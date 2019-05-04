بعد قضائه نصف مدة سجنه.. ألمانيا تفرج مبكرا عن داعية متطرف

أعلنت المحكمة الإقليمية العليا بدوسلدروف غربي ألمانيا الخميس (16 مايو/ أيار 2019) أنها ستفرج عن الداعية السلفي السابق سفن لاو بشكل مبكر مع وضعه تحت المراقبة، وذلك بعد قضائه ثلثي محكوميته بتهمة مساعدة إرهابيين.
وقال متحدث باسم المحكمة إن الدائرة القضائية المعنية تفترض أن لاو (38 عاماً) لن يرتكب أي جرائم بعد ذلك، موضحاً أنه نأى بنفسه بشكل واضح عن موقفه الراديكالي-الإسلاموي السابق. ولم تعلن المحكمة عن الموعد المحدد لإطلاق سراح لاو.
يذكر أن المحكمة قضت على لاو بالسجن لمدة خمسة أعوام ونصف عام على خلفية اتهامات تتعلق بالإرهاب في يوليو/ تموز عام 2017. وبحسب بيانات المحكمة، قضى لاو ثلثي المدة بحساب فترة الحبس الاحتياطي ضمنها.
وكانت المحكمة الإقليمية العليا قد أدانت سفن لاو بتهمة دعم جماعة إرهابية أجنبية، ووجد القضاة آنذاك أنه دعم مليشيات تنظيم "جيش المهاجرين والأنصار" في سوريا. وأشارت المحكمة اليوم الخميس أنها طلبت من السجن ومن برنامج الخروج المخصص لإسلامويين تقييماً لموقفها من لاو قبل اتخاذ قرارها بشأن الإفراج عنه، وأوضحت أنه جاء في هذه التقارير أنه يمكن افتراض أن "سفن لن يرتكب أي جرائم مستقبلاً بعد احتجازه طوال أعوام. لقد نأى بنفسه بوضوح عن موقفه الأصلي الراديكالي-الإسلاموي".
وبحسب بيانات المحكمة، فإن فترة المراقبة ستمتد خمسة أعوام بالنسبة للإفراج المبكر، موضحة أنه سيتعين على لاو خلالها استيفاء شروط صارمة، من بينها مثلاً تحديد مقر إقامته وكذلك المشاركة في برنامج الخروج المخصص لإسلامويين والإبقاء أيضاً على اتصال مع مسؤول المراقبة الخاص به.
سفن لاو كان من أصحاب مبادرة "شرطة الشريعة" التي ظهرت في فوبرتال وأثارت غضباً في أنحاء ألمانيا
وتعليقاً على قرار المحكمة، قال هربرت رويل، وزير الداخلية في حكومة ولاية شمال الراين وستفاليا، التي عاصمتها دوسلدورف: "لكل شخص الحق في فرصة ثانية في دولة القانون"، لافتاً إلى أن خبراء برنامج الخروج المخصص لإسلامويين توصلوا إلى خلاصة بأن لاو يعتزم التحلل من هذا التيار بشكل دائم. وأكد رويل أن السلطات الأمنية "لن تغض النظر عنه وسترافقه عن كثب" بعد إطلاق سراحه، مضيفاً: "إذا تبين أنه لا يعني ذلك جدياً، ستتم إعادته بأقصى سرعة".
تجدر الإشارة إلى أن سفن لاو، الذي كان يعمل في السابق رجل إطفاء، يعد من أشهر الوجوه الممثلة للإسلام المتطرف في ألمانيا. ويعتبر لاو من مبادري "دورية الشريعة"، التي ظهرت في مدينة فوبرتال عام 2014 وأثارت غضباً في كافة أنحاء ألمانيا.
ي.أ/ ص.ش (د ب أ)
-
السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد
استغلال المساجد لأهداف إيديولوجية
تقدر السلطات الأمنية عدد السلفيين المتشددين في ألمانيا بنحو 6500 ولكن ليسو جميعا مستعدين لاستخدام العنف. ويستغل هؤلاء المساجد لجذب الشبان ونشر التطرف بين المسلمين مثل مسجد النور في برلين الذي قامت السلطات الأمنية بإغلاقه، حيث كان يعتبر معقلا لسلفيين متشددين حسب هيئة حماية الدستور.
