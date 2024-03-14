بعد لعبه للمنتخب الألماني..داوود يقرر تمثيل منتخب سوريا

في خطوة قد تلقى صدى كبير لدى الجمهور السوري، أعلن محمود داوود، لاعب وسط شتوتغارت، عن رغبته في تمثيل منتخب سوريا بعد مسيرة مع منتخب ألمانيا. وبحسب داوود فإنه يود جلب الفرحة للناس في سوريا.

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس (14 آذار/ مارس 2024) أن محمود داوود لاعب وسط شتوتغارت، أبدى رغبته في ارتداء قميص بلده الأم، منتخب سوريا بعد أن سبق له ارتداء قميص المنتخب الألماني. وبحسب شبكة "سكاي سبورتس" فإن داوود أبلغ اتحاد الكرة السوري برغبته في ارتداء قميص المنتخب الوطني.

وشارك داوود 28 عاما مع فرق الناشئين في ألمانيا كما خاض مباراتين مع المنتخب الأول في 2020، لكن نظرا لكون المباراتين وديتين وغير رسميتين، فمازال بإمكانه التحول لتمثيل منتخب سوريا. وقال داوود لشبكة "سكاي سبورتس"، "سوريا البلد الأم لعائلتي ومسقط رأسي، لقد علمت من أهلي مبكرا مدى التميز الذي حظينا به من خلال العيش في ألمانيا، ومدى أهمية جلب السعادة للناس في سوريا".

وأضاف "أود القيام بذلك، واتطلع حقا لهذا المشروع القريب من قلبي".وسبق لداوود اللعب في بوروسيا مونشنغلادباخ وبوروسيا دورتموند ، قبل أن يعود إلى البوندسليغا عبر بوابة شتوتغارت على سبيل الإعارة من برايتون الإنجليزي.

وأشار داوود "لقد كبرت في ألمانيا، قضيت كل حياتي هنا وفخور باللعب في منتخبات الناشئين والمنتخب الأول، ألمانيا وطني".

وتمكن اللاعب الشاب محمود داوود في فترة وجيزة من أن يصبح أحد أفضل لاعبي خط الوسط في الدوري الألماني.

ولا يزال من غير الواضح متى سيشارك داوود، مع المنتخب السوري. ومع ذلك، يمكن أن يحدث بسرعة كبيرة، بحسب ما أضافت صحيفة بيلد الألمانية.

و بدأ داوود مشواره الكروي في نادي جرمانيا روسراث، وانتقل في عام 2009 إلى نادي فورتونا دوسلدورف وعمره لم يتعد 13 عاما ليكمل تكوينه هناك قبل أن ترصده عيون فريق مونشنغلادباخ وتضمه إلى فريق الناشئين في النادي عام 2010.

ع.أ.ج (د ب ا)