بعد كورونا.. اضطرابات نفسية تنغص حياة طلاب ألمان

شارك ما يقرب من 5500 طالب وطالبة من ست جامعات مختلفة في ولاية سكسونيا الألمانية في دراسة تم إجراؤها في ربيع عام 2022، ونُشرت نتائجها في المجلة العلمية Frontiers in Psychiatry، وكذلك على موقع جامعة لايبزيغ.

وقد أشار ما يقرب من ثلثي المشاركين في الدراسة إلى المعاناة من أعراض تتطلب العلاج، بما في ذلك أعراض الاكتئاب (35.5 في المائة) أو اضطرابات القلق (31.1 في المائة). فيما أبلغ ما يقرب من خُمس الطلاب عن أفكار انتحارية حادة.

تداعيات ما بعد الجائحة

أعلن بشكل رسمي عن انتهاء جائحة كورونا، لكن تداعيات الوضع الاستثنائي الذي دام ثلاث سنوات لا تزال قائمة، كما أشارت الأستاذة، كريستين غوميل-كلوغه، الباحثة المشرفة على الدراسة في جامعة لايبزيغ: "لقد تمكنا من إثبات أن الوباء لايزال له تأثير سلبي على الصحة العقلية للطلاب". وتابعت الباحثة مشيرة إلى أن معظم الأمراض العقلية تبدأ قبل سن24 عاماً.

الطلاب على وجه الخصوص لديهم مخاطر متزايدة للإصابة بالاضطرابات والأمراض العقلية. هذه الفئة توجد في مرحلة عمرية حساسة، تتداخل فيها عدة عوامل فيما بينها، منها ضغط التحصيل العلمي والتوقعات وكذلك المخاوف المالية والمستقبلية.

ما يثير قلق الباحثين بجامعة لايبزيغ، هو أن تكرار الأفكار الانتحارية كان الأعلى في الدراسة الحالية، وبنسبة 19.6في المائة، كان أعلى بكثير مما كان عليه في العامين السابقين بنسبة 16.5في المائة و 14.5 في المائة.

ويعتقد الباحثون أن زيادة الأفكار الانتحارية بين الطلاب المشاركين مرتبطة بزيادة الشعور بالوحدة و العزلة الاجتماعية في ظل ظروف وبائية.

دعم نفسي في"سرية" تامة!

كما في بداية انتشار الجائحة، يستمر الطلب على خدمات الدعم النفسي والاجتماعي ذات التكلفة المنخفضة والتي يسهل الوصول إليها للطلاب في الجامعات، وهنا بالتحديد يمكن الاستفادة من العروض المقدمة عبر الإنترنت"، كما توضح،غوميل-كلوغه.

وتعمل رئيسة مجموعة أبحاث الصحة العقلية الإلكترونية وموظفوها في المركز الطبي الجامعي في لايبزيغ على تقديم عروض عبر الإنترنت للمشاكل الصحة العقلية في المدارس والجامعات لأكثر من خمس سنوات.

تعمل مثل هذه العروض على تعزيز الصحة العقلية أثناء فترة الدراسة في ست جامعات في ولاية سكسونيا. ويمكن للطلاب التسجيل بشكل سري ومجاني، وملء استبيان وحجز المواعيد عبر البريد الإلكتروني أو الدردشة أو الفيديو مع فريق من علماء النفس ذوي الخبرة أو استخدام تطبيق يعزز الصحة العقلية.

إ.م/ أ.ح