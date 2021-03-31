 بعد كثير من الجدل.. كيف تتعامل دول أوروبا مع لقاح أسترازينيكا؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 09.04.2021

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سياسة واقتصاد

بعد كثير من الجدل.. كيف تتعامل دول أوروبا مع لقاح أسترازينيكا؟

فوضوية وغير متسقة، هذان الصفتان هما الأفضل لوصف الاستراتيجية التي تتعامل بها أوروبا مع لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد. فيما يلي تسلسل زمني موجز لتلك الاستراتيجية التي باتت تتباين بحدة من دولة إلى أخرى.

AstraZeneca Covid-19 Impfung

عندما يتعلق الأمر بالتوصيات الخاصة بالفئات العمرية التي تتلقى لقاح أسترازينيكا، فإن أوروبا تبدو غير موحدة. علاوة على ذلك، تقوم كل دولة بمفردها بتغيير التوصيات بناء على تقييمها للوضع الحالي. ولذلك فإن هذه النظرة العامة هنا على استخدام اللقاح البريطاني - السويدي لابد أن تؤخذ على أنها نظرة آنية، ويمكن أن تتغير بسرعة.

سجال غير مجد حول الآثار الجانبية

مختارات

أعلنت بريطانيا أن سبعة أشخاص تلقوا لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا توفوا بسبب جلطات دموية، من إجمالي 30 حالة تخثر دموي وتجلطات تم تسجيلها، بعد إعطاء 18,1 مليون جرعة من هذا اللقاح، الذي علقت دول عدة أو قيدت استخدامه.

يدخل الجدل حول لقاح أسترازينيكا حلقة جديدة في ألمانيا بعد إصدار أحدث توصية للجنة الدائمة للتطعيم، أوصت على قصر استخدامه في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجّد على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما.

أعلن ديوان الرئاسة الألمانية أن الرئيس الألماني شتاينماير قد تلقى الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد. في المقابل، أعلن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر أنه لا يعتزم تلقي لقاح أسترازينيكا.

أكدت الوكالة الأوروبية للأدوية عدم وجود دليل حاليا يدعم تقييد استخدام لقاح أسترازينيكا لأية فئة عمرية. جاءت ذلك غداة قرار ألمانيا وقف التطعيم به عمن هم تحت سن الـ 60 عاما بسبب مخاوف بشأن علاقة اللقاح بحدوث جلطات دموية.

يبدو أن الجدل حول لقاح أسترازينيكا البريطاني-السويدي لا يهدأ، فقد قررت ألمانيا تقييد استخدام هذا اللقاح لارتباطه ببعض المخاطر على الصحة، فما هي؟ وبماذا ينصح الخبراء الأشخاص الذين تلقوا هذا اللقاح؟

في نهاية يناير/ كانون الثاني 2021، منحت وكالة الأدوية الأوروبية "EMA" موافقتها على لقاح أسترازينيكا المضاد لمرض كوفيد-19. ومع ذلك، أوصت لجنة التطعيم الدائمة في ألمانيا باستخدام هذا اللقاح  فقط للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 65 عاماً، حيث لا تتوفر بيانات كافية لكبار السن.

في 11 مارس/ آذار الماضي تطلق لجنة التطعيم الدائمة أيضاً اللقاح للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً، حيث يفترض أن تكون البيانات الكافية متاحة الآن. وفي نفس اليوم، أوقفت الدنمارك التطعيمات بلقاح أسترازينيكا.

السبب: قيل إن العديد من الأشخاص أصيبوا بتجلط  في الوريد الدماغي بسبب لقاح أسترازينيكا. وقيل أيضاً إن شخصًا مات بسبب مرض نادر جداً وخطير.

وبينما واصلت ألمانيا التطعيم بهذا اللقاح، انضمت هولندا وبلغاريا وأيسلندا إلى قائمة الدول التي حظره. وفي وقت لاحق، توقفت فرنسا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا وسلوفينيا ولوكسمبورغ وألمانيا أيضاً عن استخدام أسترازينيكا في 15 مارس/ آذار.

بعد ثلاثة أيام،  أعلنت وكالة الأدوية الأوربية أن اللقاح آمن  بما فيه الكفاية.وبعد يوم واحد، واصلت ألمانيا التطعيم  بأسترازينيكا دون قيود عمرية.

بعد زيادة عدد حالات تجلط الوريد الدماغي المبلغ عنها، خاصة عند النساء الأصغر سنًا، قررت الحكومة الاتحادية، بناءً على نصيحة لجنة التطعيم الدائمة، في 30 مارس/ آذار الماصي تطعيم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما فقط باستخدام أسترازينيكا من الآن فصاعدًا.

