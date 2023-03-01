 بعد كارثة الزلزال.. خطر الكوليرا يهدد السكان في شمال غرب سوريا | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 01.03.2023

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سياسة واقتصاد

بعد كارثة الزلزال.. خطر الكوليرا يهدد السكان في شمال غرب سوريا

بعد الدمار الهائل الذي خلفه الزلزال في شمال غرب سوريا، هناك خشية من تفشي أمراض معدية في المنطقة وعلى رأسها الكوليرا. فما مخاطر ذلك وما هي الإجراءات التي يمكن أن تمنع أو توقف على الأقل انتشار الأمراض المعدية هناك؟

مخيم لإيواء متضرري الزلزال في بلدة جنديرس التي دمرها الزلزال 19.02.2023

تم إيواء كثير من متضرري الزلزال في شمال غرب سوريا بمخيمات مكتظة ما يزيد من خطر انتشار الأمراض بينهم في ظل ظروف صحية سيئة

الحروب والكوارث الطبيعية مثل البراكين والفيضانات والزلازل، لا تخلف الدمار والخراب فقط، بل تسبب أزمات صحية وانتشار أمراض وأوبئة أيضا، وهذا ما يحصل الآن في سوريا بعد الزلزال الذي ضرب البلاد وخلف الدمار والخراب وأدى إلى تضرر المرافق الصحية و لاسيما في شمال غربي سوريا، الخاضعة لفصائل مسلحة معارضة مدعومة من تركيا وهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة التي كانت مرتبطة بالقاعدة سابقا).

حيث أفادت منظمة الخوذ البيضاء يوم الثلاثاء (28 شباط/ فبراير) بوفاة شخصين بسبب الكوليرا بمنطقة شمال غرب سوريا عقب الزلزال الذي ألحق أضرارا بالغة بالبنية التحتية للصحة والمياه مما أثار المخاوف من ارتفاع عدد الإصابات بالكوليرا.

وقالت منظمة الخوذ البيضاء إن العدد الإجمالي المسجل للوفيات جراء الكوليرافي شمال غربي البلاد منذ تفشي الوباء العام الماضي ارتفع إلى 22 حالة وفاة مع تسجيل 568 حالة حياتهم غير مهددة.

وأحد هؤلاء المصابين محمد أبو إبراهيم من سكان منطقة الأتارب في محافظة إدلب، الذي صرح لـ DW عربية بأنه نجا بأعجوبة من الزلزال حيث تم انتشاله من تحت الأنقاض وقال "تم نقلي إلى مركز لإيواء متضرري الزلزال، وهناك أصبت بالإسهال فتم نقلي إلى مركز معالجة مصابي الكوليرا وتبين أنني مصاب، حيث تمت معالجتي" وأضاف بأن وضعه جيد الآن ويتماثل للشفاء. كما أشار إلى أن الوضع في مركز الإيواء "سيء" وخاصة ما يتعلق بشبكة الصرف الصحي.

كما كتبت منظمة الخوذ البيضاء في تغريدة "زاد دمار البنية التحتية وخطوط المياه والصرف بعد الزلزال من احتمال تفشي الوباء".

ومع الزلزال المدمر واحتمال تفشي أمراض في شمال غرب سوريا، زادت منظمة الصحة العالمية إمداداتهامن المضادات الحيوية ومسكنات الآلام وإمدادات علاج الصدمات وأدوية الأمراض غير المعدية إلى سوريا، مع التركيز بشكل رئيسي على المنطقة في شمال غرب البلاد، حسب مسؤوليي المنظمة الدولية.

كما قال المسؤولون إنهم يعملون لضمان توفير المياه والصرف الصحي بشكل أفضل في شمال غرب سوريا، مع 1,7 مليون جرعة من لقاحات الكوليرا التي تؤخذ عن طريق الفم، والتي يخططون لتوفيرها للمجموعات الأكثر ضعفا خلال الأسبوع الأول من شهر مارس/ آذار الجاري.

نقص المياه النظيفة والمرافق الصحية

مختارات

وتحذر السلطات الصحية المحلية في شمال غرب سوريا من انتشار الوباء بوتيرة أسرع خلال الفترة القادمة مع اقتراب موسم الصيف، وقد بدأت الزيادة من الآن عقب الزلزال، حسب ما صرح به مدير الصحة في إدلب زهير القراط، وذلك "بسبب مراكز الإيواء والمخيمات التي لم يتم تأمين بنية تحتية صحية حقيقية لها خاصة ما يتعلق بالصرف الصحي ومياه الشرب".

