينهم بالخوف". وتأمل مفوضة الاندماج في المزيد من المقترحات الملموسة والتي ستقدمها لجنة خبراء مختصين بشأن عمليات العداء للمسلمين إلى الحكومة الفيدرالية في العام المقبل.

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ياسمين المنور من مؤسسة برتلسمان تنتمي إلى هذه اللجنة أيضاَ وأشارت إلى نتيجة أخرى من دراساتها: الأشخاص الذين لديهم اتصالات شخصية مع المسلمين لديهم تحفظات أقل. "عليك تسهيل اللقاءات، ومعالجة هذه القضايا في وقت مبكر، في المدرسة مثلا. وهذا لا يحدث حتى الآن بشكل كاف".

ندى كناني

ندى كناني: لا ينبغي أن نطلب التسامح من موقف الخوف. القبول ليست صدقة، بل يمكننا المطالبة به.


"صدمة وإحباط"

أما بالنسبة إلى ندى كناني، والتي تدرس العلاقات الدولية وسياسة التنمية في جامعة دويسبورغ، فقد كانت هذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها لهذا القدر من العداء. ندى مسلمة ولا ترتدي الحجاب ونشأت في مناطق يحمل كثير من سكانها تاريخ من الهجرة. لكن هناك العديد من زملائها الحاصلين على المنحة لديهم بالفعل تجارب مماثلة لما حدث. وهذا ما أكده أيضًا هاكان توسونير، المدير الإداري لمؤسسة "ابن سينا الدراسية".

وأضاف توسونير لـ DW: "لم نشهد تجربة بهذا الحد من قبل، ولكن كانت مسألة وقت فقط، قبل أن تضربنا كراهية الإسلام بهذه الطريقة أيضاً".
وشارك توسونير أيضاً في الاجتماع الرقمي مع نوربرت روتغن. وأضاف: "شعرنا جميعاً بالصدمة والإحباط. لقد فعلنا شيئاً طبيعياً تماماً، وهو أمر يجب على الشباب في ألمانيا فعله: لتبادل الأفكار مع الساسة وصناع القرار، والدخول في حوار بنّاء ونقدي. لذلك من المحزن أن شيئاً مثل هذا يمكن أن يحمل عواقب على وسائل التواصل الاجتماعي".

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الإسلام في ألمانيا: مذاهب متعددة ونظرة متباينة لمستقبله

"القبول ليس صدقة"

فما هي العواقب التي استخلصتها ندى كناني من تجربة ظهورها في الإنترنت الذي سبب لها حملة عداء؟

تجيب كناني:" من الواضح أنك لا يجب أن تختبئ، ولكن من ناحية أخرى، هناك هؤلاء الأشخاص المعبؤون بالكراهية أمام شاشاتهم. وهذا يجعل الأمر صعباً. ولكن علينا أن نتعلم كيفية التعامل معه بثقة. لا ينبغي أن نطلب التسامح من موقف الخوف. القبول ليست صدقة، بل يمكننا المطالبة به".

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أما بالنسبة إلى هاكان توسونير، فإنه من الأولويات الآن حماية حاملي المنح الدراسية من مؤسسته من العداء. ومع ذلك، فإنهم في الوقت الحالي يفكرون بشكل مشترك في كيفية معالجة موضوع الإسلاموفوبيا بشكل مكثف في برنامج الدراسة.

ويقول: "يمكن للمرء أن يتعلم من مثل هذه الحالة المتأزمة، من هذه التجارب السيئة ومحاولة توجيهها في اتجاه إيجابي. من خلال تبادل الأفكار، ومعالجتها معاً، والقيام بشيء حيال الكراهية".

لكن من المهم أيضاً ألا يظهر المسلمون الشباب الموهوبون في ألمانيا فقط في القضايا المتعلقة بالإسلام. لأن حاملي المنح الدراسية من مؤسسته لديهم أيضاً ما يقولونه عندما يتعلق الأمر بالهندسة الوراثية أو العدالة التعليمية أو فيروس كورونا، يضيف توسونير.

بيتر هيله/ زمن البدري

  • Frau mit Kopftuch in Frankreich (AP)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    فرنسا

    تعد فرنسا البلد الذي يوجد فيه أكبر عدد من المسلمين في أوروبا، إذ يقدر عددهم بحوالي 5 مليون مسلم. أغلب هؤلاء المسلمين ينتمون إلى دول المغرب العربي وشمال أفريقيا. عرفت أعداد المسلمين في فرنسا تزايداً ملحوظاً بعد الحرب العالمية الأولى، إذ كان البلد في حاجة إلى الأيدي العاملة.

  • Köln Moschee (Getty Images/M. Hitij)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    ألمانيا

    تعتبر ألمانيا من بين أهم الدول التي قصدها مسلمون منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ويقدر عدد المسلمين في ألمانيا بحوالي 5 مليون شخص. وتتجاوز نسبة الأتراك الثلثين. كما أن عدد المسلمين بهذا البلد عرف تزايداً، خصوصاً ما بين عامي 2010 و2016، حيث قصدها حوالي مليون لاجئ. وحسب الدراسات فإن 86 بالمائة من اللاجئين الذين قصدوا ألمانيا مسلمون. ويضم البلد مئات المساجد وعشرات المراكز الدينية.