بعد ذلك بيوم، أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية أنه لا توجد أدلة كافية، وبالتالي فإنها لن تفرض قيوداً عمرية على متعاطي اللقاح. وفي 7 أبريل/ نيسان الجاري، وبعد فحص إضافي، أعلنت الوكالة أنه على الرغم من وجود علاقة بين التطعيم وتجلط الأوردة الدماغية النادر، إلا أن فوائد التطعيم تفوق مخاطره.

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فيديو: وكالة الأدوية الأوروبية تنصح بتلقي لقاح أسترازينيكا وبريطانيا

ولم تفرض وكالة الأدوية حدا لسن متعاطيي أسترازينيكا.وفي اليوم ذاته، أعلنت لجنة التطعيم البريطانية أنه يجب تطعيم أسترازينيكا فقط للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 30 عامًا بسبب الآثار الجانبية.

لم يكن بمقدور وكالة الأدوية الأوروبية سوى تقديم توصيات إلى الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، وهم من يتخذون بأنفسهم قراراتهم الخاصة. لهذا السبب يوجد حاليا خليط من القرارات فيما يتعلق بالتوصيات العمرية للتطعيمات بلقاح أسترازينيكا، كما يظهر من العينة التالية:

بلدان لا تستخدم لقاح أسترازينيكا

بعد وفاة امرأة تبلغ من العمر 60 عامًا بسبب تجلط الوريد الدماغي بعد أسبوع واحد من تطعيمها بأسترازينيكا توقفت الدنمارك عن التطعيم بذلك اللقاح تماما في 11 مارس/ آذار. وتلتها في هذا النهج النرويج، وهي دولة خارج الاتحاد الأوروبي. وحتى الآن، لم تستأنف البلدان التطعيمات بهذا اللقاح، وسيستمر حظر استخدامه هناك حتى منتصف أبريل/ نيسان.

تطعيم الأشخاص بسن السبعين وما فوقه

أما أيسلندا الدولة غير العضو في الاتحاد الأوروبي فقد علقت هي أيضًا التطعيمات بلقاح أسترازينيكا في 11 مارس/ آذار، بعد وقت قصير من إعلان الدنمارك حظر التطعيم به. لكنها عادت وأعلنت في 24 مارس/ آذار أنها ستستخدمه مرة أخرى لتطعيم الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 70 عاما فأكثر.

التطعيم لمن هم في سن 65 فما فوق

وأعلنت فنلندا أيضا في 24 مارس/ آذار أنها ستستمر في استخدام لقاح أسترازينيكا؛ لكن فقط للأشخاص بداية من سن الـ65 عاما. وقد انضمت إليها جارتها السويد. ومن الملاحظ أن دولا في شمال أوروبا بشكل خاص، هي من تضع قيودا عمرية كبيرة لمستخدمي لقاح أسترازينيكا أو لا تستخدمه على الإطلاق.

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ألمانيا ما بين المخاوف من آثار لقاح أسترازينيكا وبطء عملية التلقيح

تطعيم الأشخاص بداية من سن الستين

حتى بعد التوصية الأخيرة لوكالة الأدوية الأوروبية بعدم فرض حد للسن، تلتزم ألمانيا بإعطاء لقاح كوفيد-19، الذي تنتجه شركة الأدوية البريطانية، فقط للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما. وهذا ما تطبقه أيضا إيطاليا وهولندا، كما أعلنت إسبانيا مساء يوم 7 أبريل/ نيسان انضمامها إليهم.

التطعيم بداية من سن 55 وما فوق

وفي المقابل فإنه في فرنسا وبلجيكا، يمكن تطعيم الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات عما حددته ألمانيا ورفاقها، فالتطعيم باستخدام لقاح أسترازينيكا مسموح به في فرنسا وبلجيكا بداية من سن الـ 55 عاما.

التطعيم لمن هم في سن 30 وما فوق

بعد فترة وجيزة من توصية وكالة الأدوية الأوروبية باستخدام اللقاح بصرف النظر عن السن، أعلنت السلطات الصحية البريطانية بشكل مفاجئ أن لقاح أسترازينيكا، الذي طورته جامعة أكسفورد، يجب أن يُعطى فقط للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 30 عامًا.

لا قيود على استخدام أسترازينيكا

تتبع النمسا توصية وكالة الأدوية الأوروبية وتواصل استخدام لقاح أسترازينيكا لتطعيم أي شخص بالغ بغض النظر عن سنه.

ماركو مولر/ ص.ش 

  • جو بايدن يتلقى لقاح بيونتيك/فايزر

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    لقاح بيونتيك/ فايزر

    طورته بيونتيك الألمانية مشاركة مع فايزر الأمريكية. تبلغ نسبة فعاليته حسب آخر التجارب السريرية 95 بالمئة. هو أوّل لقاح ضد كورونا ترخص له منظمة الصحة العالمية. يستند إلى تقنية الحمض النووي الريبي (mRNA)، وهو اللقاح الأكثر انتشاراً في العالم الغربي، غير أنه تلقّى انتقادات بسبب صعوبة تخزينه، إذ يحتاج إلى 70 درجة مئوية تحت الصفر للإبقاء على فعاليته.