ولهذا يمكن أن يزداد عدد الإصابات بشكل كبير في وقت قصير، يقول القراط لـ DW عربية ويضيف "لم نبدأ بحملة التلقيح بعد بسبب تأخر وصول اللوجستيات (الشحنات) وإن بدأت فإن كمية مليون و702 ألف جرعة غير كافية لتلقيح كل سكان شمال غرب سوريا. ولذلك نحن بحاجة للإسراع والقيام بحملة التلقيح في أقرب وقت ممكن".

وفي هذا السياق أيضا قالت الطبيبة بارنيان بارفانتا، نائبة رئيس فرع منظمة أطباء بلا حدود في ألمانيا "في ظل نقص المياه النظيفة والمرافق الصحية، فإن انتشار الكوليرا من جديد على سبيل المثال أمر ممكن. كما شهدنا ذلك من قبل في المنطقة".

في شمال غرب سوريا يتعرض آلاف السكان من الزلزال لخطر الإصابة بأمراض معدية مثل الكوليرا

في شمال غرب سوريا يتعرض آلاف السكان من الزلزال لخطر الإصابة بأمراض معدية مثل الكوليرا

الكوليرا والتيفوئيد هما الأكثر انتشارا

أما أبرز الأمراض التي يمكن ان نتنشر في مناطق الأزمات جراء الحروب والكوارث الطبيعية، فهي:

الإسهالات والأمراض المرافقة لها مثلالكوليرا والتيفوئيد، التي تنتشر عبر المياه الملوثة. وهي الأكثر انتشارا في مناطق الأزمات.

الملاريا وحمى الضنك التي ينقل البعوض عدواها، ويزاد خطر الإصابة بها في مناطق الفيضانات.

التهاب الكبد الذي يمكن أن ينتشر عبر البراز، في ظل الظروف الصحية السيئة.

كورونا والانفلونزا وغيرها من الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي عبر استنشاق الهواء، وغالبا ما تنتشر في مراكز الإيواء المكتظة مثل الصالات الكبيرة والخيام.

هذا ويصعب التنبؤ بحجم ومدى خطورة انتشار الأمراض في مناطق الأزمات، إذ يتعلق الأمر بسياق انتشارها، تقول بارفانتا، وتضيف لـ DW "في شمال غرب سوريا كانت الرعاية الطبية والظروف الصحية سيئة جدا حتى قبل وقوع الزلزال". ومن هنا فإن الأمر يرتبط بشكل وثيق بالظروف السائدة في المنطقة، مثل: مدى توفر البينة الصحية وعدد الناس الذي تضرروا بالأزمة، وقبل كل شيء مدى سرعة وصول المساعدات إلى المنطقة المنكوبة.

إثر الزلزال في شمال غرب سوريا وظهور الكوليرا باشرت منظمات وأطباء جهودا للإسعاف

إثر الزلزال في شمال غرب سوريا وظهور الكوليرا باشرت منظمات وأطباء جهودا للإسعاف

تأمين المياه النظيفة أولا

وتحاول منظمات الإغاثة في المنطقة منع أو وقف انتشار الأمراض المعدية. وأهم إجراء يمكن اتخاذه في هذا السياق هو تأمين المياه النظيفة حسب الخبيرة الصحية بارفانتا: "هذا شيء أساسي. وأصلا إمدادات المياه والصرف الصحي غير كافية في شمال غرب سوريا، وقد دمرها الزلزال بشكل كبير" وتضيف بأن الناس قد "أجبروا على استخدام مياه الأنهار" هناك. ولذلك فإن فرق منظمة أطباء بلا حدود تقوم بتوزيع مياه الشرب النظيفة وبتركيب خزانات المياه في مراكز الاستقبال بالمنطقة.

وإلى جانب تأمين المياه النظيفة تعتبر الإجراءات التالية أيضا مهمة لمنع انتشار الأمراض والأوبئة في مناطق الأزمات:

تأمين المرافق الصحية ودورات المياه

تصريف مياه الصرف الصحي بشكل آمن

توزيع مواد التنظيف مثل الصابون ومواد التعقيم

تأمين الأدوية والمواد الطبية الضرورية

إقامة مستشفيات ميدانية متنقلة لمعالجة المصابين بسرعة

عدم إهمال الأمراض الأخرى

أطباء ومساعدوهم يقومون بإجراءات تأمين صحي لمواقع تجمع النازحين الناجين من الزلزال

أطباء ومساعدوهم يقومون بإجراءات تأمين صحي لمواقع تجمع النازحين الناجين من الزلزال

علاوة على انتشار الأمراض المعدية، فإن الحروب والكوارث الطبيعية، يمكن أن تؤدي إلى إهمال معالجة ورعاية المصابين بأمراض أخرى مزمنة مثل السكري وأمراض الرئة بما يكفي، كما تعتبر رعاية الرضع والنساء الحوامل مشكلة في تلك المناطق. إضافة إلى أن حملات التلقيح ضد الحصبة وشلل الأطفال غالبا ما تتباطأ أو تتوقف في أوقات الأزمات.