-
السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد
توزيع القرآن بالمجان
بغرض نشر دعايتهم والتواصل مع الراي العام يستغل سلفيون حملة توزيع القرآن بالمجان في العديد من المدن الألمانية، أطلقوا عليها اسم "إقرأ"!
-
السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد
صلاة وسط شارع عمومي
يحاول السلفيون استغلال كل فرصة ومكان لنشر فكرهم واكتساب المزيد من المؤيدين. في الصورة مجموعة من السلفيين الذي تجمعوا في شارع قرب أكاديمية الملك فهد بمدينة بون لأداء الصلاة. تم ذلك بالقرب من تجمع لحزب "Pro NRW" اليميني المناهض للمهاجرين والإسلام، والذي اعتبر ذلك استفزازا له فحصل اشتباك بين أنصاره والمصلين في الشارع.
-
السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد
"شرطة الشريعة"
عام 2015 قام سلفيون بدوريات عبر شوارع مدينة فوبرتال في ولاية شمال الراين فيستفاليا وكأنهم أفراد شرطة لحماية الشريعة، وتسبب ذلك في استياء عام على مستوى ألمانيا بأكملها.
-
السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد
الرأس المدبر لشبكة تجنيد الشبان
هناك بين السلفيين جهاديون يتعاونون مع تنظيمات إرهابية مثل تنظيم "الدولة الإسلامية"، حيث يجندون الشباب في ألمانيا لخدمة تلك التنظيمات. ومن ابرز هؤلاء أبو ولاء العراقي الذي اعتقلته الأجهزة الأمنية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 . وقال المدعي العام الاتحادي، فرانك بيتر، بأنه يشكل "الرأس المدبر لشبكة تجنيد الشبان للقتال في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية".
-
السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد
استعداد للقيام بأعمال عنف
ينظم السلفيون مظاهرات لحشد مؤيديهم واستعراض قوتهم. أثناء تلك المظاهرات غالبا ما تقع اشتباكات بينهم وبين الشرطة التي تحاول تفريقهم، بسبب ما يقومون به من أعمال عنف وتخريب.
-
السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد
جماعات مناهضة للسلفيين
مقابل السلفيين المتشددين هناك جماعات يمينية متطرفة مناهضة مثل مجموعات "هوليغانز ضد السلفيين" التي تنظم مظاهرات رافضة للسلفيين. وأحيانا تحدث اشتباكات بينهم وبين السلفيين، كما حصل في إحدى المظاهرات بمدينة كولونيا في تشرين الأول/ اكتوبر، شارك فيها الآلاف.
-
السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد
مشاركة نسائية في التحركات السلفية
المشهد السلفي لا يقتصر على الرجال فقط، بل إن هناك نساء منهم يشاركن في النشاطات والتجمعات السلفية، كما في الصورة خلال تجمع لأحد أبرز زعماء السلفيين في ألمانيا بيير فوغل بمدينة أوفينباخ عام 2014.
-
السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد
مداهمة مقرات السلفيين وجمعياتهم
تقوم الشرطة بين الحين والآخر بمداهمة مساجد ومقرات جميعات سلفية وبيوت مسؤوليها وتعتقل المطلوبين منهم، كما تُغلق المكاتب والمقرات التي تعود إلى تلك الجمعيات التي يشتبه قيامها بنشاطات غير قانونية.
-
السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد
حظر جميعة سلفية متشددة
يسعى السلفيون من خلال نشاطاتهم إلى نشر الفكر الإسلامي المتشدد وتقديم "الإسلام على أنه دين العنف والكراهية والزواج القسري والإرهاب"، كما جاء في أحد مقاطع الفيديو على الإنترنت للجمعية السلفية "الدين الحق" التي تم حظرها من قبل السلطات الألمانية واعتُقل أحد مؤسسيها وأبرز وجوهها ابراهيم أبو ناجي.
-
السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد
محاكمة مشتبه به
من يلجأ إلى العنف من بين السلفيين يقبض عليهم وتتم محاكمته مع حفظ حقه في محاكمة عادلة بوجود محامي الدفاع. في الصورة: السلفي مراد ك. بجانب المحامي أثناء جلسة المحاكمة في بون بتهمة الإيذاء الجسدي ومقاومة موظف عام أثناء القيام بمهامه.
الكاتب: عارف جابو