  • لقاح موديرنا

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    موديرنا

    ثاني لقاح يرخص له الاتحاد الأوروبي بعد بيونتيك/ فايزر. طورته شركة موديرنا الأمريكية بالتعاون مع معاهد الصحة الوطنية الأمريكية للأمراض المعدية. وصلت فعاليته إلى 95 بالمئة. يعتمد التقنية نفسها تقريبا (mRNA)، لكن شروط تخزينه أقل صرامة ويحتاج 20 درجة تحت الصفر. ورغم ذلك بقيت كميات توزيعه في العالم أقلّ من اللقاح الأول، ما قد يفسر بسعره الذي يبلغ 33 دولارا للجرعة عكس اللقاح الثاني البالغ 20 دولارا.

  • لقاح سبوتنيك V

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    سبوتنيك V

    هو أول لقاح في العالم يعلن مطوروه فعاليته ضد كورونا رغم أنه لم يكن حينها قد اجتاز المرحلة الثالثة. طوّره معهد جماليا الحكومي الروسي، وتصل فعاليته إلى 92 بالمئة حسب الأرقام الروسية لكن مع تردد علمي غربي بسبب قلة المعطيات المنشورة حوله. استوردته عدة دول منها المجر والجزائر وصربيا والإمارات. يتميز بسهولة نقله وثمنه الرخيص (10 دولارات) وهو يستخدم تقنية نواقل الفيروسات الغدية (أو الغدانية).

  • AstraZeneca - Impfstoffhersteller

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    أسترازينيكا/ أكسفورد

    اللقاح الثاني الذي ترخصّ له منظمة الصحة العالمية والثالث للاتحاد الأوروبي. أرخص اللقاحات لكنه كذلك أقلها فعالية (70 بالمئة) كما شككت دول كثيرة في فعاليته بخصوص كبار السن وكذلك ضد النسخ المتحورة. طورته شركة أسترازينكا البريطانية-السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد. استوردته عدة دول بعد مساهمة معهد مصل الهند في إنتاجه. عملية نقله وتخزينه سهلة وهو كذلك يستخدم تقنية الناقل الغدي.

  • لقاح سينوفارم

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    سينوفارم

    طورته شركة سينوفارم المملوكة للدولة الصينية مع معهد بكين للمنتجات الحيوية. طرحته الإمارات أولا قبل أن ترخص له الصين، ثم استوردته عدة دول منها المغرب والأردن ومصر. وصلت نسبة فعاليته حسب مصنعيه إلى 79 بالمئة لكن المعطيات العلمية غير منشورة بالشكل المطلوب. يستخدم تقنية حقن الفيروس المعطل، وأكبر غموض يلفه هو ثمنه، إذ ذكرت عدة تقارير أن الجرعة لا تقل عن 30 دولارا بينما ذكرت أخرى سعرا أقل أو أعلى.

  • رجب طيب أردوغان يتلقى جرعة من لقاح كورونافاك

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    كورونافاك

    أنتجته شركة سينوفاك الصينية، لكن الترخيص له داخل الصين أخذ وقتا أطول. نسبة فعاليته مثيرة للجدل إذ أظهرت اختبارات في البرازيل أنها لم تتجاوز 51 بالمئة، غير أن اختبارات أخرى في تركيا التي كانت من أوائل من رخصوا له رفعت الفعالية إلى 91 بالمئة. يستخدم التقنية نفسها للقاح سينوفارم، وتحوم حوله الكثير من الأسئلة بسبب قلة المعطيات، خاصة ثمنه الذي لم ترد معطيات عنه وإن كانت تقارير قد قدرته بعشرة دولارات.

  • لقاح جونسون آند جونسون

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    جونسون آند جونسون

    طورته شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية، وبدأت جنوب إفريقيا باستخدامه رغم عدم الترخيص به في الولايات المتحدة أو أوروبا، بعدما تبين لها أنه قادر على مواجهة النسخة المتحورة، عكس ما أظهرته تجارب أولى. تصل نسبة فعاليته عالميا إلى 66 بالمئة عالميا و72 في أمريكا. يمتاز عن غيره أنه من جرعة واحدة، ما يقوّي حظوظه للانتشار أكثر. يستخدم تقنية نواقل الفيروس الغدية، وهو سهل التخزين.


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أكدت الوكالة الأوروبية للأدوية عدم وجود دليل حاليا يدعم تقييد استخدام لقاح أسترازينيكا لأية فئة عمرية. جاءت ذلك غداة قرار ألمانيا وقف التطعيم به عمن هم تحت سن الـ 60 عاما بسبب مخاوف بشأن علاقة اللقاح بحدوث جلطات دموية.

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