بعد كورونا.. اضطرابات نفسية تنغص حياة طلاب ألمان

شارك ما يقرب من 5500 طالب وطالبة من ست جامعات مختلفة في ولاية سكسونيا الألمانية في دراسة تم إجراؤها في ربيع عام 2022، ونُشرت نتائجها في المجلة العلمية Frontiers in Psychiatry، وكذلك على موقع جامعة لايبزيغ.
وقد أشار ما يقرب من ثلثي المشاركين في الدراسة إلى المعاناة من أعراض تتطلب العلاج، بما في ذلك أعراض الاكتئاب (35.5 في المائة) أو اضطرابات القلق (31.1 في المائة). فيما أبلغ ما يقرب من خُمس الطلاب عن أفكار انتحارية حادة.
تداعيات ما بعد الجائحة
أعلن بشكل رسمي عن انتهاء جائحة كورونا، لكن تداعيات الوضع الاستثنائي الذي دام ثلاث سنوات لا تزال قائمة، كما أشارت الأستاذة، كريستين غوميل-كلوغه، الباحثة المشرفة على الدراسة في جامعة لايبزيغ: "لقد تمكنا من إثبات أن الوباء لايزال له تأثير سلبي على الصحة العقلية للطلاب". وتابعت الباحثة مشيرة إلى أن معظم الأمراض العقلية تبدأ قبل سن24 عاماً.
الطلاب على وجه الخصوص لديهم مخاطر متزايدة للإصابة بالاضطرابات والأمراض العقلية. هذه الفئة توجد في مرحلة عمرية حساسة، تتداخل فيها عدة عوامل فيما بينها، منها ضغط التحصيل العلمي والتوقعات وكذلك المخاوف المالية والمستقبلية.
ما يثير قلق الباحثين بجامعة لايبزيغ، هو أن تكرار الأفكار الانتحارية كان الأعلى في الدراسة الحالية، وبنسبة 19.6في المائة، كان أعلى بكثير مما كان عليه في العامين السابقين بنسبة 16.5في المائة و 14.5 في المائة.
ويعتقد الباحثون أن زيادة الأفكار الانتحارية بين الطلاب المشاركين مرتبطة بزيادة الشعور بالوحدة و العزلة الاجتماعية في ظل ظروف وبائية.
دعم نفسي في"سرية" تامة!
كما في بداية انتشار الجائحة، يستمر الطلب على خدمات الدعم النفسي والاجتماعي ذات التكلفة المنخفضة والتي يسهل الوصول إليها للطلاب في الجامعات، وهنا بالتحديد يمكن الاستفادة من العروض المقدمة عبر الإنترنت"، كما توضح،غوميل-كلوغه.
وتعمل رئيسة مجموعة أبحاث الصحة العقلية الإلكترونية وموظفوها في المركز الطبي الجامعي في لايبزيغ على تقديم عروض عبر الإنترنت للمشاكل الصحة العقلية في المدارس والجامعات لأكثر من خمس سنوات.
تعمل مثل هذه العروض على تعزيز الصحة العقلية أثناء فترة الدراسة في ست جامعات في ولاية سكسونيا. ويمكن للطلاب التسجيل بشكل سري ومجاني، وملء استبيان وحجز المواعيد عبر البريد الإلكتروني أو الدردشة أو الفيديو مع فريق من علماء النفس ذوي الخبرة أو استخدام تطبيق يعزز الصحة العقلية.
إ.م/ أ.ح
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أبرز الجامعات الألمانية للدراسة والبحث باللغة الإنجليزية
جامعة روبريشت كارلس هايدلبرغ
تقدم جامعة روبريشت كارلس/ Ruprecht Karls Universität Heidelberg بمدينة هايدلبرغ 14 برنامجا دراسيا للحصول على شهادة الماجستير باللغة الإنجليزية في مجالات كالاقتصاد والأنثروبولوجيا والهندسة الحيوية والبحث الطبي وغيرها. وتصنف جامعة هايدلبرغ نفسها كمؤسسة تعليمية مُخصصة بالتدريس عبر البحث، حيث يتم تصميم المناهج بما يوفر للطلبة فرصة التدريب المبكر على البحث المستقل في مختلف تخصصاتها.
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أبرز الجامعات الألمانية للدراسة والبحث باللغة الإنجليزية
جامعة لودفيغ ماكسيميليانز
جامعة لودفيغ ماكسيميليانز Ludwig Maximilians Universität بمدينة ميونيخ تقدم 28 برنامجا باللغة الإنجليزية للحصول على درجة الماجستير بمجالات العلوم الاجتماعية والعلوم الطبيعية، بشرط الإتقان الكامل للغة الإنجليزية. وتستهدف الجامعة بتلك البرامج الطلبة الأجانب والألمان ممن يرغبون في العمل بمؤسسات دولية.
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أبرز الجامعات الألمانية للدراسة والبحث باللغة الإنجليزية
الجامعة التقنية بميونيخ
الجامعة التقنية بميونيخ Technische Universität München توفر 60 برنامجا للحصول على درجة الماجستير باللغة الإنجليزية في مجالات العلوم الطبيعية والهندسة والإدارة والطب والعلوم الاجتماعية. وتسعى الجامعة عبر برامجها المختلفة على إيجاد حلول للتحديات التي تواجه المجتمعات، كما أنها تمتلك فروعا في عدة دول حول العالم.
