 بعد كيميش.. دخول أربعة من لاعبي بايرن ميونخ العزل الصحي | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 21.11.2021

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رياضة

بعد كيميش.. دخول أربعة من لاعبي بايرن ميونخ العزل الصحي

عاد اسم لاعب بايرن والمنتخب الألماني جوشوا كيميش إلى التداول مجددا في أمر يتعلق بكورونا. نادي بايرن ميونيخ، متصدر الدوري الألماني لكرة القدم، أعلن انضمام أربعة لاعبين آخرين إلى كيميش في العزل الصحي. فمن هؤلاء اللاعبون؟

جوشوا كيميش أدلى بتصريحات مثيرة للجدل حول لقاح كورونا

جوشوا كيميش أدلى بتصريحات مثيرة للجدل حول لقاح كورونا

أعلن نادي بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم اليوم الأحد (21 تشرين الثاني/نوفمبر 2021) انضمام أربعة لاعبين أخرين إلى جوشوا كيميش في العزل الصحي بعد اختلاطهم مع شخص مصاب بعدوى فيروس كورونا.

مختارات

أفادت تقارير بأن عددا من عشاق المستديرة الذين حضورا إلى ملاعب مباريات يورو 2020 أُصيبوا بفيروس كورونا، وهكذا فإن خطر الإصابة لا يزال قائما خاصة في ظل وجود سلالة دلتا. DW تتقصى الوقائع في هذا التقرير.

وأوضح بايرن أن سيرج غنابري وجمال موسيالا وإيريك ماكسيم شوبو موتينغ وميشائيل كويسانسي "دخلوا في العزل الطبي بعد التشاور مع السلطات الصحية، عقب اختلاطهم مع شخص في الدائرة المباشرة لنادي بايرن ميونخ، تبين إصابته بفيروس كورونا".

ودخل كيميش العزل الطبي بعد اختلاطه مع شخص في محيطه الخاص وغاب عن المباراة التي خسرها النادي البافاري أمام آوغسبورغ بهدفين مقابل هدف أمس الأول الجمعة، والتي شهدت مشاركة غنابري وموسيالا وشوبو موتينغ في الوقت الذي جلس فيه كويسانسي على مقاعد البدلاء.

واضطر كيميش وغنابري وموسيالا وشوبو موتينج للبقاء في العزل الطبي قبل أسبوعين عقب إصابة زميلهم نيكلاس زوله بكورونا.

ويلتقي بايرن مع مضيفه دينامو كييف الأوكراني بعد غد الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا قبل أن يواجه ارمينيا بيلفيلد يوم السبت المقبل في الدوري الألماني طبوندسليغا" ثم يخوض مباراة القمة على ملعب بوروسيا دورتموند في الرابع من كانون الأول/ديسمبر المقبل.

خ.س/أ.ح (د ب أ)

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    الكاتب: علاء جمعة


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