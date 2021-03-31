بعد كثير من الجدل.. كيف تتعامل دول أوروبا مع لقاح أسترازينيكا؟

عندما يتعلق الأمر بالتوصيات الخاصة بالفئات العمرية التي تتلقى لقاح أسترازينيكا، فإن أوروبا تبدو غير موحدة. علاوة على ذلك، تقوم كل دولة بمفردها بتغيير التوصيات بناء على تقييمها للوضع الحالي. ولذلك فإن هذه النظرة العامة هنا على استخدام اللقاح البريطاني - السويدي لابد أن تؤخذ على أنها نظرة آنية، ويمكن أن تتغير بسرعة.

سجال غير مجد حول الآثار الجانبية

في نهاية يناير/ كانون الثاني 2021، منحت وكالة الأدوية الأوروبية "EMA" موافقتها على لقاح أسترازينيكا المضاد لمرض كوفيد-19. ومع ذلك، أوصت لجنة التطعيم الدائمة في ألمانيا باستخدام هذا اللقاح فقط للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 65 عاماً، حيث لا تتوفر بيانات كافية لكبار السن.

في 11 مارس/ آذار الماضي تطلق لجنة التطعيم الدائمة أيضاً اللقاح للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً، حيث يفترض أن تكون البيانات الكافية متاحة الآن. وفي نفس اليوم، أوقفت الدنمارك التطعيمات بلقاح أسترازينيكا.

السبب: قيل إن العديد من الأشخاص أصيبوا بتجلط في الوريد الدماغي بسبب لقاح أسترازينيكا. وقيل أيضاً إن شخصًا مات بسبب مرض نادر جداً وخطير.

وبينما واصلت ألمانيا التطعيم بهذا اللقاح، انضمت هولندا وبلغاريا وأيسلندا إلى قائمة الدول التي حظره. وفي وقت لاحق، توقفت فرنسا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا وسلوفينيا ولوكسمبورغ وألمانيا أيضاً عن استخدام أسترازينيكا في 15 مارس/ آذار.

بعد ثلاثة أيام، أعلنت وكالة الأدوية الأوربية أن اللقاح آمن بما فيه الكفاية.وبعد يوم واحد، واصلت ألمانيا التطعيم بأسترازينيكا دون قيود عمرية.

بعد زيادة عدد حالات تجلط الوريد الدماغي المبلغ عنها، خاصة عند النساء الأصغر سنًا، قررت الحكومة الاتحادية، بناءً على نصيحة لجنة التطعيم الدائمة، في 30 مارس/ آذار الماصي تطعيم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما فقط باستخدام أسترازينيكا من الآن فصاعدًا.

بعد ذلك بيوم، أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية أنه لا توجد أدلة كافية، وبالتالي فإنها لن تفرض قيوداً عمرية على متعاطي اللقاح. وفي 7 أبريل/ نيسان الجاري، وبعد فحص إضافي، أعلنت الوكالة أنه على الرغم من وجود علاقة بين التطعيم وتجلط الأوردة الدماغية النادر، إلا أن فوائد التطعيم تفوق مخاطره.

مشاهدة الفيديو 01:51 شارك أوروبا تنصح بمنح لقاح أسترازينيكا إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3rkTI فيديو: وكالة الأدوية الأوروبية تنصح بتلقي لقاح أسترازينيكا وبريطانيا

ولم تفرض وكالة الأدوية حدا لسن متعاطيي أسترازينيكا.وفي اليوم ذاته، أعلنت لجنة التطعيم البريطانية أنه يجب تطعيم أسترازينيكا فقط للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 30 عامًا بسبب الآثار الجانبية.

لم يكن بمقدور وكالة الأدوية الأوروبية سوى تقديم توصيات إلى الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، وهم من يتخذون بأنفسهم قراراتهم الخاصة. لهذا السبب يوجد حاليا خليط من القرارات فيما يتعلق بالتوصيات العمرية للتطعيمات بلقاح أسترازينيكا، كما يظهر من العينة التالية:

بلدان لا تستخدم لقاح أسترازينيكا

بعد وفاة امرأة تبلغ من العمر 60 عامًا بسبب تجلط الوريد الدماغي بعد أسبوع واحد من تطعيمها بأسترازينيكا توقفت الدنمارك عن التطعيم بذلك اللقاح تماما في 11 مارس/ آذار. وتلتها في هذا النهج النرويج، وهي دولة خارج الاتحاد الأوروبي. وحتى الآن، لم تستأنف البلدان التطعيمات بهذا اللقاح، وسيستمر حظر استخدامه هناك حتى منتصف أبريل/ نيسان.

تطعيم الأشخاص بسن السبعين وما فوقه

أما أيسلندا الدولة غير العضو في الاتحاد الأوروبي فقد علقت هي أيضًا التطعيمات بلقاح أسترازينيكا في 11 مارس/ آذار، بعد وقت قصير من إعلان الدنمارك حظر التطعيم به. لكنها عادت وأعلنت في 24 مارس/ آذار أنها ستستخدمه مرة أخرى لتطعيم الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 70 عاما فأكثر.

التطعيم لمن هم في سن 65 فما فوق

وأعلنت فنلندا أيضا في 24 مارس/ آذار أنها ستستمر في استخدام لقاح أسترازينيكا؛ لكن فقط للأشخاص بداية من سن الـ65 عاما. وقد انضمت إليها جارتها السويد. ومن الملاحظ أن دولا في شمال أوروبا بشكل خاص، هي من تضع قيودا عمرية كبيرة لمستخدمي لقاح أسترازينيكا أو لا تستخدمه على الإطلاق.

مشاهدة الفيديو 02:28 شارك جدل كبير حول استخدام لقاح استرازينيكا إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3qmGi ألمانيا ما بين المخاوف من آثار لقاح أسترازينيكا وبطء عملية التلقيح

تطعيم الأشخاص بداية من سن الستين

حتى بعد التوصية الأخيرة لوكالة الأدوية الأوروبية بعدم فرض حد للسن، تلتزم ألمانيا بإعطاء لقاح كوفيد-19، الذي تنتجه شركة الأدوية البريطانية، فقط للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما. وهذا ما تطبقه أيضا إيطاليا وهولندا، كما أعلنت إسبانيا مساء يوم 7 أبريل/ نيسان انضمامها إليهم.

التطعيم بداية من سن 55 وما فوق

وفي المقابل فإنه في فرنسا وبلجيكا، يمكن تطعيم الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات عما حددته ألمانيا ورفاقها، فالتطعيم باستخدام لقاح أسترازينيكا مسموح به في فرنسا وبلجيكا بداية من سن الـ 55 عاما.

التطعيم لمن هم في سن 30 وما فوق

بعد فترة وجيزة من توصية وكالة الأدوية الأوروبية باستخدام اللقاح بصرف النظر عن السن، أعلنت السلطات الصحية البريطانية بشكل مفاجئ أن لقاح أسترازينيكا، الذي طورته جامعة أكسفورد، يجب أن يُعطى فقط للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 30 عامًا.

لا قيود على استخدام أسترازينيكا

تتبع النمسا توصية وكالة الأدوية الأوروبية وتواصل استخدام لقاح أسترازينيكا لتطعيم أي شخص بالغ بغض النظر عن سنه.

ماركو مولر/ ص.ش