 بعد قرار العودة.. برلين تحيل ملف تسميم نافالني لموسكو | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 16.01.2021

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أخبار

بعد قرار العودة.. برلين تحيل ملف تسميم نافالني لموسكو

قدمت برلين محاضر التحقيق مع الروسي أليكسي نافالني للسلطات القضائية الروسية لغرض استكمال التحقيق هناك حول حقيقة تسميم هذا المعارض والمتورطين في العملية، رغم تأكيد موسكو أن نافالني سيعتقل حال دخوله البلاد.

المعارض الروسي أليكسي نافالني

المعارض الروسي أليكسي نافالني

أحالت ألمانيا على موسكو غالبية عناصر التحقيق القضائي المتعلق بقضية التسميم المفترض للمعارض الروسي أليكسي نافالني، وذلك قبيل عودته المقررة إلى روسيا، كما أفاد السبت مصدر في الحكومة الألمانية لوكالة "فرانس برس".

وقال الناطق باسم وزارة العدل الألمانية إن الهيئة الألمانية المختصة "ردت على أربع طلبات تبادل مساعدة قضائية من جانب النيابة العامة الروسية على صلة بالهجوم الذي استهدف أليكسي نافالني".

ويوجد نافالني منذ آب/أغسطس في ألمانيا حيث يتعافى، بعدما نقل إليها إثر دخوله في غيبوبة إثر عودته من رحلة في سيبيريا، وأكد تشخيص حالته أنه كان ضحية تسميم، وهو ما نفته موسكو.

مختارات

حمل المعارض الروسي أليكسي نافالني الرئيس بوتين المسؤولية في تسميمه وتعهد بالعودة إلى بلاده فور تعافيه من التسميم، فيما أكدت موسكو أن بوتين "أنقذ حياة" نافالني وأتهمته بالعمل لحساب أجهزة غربية.

اعتبرت ألمانيا أن العقوبات الجديدة التي فرضتها موسكو ضد مسؤولين ألمان "غير مبررة"، جاء ذلك إثر إعلان موسكو فرض عقوبات مضادة تستهدف الاتحاد الأوروبي على خلفية الموقف من قضية تسميم المعارض الروسي الأبرز أليكسي نافالني.

ومن المقرر أن يغادر برلين الأحد جوا للعودة إلى بلاده على الرغم من خطر تعرضه للتوقيف عند وصوله، إذ أصرّ نافالني على العودة.

وقد صرحت دائرة السجون في موسكو هذا الأسبوع إنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لاعتقال المعارض للكرملين أليكسي نافالني بعد عودته إلى روسيا مطلع الأسبوع المقبل، وهي خطوة قد تكون تمهيدا لسجنه لمدة ثلاث سنوات ونصف.

وتضمّ عناصر الملف الذي نقل إلى السلطات القضائية الروسية خصوصاً محاضر جلسات استجواب نافالني من قبل المحققين الألمان.

وقال الناطق "كل المعلومات الضرورية للبدء بتحقيق جنائي، مثل عينات دم وأنسجة، فضلاً عن قطع ملابس، أصبحت الآن بحوزة روسيا".

وأضاف أنه في  ضوء تحقق هذه الشروط، "تفترض الحكومة الألمانية أن السلطات الروسية ستتخذ الآن جميع الخطوات اللازمة لإلقاء الضوء على الجريمة التي كان نافالني ضحية لها".

ويواجه نافالني قائمة متزايدة من المشاكل القانونية في روسيا، بما في ذلك قضايا جنائية منفصلة بتهمتي التشهير والاحتيال. وينفي نافالني الاتهامات ويقول إن دوافعها سياسية.

إ.ع/ع.ش ( أ ف ب، رويترز)

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