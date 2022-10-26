 بعد لقاء شولتس وماكرون.. هل تمت إذابة الجليد بين البلدين؟ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 26.10.2022

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بعد لقاء شولتس وماكرون.. هل تمت إذابة الجليد بين البلدين؟

يبدو أن لهجة التهدئة تسود العاصمتين برلين وباريس، بينما يؤكد كل طرف أنه لا يزال هناك "صعوبات" يجب التغلب عليها. مصادر ألمانية تقول عن محادثات شولتس وماكرون في باريس إنها كانت مفعمة بروح الشراكة. فهل تم تجاوز الخلافات؟

لقاء في الإليزيه بين الرئيس الفرنسي ماكرون وضيفه المستشار الألماني شولتس. (26/10/2022)

هل هي بداية لذوبان الجليد بين باريس وبرلين؟ لقاء في الإليزيه بين الرئيس الفرنسي ماكرون وضيفه المستشار الألماني شولتس. (26/10/2022)

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس الأربعاء (26 أكتوبر/ تشرين الأول 2022) عن رغبتهما في إعادة إطلاق العلاقات الفرنسية-الألمانية المتعثّرة بعد سلسلة من الخلافات على خلفية الحرب في أوكرانيا والأفق القاتم للنمو في أوروبا.

وأكد المستشار الألماني في تغريدة بعد محادثات في قصر الإليزيه أنّ فرنسا وألمانيا تبقيان "متقاربتين" جداً و"تخوضان التحدّيات معاً". وقال "كان نقاشاً مهمّاً وجيّداً جداً اليوم حول إمدادات الطاقة الأوروبية وارتفاع الأسعار ومشاريع التسلّح المشتركة".

روح الشراكة

مختارات

وصرحت مصادر في الوفد المرافق للمستشار الألماني بأن شولتس وماكرون حاولا خلال محادثاتهما تسوية الخلافات القائمة بين الجانبين. وفي أعقاب القمة الألمانية الفرنسية، قالت هذه المصادر الأربعاء إن اللقاء "كان مكثفا للغاية وكان مفعما للغاية بروح الشراكة".

وأضافت المصادر أن اللقاء كان تأكيدا استراتيجيا للذات بتبني رأي واحد في القضايا المهمة، وأشارت إلى أن الجانبين اعتبرا أن هذا الأمر نجاحا كاملا. وقالت المصادر إن الجانبين سيعاودان العمل على هذا الأساس بشكل جيد جدا وعلى نحو مكثف للغاية.

ورحّب الإليزيه بتبادل "بنّاء جدّاً"، ناقش خلاله الزعيمان "العلاقة الفرنسية الألمانية بروح من العمل الوثيق على المديين المتوسط والبعيد". وأضافت الرئاسة الفرنسية في بيان أنّ الزعيمين يعتزمان "المضي قدما في أجندة مشتركة للسيادة وإعادة التصنيع والحد من انبعاثات الكربون في أوروبا".

التضامن الأوروبي في لقاء الإليزيه

واجتمع الزعيمان على مدى أكثر من ثلاث ساعات على مأدبة غداء بينها ثلاثون دقيقة لوحدهما. إلّا أنّ الاجتماع لم يفضِ إلى أي بيان مشترك من ماكرون وشولتس اللذين ابتسما أمام عدسات الكاميرات في باحة الإليزيه.

وأكدا مجددًا تمسكهما بمبدأ "التضامن" الأوروبي في مسائل الطاقة وكذلك رغبتهما في "تعزيز الدفاع الأوروبي" و"التعاون بشأن منصات الإطلاق"، وفق الإليزيه.

 وأوضح مستشار رئاسي فرنسي أنه سيتمّ تشكيل "مجموعات عمل" بشأن الطاقة والدفاع والابتكار ما سيقود الحكومتين "إلى العمل بشكل وثيق في الأيام المقبلة من أجل الخطوات التالية".