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أبرز الجامعات الألمانية للدراسة والبحث باللغة الإنجليزية
جامعة ألبرت لودفيغز فرايبورغ
تقدم جامعة فرايبورغ/ Albert Ludwigs Universität Freiburg ما لايقل عن 25 برنامجاً باللغة الإنجليزية في مجالات متعددة، ولكنها تتميز عن غيرها بتصنيفها ضمن أفضل عشر جامعات في ألمانيا، كما أنها عضو باتحاد الجامعات البحثية الأوروبية LERU. وتستقبل الجامعة كل عام عددا كبيرا من الطلبة الأجانب، وقد نشرت على صفحتها استراتيجيتها ل"تدويل" الجامعة حتى عام 2023 بتوسيع شراكاتها مع المؤسسات التعليمية الدولية.
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أبرز الجامعات الألمانية للدراسة والبحث باللغة الإنجليزية
فرانكفورت للموارد المالية والإدارة
تعتبر مؤسسة Frankfurt School of Finance & Management واحدة من أفضل الجهات التعليمية لدراسة علوم الإدارة والموارد المالية في أوروبا، حيث تضم أقساما متخصصة في الاقتصاد والمحاسبة والإدارة والمالية والقانون. ولعل من أكثر ما يميز الدراسة هناك هو التدريب العملي وأوراش لتأهيل الطلبة للحياة العملية.
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أبرز الجامعات الألمانية للدراسة والبحث باللغة الإنجليزية
معهد كارلسروه للتكنولوجيا
يقدم معهدكارلسروهه/ Karlsruhe Institut für Technologie للطلبة الألمان والأجانب على السواء إمكانية متابعة دراستهم باللغة الإنجليزية، ويمكن الالتحاق ببعض البرامج باللغة الإنجليزية في مختلف الكليات التابعة للجامعة وليس فقط عن طريق القسم المخصص للدراسات الدولية. ويتيح القسم الدولي الالتحاق بدورات على مستوى الماجستير أو الدكتوراه نظير رسوم مادية. كما يمكن أيضا دراسة مواد منفردة باللغة الإنجليزية.
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أبرز الجامعات الألمانية للدراسة والبحث باللغة الإنجليزية
جامعة جورج أوغوست غوتينغن
إن كنت تسعى للحصول على درجة الدكتوراه، فيمكنك إيجاد ضالتك في جامعة غوتينغن/ Georg August Universität Göttingen، فنصف البرامج المُخصصة في الدكتوراه بهذه الجامعة باللغة الإنجليزية. وتولي هذه الجامعة أهمية كبرى للبحث العلمي، كما تتميز بتعدد المجالات التي يمكن الدراسة فيها باللغة الإنجليزية في برامج الماجستير مثل العلوم والتكنولوجيا، الإدارة والأعمال بالإضافة إلى العلوم الإنسانية.
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أبرز الجامعات الألمانية للدراسة والبحث باللغة الإنجليزية
الجامعة التقنية في أخن
تقدم هذه الجامعة RWTH Aachen، والتي تعتبر ضمن الأفضل للدراسة في مجالات الهندسة والعلوم و الإلكترونيات، عدة برامج للحصول على درجة الماجستير باللغة الإنجليزية. يتكون برنامج الماجستير بالجامعة عادة من أربعة فصول دراسية، مع التخصص بمجالات وفروع علمية في غاية الدقة. كما تقدم الجامعة برامجا بالتعاون مع جامعات أخرى، وفي تلك الحالة يمكن للطالب أن يدفع مقابل مادي للالتحاق بها.
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أبرز الجامعات الألمانية للدراسة والبحث باللغة الإنجليزية
جامعة برلين الحرة
يمكنك الحصول على درجتي البكاريوس أوالماجستير من العاصمة الألمانية من خلال الالتحاق بجامعة برلين الحرة Freie Universität Berlin. تقدم الجامعة 23 برنامجا للماجستير باللغة الإنجليزية بالتعاون مع جامعات أخرى داخل وخارج ألمانيا، وبالتالي فإن إجادة اللغة الألمانية ليس شرطا أساسيا للالتحاق بأي من تلك البرامج.
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أبرز الجامعات الألمانية للدراسة والبحث باللغة الإنجليزية
جامعة هامبورغ
تقدم جامعة هامبورغ Universität Hamburg أكثر من 170 برنامج للحصول على درجات علمية مختلفة، ويتم تدريس 44 برنامج منهم إما باللغة الإنجليزية بشكل كامل أو مناصفة ما بين اللغتين الإنجليزية والألمانية. البرامج الـ 42 مخصصة للحصول على درجة الماجستير بمجالات متعددة في العلوم الطبيعية والاجتماعية.
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أبرز الجامعات الألمانية للدراسة والبحث باللغة الإنجليزية
جامعة أولم
حازت جامعة أولم/ Ulm Universität في العام الحالي على المركز الثاني في ألمانيا والرابع عشر على مستوى العالم في تصنيف "العصر الذهبي"، وهو تصنيف للجامعات التي مر على إنشائها بين 50 و80 عاماً. وتقدم الجامعة 12 برنامجاً دراسياً باللغة الإنجليزية للحصول على درجة الماجستير أغلبها في العلوم الطبيعية مثل الأحياء والهندسة الكيميائية والفيزياء.
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أبرز الجامعات الألمانية للدراسة والبحث باللغة الإنجليزية
جامعة مانهايم للعلوم التطبيقية
بحسب موقع المؤسسة الألمانية لتبادل الخدمات الأكاديمية DAAD يوجد في ألمانيا حوالي 2000 برنامج دراسي باللغة الإنجليزية لدى أكثر من 200 جامعة ومؤسسة تعليمية للعام الدراسي 2019/2020. أحد هذه الجامعات هي جامعة مانهايم للعلوم التطبيقية Hochschule Mannheim والتي تقدم عدداً من البرامج بالإنجليزية في مجالات مثل الهندسة الكهربائية والتكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا المعلومات.