وهذا يؤدي إلى تراجع عدد الذين تتم حمايتهم وتحصينهم ضد هذه الأمراض، وبالتالي تزداد حالات إصابتهم. "في المناطق التي يوجد فيها عدد كبير من النازحين يزداد خطر انتشار مرض الحصبة" تقول الطبيبة بارفانتا.

ومثلما هو مهم تأمين المساعدات في مناطق الأزمات، فإنه من المهم جدا الإسراع بإعادة بناء البنية التحتية الضرورية مثل المستشفيات والمراكز الصحية وعيادات الأطباء.

كاثرين ايفرت/ عارف جابو

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  • هاتاي في تركيا بعد الزلزال

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    تراجع فرص الناجين.. خراب زلزال سوريا وتركيا بعد انقشاع الغبار

    نظام يستغل الزلزال لصالحه!

    تحت تأثير الضغط الدولي، سمح النظام السوري بفتح معبرين إضافيين لدعم الشمال الغربي بعدما كانت جلّ المساعدات تأتي من معبر واحد هو باب الهوى. حكومة الأسد كانت تتمسك في البداية بتوزيع المساعدات تحت إشرافها، خصوصا مع سيطرتها على المطارات وتنسيق عدة دول بشكل مباشر معها، كما لم تقرّر الحكومة إيصال المساعدات إلى مناطق المعارضة إلّا بعد خمسة أيام على وقوع الزلزال.

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    تراجع فرص الناجين.. خراب زلزال سوريا وتركيا بعد انقشاع الغبار

    هناك من يستغل الزلزال للسرقة!

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  • المساعدات لضحايا الزلزال

    تراجع فرص الناجين.. خراب زلزال سوريا وتركيا بعد انقشاع الغبار

    الدعم الدولي كبير لكنه غير كافٍ

    أرسلت عشرات الدول المساعدات وفرق الإنقاذ للشعبين التركي والسوري، سواء منها الدول العربية والغربية أو المنظمات غير الحكومية، لكن الحاجة كبيرة جدا وسط تباين واضح في الاستفادة منها بين تركيا وسوريا. الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أكد أنه يحتاج إلى 702 مليون دولار لإغاثة المنكوبين، بينما ناشدت الأمم المتحدة الدول الأعضاء جمع حوالي 400 مليون دولار.

  • زلزال تركيا وسوريا

    تراجع فرص الناجين.. خراب زلزال سوريا وتركيا بعد انقشاع الغبار

    خسائر مادية باهظة

    قدر اتحاد الشركات والأعمال التركي خسائر الزلزال بـ84 مليار دولار، من بينها 70,8 مليار دولار لترميم آلاف المنازل المتضررة، فضلا عن تضرّر الطرقات ونقاط التصنيع والقدرة الإنتاجية، ما سيكون له أثر على النمو الإجمالي. لكن في الجانب الآخر بين الزلزال وجود عيوب كبيرة في تشييد كثير من المباني، ما أدى إلى إيقاف 12 مقاولا في تركيا، وتأكيد وجود خطط لهدم حوالي 50 ألف مبنى.

  • حلب بعد الزلزال

    تراجع فرص الناجين.. خراب زلزال سوريا وتركيا بعد انقشاع الغبار

    ما الحل لمواجهة الزلزال؟

    أثار الزلزال أسئلة كثيرة حول قدرة البشر على مواجهة الزلازل، على الأقل التنبؤ بحدوثها بوقت كافٍ. الجدل قديم –جديد خصوصا مع تغريدة لخبير هولندي نبها فيها لوقوع زلزال في المنطقة. لكن العلماء يؤكدون أنه مستحيل حاليا توقع الزلازل بدقة قبل أيام أو أشهر من وقوعها. لكن البناء الآمن في المناطق التي توجد في بؤر الزلازل، وتطوير آليات الإنقاذ يمكن أن يساهما في تقليل أعداد الضحايا مستقبلا.

    الكاتب: إسماعيل عزام


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