  • Symbolbild - Muslime in England (Getty Images/D. Kitwood)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    بريطانيا

    يتمركز أغلب المسلمين في بريطانيا في العاصمة لندن. وتنقسم أصولهم بين قادمين من الهند، الشرق الأوسط وأفريقيا. أحدث دراسة في الموضوع أشارت إلى أن المملكة المتحدة لم يدخلها لاجئون مسلمون كثر بين 2010 و2016، إذ قدر عددهم بـ 60 ألف. وبشكل عام، فعدد المسلمين الذين وصلوا إلى المملكة منذ 2010 يناهز 43 بالمائة من المهاجرين لبريطانيا.

  • Die große Moschee von Cordoba (Fotolia/Mariusz Prusaczyk)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    إسبانيا

    عاش جزء من إسبانيا تحت الحكم الإسلامي لفترة طويلة، وما تزال تحتفظ في بعض مدنها بآثار ذلك. حسب إحصاءات 2012، فإن أكثر من مليون و900 ألف شخص يعتنقون الدين الإسلامي في البلد. ينحدر أكثرية المسلمين هناك من الأصول الأمازيغية، خاصة من شمال المغرب وبعض البلدان الإفريقية. ويتوزع المسلمين على مدن عديدة أهمها: مدريد وكتالونيا والأندلس وفالنسيا ومورثيا وكانارياس..

  • Italien Teilnehmer der Muslimischen Gemeinde in der Santa Maria Caravaggio- Kirche (picture-alliance/dpa/F. Lo Scalzo)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    إيطاليا

    حسب إحصائية تعود لـ2016، فإن المغاربة المسلمين يقدرون بحوالي نصف مليون مسلم، ضمن أكثر من مليون و700 ألف شخص يعتنق الإسلام. المسلمون في إيطاليا يتركزون في الجهات الصناعية في شمال البلد، كما تضم العاصمة لوحدها أزيد من 100 ألف مسلم. وبالنسبة لدور العبادة، فتضم روما واحداً من أكبر المساجد في أوروبا فضلاً عن مساجد أخرى تنتشر في المدن والحواضر.

  • Niederlande Muslimische Frauen in Amsterdam (Getty Images/AFP/A. Johnson)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    هولندا

    في العقود الأخيرة من القرن الماضي، استقطبت هولندا اليد العاملة من "بلدان مسلمة" كتركيا والمغرب. وتشير بيانات إلى أن عدد المسلمين في هولندا تجاوز 850 ألف مسلم في 2006. كما أشارت صحيفة AD الهولندية مؤخراً إلى أن الإسلام يعرف انتشاراً واسعاً داخل البلد، وعززت ذلك بأرقام تفيد تنامي الإسلام بامستردام على غرار الديانات الأخرى.

  • Große Moschee in Brüssel (DW/K. Hameed)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    بلجيكا

    يقصد الكثير من المسلمين بلجيكا، ويتجاوز عددهم هنالك 700 ألف مسلم من أصول مغربية بالدرجة الأولى. يحتل الإسلام الرتبة الثانية ضمن الديانات المعتنقة في البلد. وحسب تقرير لجريدة الإيكومنست البلجيكية، في وقت سابق، فإن نصف أطفال المدارس الحكومية في بروكسيل من عائلات مسلمة. كما يوجد في العاصمة أكثر من 300 مسجد. تعترف بلجيكا بالدين الإسلامي وتخصص ميزانية لتدريس التربية الإسلامية، ودفع رواتب بعض الأئمة.

  • Dänemark Burka-Verbot (picture-alliance/Scanpix Denmark/S. Bidstrup)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    الدانمارك

    وصل الإسلام حديثاً إلى الدنمارك وذلك مع هجرة العمال المسلمين بدءاً من منتصف القرن العشرين. ويقدر عدد المسلمين حوالي 300 ألف مسلم، أي 5 بالمائة تقريباً من سكان الدنمارك. وينحدر أغلبهم من تركيا ودول عربية. كما يوجد من بين المسلمين ألبان وباكستانيون ودنماركيون

  • Griechenland improvisierte Moscheen in Athen (Getty Images/M. Bicanski)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    اليونان

    تقدر نسبة المسلمين في اليونان بحوالي 3 بالمائة من إجمالي السكان. وتعتبر اليونان من بين الدول الأولى التي عرفت الإسلام، إذ قدمت جيوش المسلمين إلى جزيرة "رودوس" أول مرة عام 654 ميلادي. يوجد خمس مجموعات سكانية مسلمة في البلد، تنقسم إلى: أتراك وبوماك وألبان وغيرهم إضافة إلى المهاجرين. يوجود الكثير من المساجد في البلد، ويرجع الكثير منها للعهد العثماني.

  • Moschee in Warschau Polen (GNU)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    بولندا

    تعود بدايات المسلمين في بولندا إلى القرن الرابع عشر ميلادي. ويعتبر حالياً عدد المسلمين هناك قليلاً مقارنة بالبلدان الأوروبية الأخرى. توجد بعض الإشارات التي تقول أن عدد هؤلاء يصل إلى 31 ألف مسلم فقط، أي ما يقارب 1 بالمائة من مجموع عدد السكان. ويوجد أكبر تجمع إسلامي في مدينة بياوتسنوك. تشير بعض الإحصائيات إلى أن عدد المسلمين، عام 2050، سيصير ضعف العدد الذي يوجد عليه الآن. إعداد: مريم مرغيش

    الكاتب: مريم مرغيش


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