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قضايا الخلافات بين البلدين

 وأثارت حالة العلاقات الثنائية الفرنسية الألمانية التي تخضع دائمًا لرصد دقيق داخل الاتحاد الأوروبي، قلقا في الأيام الأخيرة. وخلال القمة الأوروبية الأخيرة، حذر إيمانويل ماكرون برلين من العزلة، معتبرًا أنها "ليست جيدة لألمانيا ولا لأوروبا".

 ويبدو أن لهجة التهدئة تسود العاصمتين، بينما يؤكد كل طرف أنه لا يزال هناك "صعوبات" يجب التغلب عليها.

 وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إن الأزمة "متخيلة إلى حد كبير" فيما شددت الحكومة الألمانية على أن "فرنسا أقرب حليف لنا".

وظهر عمق الخلافات بين الطرفين في التأجيل الأخير لاجتماع وزاري مشترك بين باريس وبرلين هو أول لقاء من نوعه منذ أصبح شولتس مستشارًا. وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن السبب هو الحاجة إلى التنسيق بشأن "قضايا ثنائية"، وقال قصر الإليزيه إن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت للتنسيق بشأن الدفاع والطاقة.

وكانت هذه القضايا مدرجة أيضا في اللقاء الثنائي بالإضافة إلى سياسة التجارة والزيارتين الوشيكتين لماكرون إلى الولايات المتحدة ولشولتس إلى الصين فضلا عن تعاون البلدين في مجال الفضاء. وبحسب الجانب الألماني، فقد تم بحث الكثير من القضايا بتفصيل شديد وتم الاتفاق على سلسلة من مشاريع محددة للتعاون.

وكانت الخلافات بين باريس وبرلين قد تضاعفت في الأسابيع الأخيرة بشأن الاستراتيجية الواجب اعتمادها لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، والطاقة النووية والتسليح الأوروبي. ويثير هذا الأمر قلقاً في أوروبا، حيث يبقى المحرّك الفرنسي-الألماني قوة دفع رئيسية.

 وأعلن المستشار الألماني خططاً لإنفاق ما يصل إلى 200 مليار يورو لدعم أسعار الغاز المرتفعة بعد خفض روسيا شحنات الغاز إلى أوروبا. وأثارت الخطة التي طرحها شولتس بدون التشاور مع شركائه الأوروبيين قلقا من ضرب مبدأ المنافسة في أوروبا المتأثرة بشدة من تداعيات الحرب في أوكرانيا.

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 ويقول مصدر رفيع في الحكومة الفرنسية "وضعوا أنفسهم في معسكر غير المتضامنين. ولكن عادوا إلى التفاوض لأنهم منزعجون".

 وأعلنت ألمانيا أيضًا عن تحوّل كبير في سياساتها الدفاعية بهدف جعل جيشها المنهك "القوة الأفضل تجهيزًا في أوروبا"، بعد عقود من نقص الإنفاق. ورغم أن حلفاء برلين رحبوا بتغيير التوجه بعد سنوات من قلة الاستثمار، فإن تدفق السيولة لم يترجم إلى عقود كبيرة للاتحاد الأوروبي أو لشركات الأسلحة الفرنسية بشكل خاص، ما يشكّل أحد الدوافع وراء دعوات ماكرون لسيادة أوروبية أوسع.

بدلاً من ذلك، تسارع ألمانيا لشراء سلع أمريكية الصنع باهظة الثمن مثل مقاتلات "اف-35" وأنظمة الدفاع الجوي "باتريوت". ويعتبر عدد من المراقبين أن الخلافات متأصلة في العلاقة بين دولتين كبيرتين لهما مصالح غالبًا ما تتباعد.

 واعتبر مصدر دبلوماسي فرنسي أنه "زواج الضرورة" بين فرنسا وألمانيا، مضيفًا "هذه ليست أزمة أساسية، بل قاعدة العلاقة". وقال ستيفان ديون السفير الكندي في باريس بعد أن شغل المنصب نفسه في برلين "هناك حاليًا توترات بين فرنسا وألمانيا لكنهما تظلان محرك أوروبا. فلكي تعمل أوروبا، يجب أن يعمل هذا المحرك".

ص.ش/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)

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